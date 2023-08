Solo un 5% de mujeres y Rubiales como macho alfa: así son las asambleas como la que decidirá su futuro

A las 22.20 de la noche del martes y tras otro día de fuertes críticas, peticiones de dimisión y denuncias. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció que este viernes celebrará una "Asamblea General Extraordinaria". Será a las 12.00 y tendrá lugar en la sede de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El contenido de la reunión, según anunció el máximo órgano del fútbol en España en su escueto comunicado, será todo lo relacionado con "los últimos hechos acontecidos durante la ceremonia de premiación del Mundial femenino", por lo que "están abiertas las diligencias internas de la Federación referentes a asuntos de integridad, así como el resto de protocolos aplicables".

Aunque sin mencionarlo, la RFEF reaccionó así, más de tres días después, a la agresión machista de su dirigente, Luis Rubiales. Su gesto agarrando de la cabeza y besando a la futbolista Jenni Hermoso ya había dado la vuelta al mundo y la presión de hasta el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tenía al máximo dirigente de la Federación cada vez más entre las cuerdas. El vídeo con el que había pretendido disculparse no sirvió como perdón y, además, avivó más las críticas. A la primera denuncia del presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (Cenafe), Miguel Ángel Galán, se había unido la de Sumar, que pidió al Consejo Superior de Deportes (CSD) que actúe contra la "infracción grave de Rubiales" y para que el "machismo no quede impune".

Esas denuncias, precisamente, son la vía más efectiva para apartarle de la cúpula del fútbol español. Siempre y cuando el viernes no dimita, algo que todavía está en el aire. Según informan fuentes de la RFEF a infoLibre, todavía no hay un orden del día establecido, pero se enviará a los asistentes a la reunión, que "sale fuera de la periodicidad habitual", "en tiempo y forma".

Este miércoles, la jugadora se pronunció de manera oficial por primera vez a través de su sindicato. "Mi sindicato FUTPRO, en coordinación con mi agencia TMJ se están encargando de defender mis intereses y ser los interlocutores sobre este asunto". Mediante un comunicado, la organización sindical expresó su rechazo a "cualquier actitud o conducta que vulnere los derechos de las futbolistas" y afirmó estar trabajando para que "actos como los que hemos visto nunca queden impunes, sean sancionados y se adopten las medidas pertinentes que protejan a las futbolistas de acciones que creemos son inaceptables". El sindicato ha pedido a la RFEF que “implemente los protocolos necesarios", vele por los derechos de las jugadoras y "adopte medidas ejemplares". Considera "esencial" que la selección "esté siempre representada por figuras que proyecten valores de igualdad y respeto en todos los ámbitos", abunda el escrito.

También el miércoles, la Liga Profesional de Fútbol Femenino presentó una denuncia ante el presidente del Consejo Superior de Deportes por "los gravísimos hechos y conductas llevadas a cabo por el presidente" Luis Rubiales y solicitó su inhabilitación. "Que un jefe agarre de la cabeza a su trabajadora y la bese en la boca, sencillamente, no puede tolerarse. Tildar públicamente de 'gilipollas, tontos del culo y pringaos' a aquellos que reprochan tales actitudes es inadmisible y repugnante".

Sin paridad

Pero, ¿cómo funcionan esos encuentros? ¿Quiénes son esos asistentes? En reglas generales, y según especifica la Federación en sus estatutos, la Asamblea General "es el órgano superior de gobierno y representación" de la RFEF. Está formada por 140 miembros, 20 natos y 120 electos. El masculino no es casual, porque casi todos son hombres. "No hay paridad en este órgano", lamenta la asesora jurídica de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), María José López.

Hasta que no se produzca el encuentro, y hasta que no estén disponibles las actas del mismo, será imposible comprobar qué porcentaje de mujeres participarán en la reunión extraordinaria que debatirá sobre la agresión machista de Rubiales. ¿Por qué? Básicamente, porque hay algunos miembros de la Asamblea que se escogen ad hoc. Son los representantes de los clubes. Según explica la RFEF, son sus direcciones las que designan en cada ocasión quiénes irán a la reunión. "Es cuestión interna de ellos y simplemente lo comunican en tiempo y forma por cuestión acreditativa", indican.

Según la última acta disponible en la página web de la Federación, no hubo ni una sola mujer representando a un equipo en la última reunión, que tuvo lugar el pasado 28 de junio. Sí las hubo, en cambio, representando a otros estamentos de este deporte. Porque la Asamblea, además de por los clubes, está compuesta por futbolistas, árbitros, entrenadores y presidentes de las federaciones de ámbito autonómico, que se eligen de manera interna cada cuatro años, coincidiendo con la celebración de los Juegos Olímpicos.

Según ese documento, participaron en la reunión cuatro futbolistas y una árbitra. Es decir, hubo cinco mujeres entre los 102 asistentes. Un 5%.

Sin embargo, la ausencia de paridad no es única de la Asamblea. La Junta Directiva de la Federación es a quien compete toda la gestión del organismo y está compuesta por 43 personas, de las cuales únicamente siete son mujeres: seis vocales y una vicepresidenta. Es, en este caso, un 16,3%.

¿Y qué funciones tiene este organismo? Le competen, según explica la propia RFEF en su web, tareas como controlar el desarrollo de las competiciones, designar a los seleccionadores nacionales, conceder honores y elevar al Consejo Superior de Deportes (CSD) los méritos para otorgar la Real Orden del Mérito Deportivo, una distinción que precisamente se le concederá a la selección española femenina, como anunció Sánchez.

Según denuncia López, "la incorporación de la mujer en el deporte, y sobre todo en el fútbol, ha sido muy lenta". Y no hace falta irse a la cúpula para verlo. Basta ver un informe elaborado por la FIFA en el que se detalla que hasta un 88% de las ligas femeninas continúan teniendo a un hombre de entrenador. Entre los árbitros, el Comité Técnico, formado por 17 personas, sólo incluye a una mujer, responsable además del fútbol femenino.

El presidente, la máxima autoridad en la Asamblea

En cualquier caso, el desarrollo de la reunión será el mismo independientemente de sus asistentes. El presidente tendrá un papel determinante en el encuentro, tal y como marca el Reglamento General de la Asamblea. "La Federación es muy presidencialista. Rubiales tiene un poder casi absoluto", lamenta López. Y empieza por la composición.

Como explica la asesora jurídica de la AFE, los presidentes de las federaciones autonómicas presentes en estas reuniones son elegidos por sus propios organismos, pero muy supeditados al presidente de la RFEF, que es el que les otorga, o no, un cargo específico en el organigrama de la Federación. Por ejemplo, Rafael del Amo Arizu, presidente de la Federación de Navarra, es a su vez vicepresidente de la RFEF y presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino.

Este miércoles, precisamente, salió en defensa de Rubiales. "El presidente dijo lo que tenía que decir, vamos a dejar pasar este tiempo", declaró ante los medios. "Yo no voy a hablar, creo que no es el momento. Prefiero no hablarlo. No me metáis en este jardín", reiteró.

En el encuentro de este viernes, Rubiales formará parte de la Mesa de la Asamblea, en la que también estará la Junta Directiva. También tendrá el poder de dar permiso para intervenir a cualquiera de los asistentes a la reunión y de interrumpir cualquier intervención, dice el Reglamento, para "llamar a la cuestión", "retirar la palabra" o "requerir al orden". Cuando hay debates, prosigue la normativa, se alternarán las voces a favor y en contra de la cuestión y la discusión se dará por terminada cuando el presidente "estime que el asunto está suficientemente debatido". Tras ello, se podrá proceder a una votación, pública o secreta.

Generalmente, y según los estatutos de la Federación, las reuniones de la Asamblea son anuales y se convocan por orden del presidente con una antelación de 30 días, a excepción de que existan "supuestos de especial urgencia", para lo que se hará en un mínimo de 48 horas, como ha ocurrido en este caso.

Según explicó la portavoz del PSOE y ministra en funciones de Educación, Pilar Alegría, en una entrevista en RNE este miércoles, el resultado de la Asamblea de este viernes determinará si el Gobierno toma cartas en el asunto mediante el Consejo Superior de Deportes o no. "Vamos a esperar primero a esa asamblea y vamos a ver qué pasos dan allí los miembros de la federación y sus asociados para ir viendo cómo van sucediendo los hechos posteriores", dijo.

Poco después se conoció que la jueza de Majadahonda que investiga presuntas irregularidades cometidas en el seno de la RFEF ha pedido información sobre un viaje que Rubiales realizó a Nueva York (Estados Unidos) en 2018 con fondos de la organización que preside.