El TSJ de Galicia se niega a perdonar 2,5 millones a la constructora con la que un alcalde del PP vendió pisos protegidos con sobreprecio

En 2011 Construcuatro, de la que era socio Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo, fue sancionada por cobrar sobreprecios ilegales a compradores de viviendas protegidas que había ejecutado en el polígono de Navia, en Vigo. Tras sucesivos recursos, la multa de 2,5 millones de euros fue ratificada en 2018 por el Tribunal Supremo, pero la empresa pidió que le fuese perdonado el 75% de la sanción. La Xunta se lo denegó y recurrió nuevamente a la justicia, que ahora, a través de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG), recuerda que ese perdón parcial "debe solo darse en supuestos excepcionales". En 2012, por el contrario, la Xunta había perdonado otra multa de 3 millones a la misma Construcuatro por invadir el dominio público marítimo-terrestre en Sanxenxo.

La sentencia ahora emitida por el TSXG con fecha del 15 de febrero, adelantada por Faro de Vigo y revisada por Praza.gal, recuerda que Construcuatro fue multada en 2011 por la Xunta con 2.470.000 euros por una infracción muy grave por cobrar cantidades superiores al precio oficial de venta de viviendas protegidas que había levantado en Navia. También fue sancionada a devolver las cantidades cobradas ilegalmente. La empresa recurrió ante la justicia y primero el TSXG en 2016 y después el Supremo en 2018 ratificaron la sanción.

Preguntado por la condena a la empresa de su compañero de partido, el presidente de la Xunta y del PPdeG en aquel momento, Alberto Núñez Feijóo, justificó que Telmo Martín ya se había sometido a las urnas tras conocerse la multa "y volvió a ser elegido como la lista más votada".

Tras la sentencia del Supremo la constructora presentó un escrito ante la Xunta solicitando información sobre cómo cumplir con la devolución del dinero cobrado ilegalmente a los compradores y pidiendo un aplazamiento de la multa. Tras cumplir con la devolución del dinero, la Xunta concedió a Construcuatro un aplazamiento condicionado a la formalización de una garantía, que la empresa concretó a finales de 2018 a través de una hipoteca inmobiliaria.

Un año más tarde, a finales de 2019, Construcuatro pidió "la condonación parcial de la sanción" apelando a que la ley de vivienda contempla la posibilidad de que la Xunta perdone "hasta un 75% de la multa impuesta". El Gobierno gallego denegó el perdón a comienzos de 2020 y la empresa recurrió esa decisión ante el TSXG, que ahora la ratifica.

El tribunal recuerda que la ley "emplea la palabra podrá, no deberá" y que por el tanto el perdón es "una concesión graciable de la administración que se puede o no dar". Una posibilidad que además la ley contempla "en función del tipo de infracción cometida y de los prejuicios causados a terceros o al interés general". El TSXG destaca que el perdón "debe solo darse en supuestos excepcionales" y que será en esos casos en los que la Xunta tenga que argumentar debidamente su decisión, no en el caso de denegar la condonación.

