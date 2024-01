Podemos tumba la reforma del subsidio por desempleo de Díaz: "Que lo vuelvan a traer sin el recorte"

Podemos ha cumplido con su advertencia y ha votado en contra del decreto ley del Gobierno para modificar el subsidio de desempleo que abanderaba el ministerio de Trabajo, dirigido por Yolanda Díaz, que ha lamentado la decisión de los morados. "Con las cosas de comer no se juega, hay que elegir las batallas. Golpear a la gente que menos tiene sale muy caro en política", señaló desde los micrófonos de Onda Cero. La negativa de los cinco diputados de la formación implica que ese decreto decaiga —independientemente de lo que haga Junts Per Cataluña— pero los morados, en cambio, han votado a favor de los otros dos proyectos sometidos a votación, tras lograr el compromiso del Ejecutivo a extender hasta 2028 —tres años más— la prohibición de efectuar determinados desahucios y pactar que se tramite como proyecto de ley.

Lo ha anunciado la secretaria general del partido y diputada, Ione Belarra, minutos antes de que concluyera el plazo para votar telemáticamente. "Hemos tenido que rechazar el decreto para que lo vuelvan a traer sin el recorte", argumentó Belarra en los pasillos de la Cámara Alta. Los morados entienden que esa reforma supone un "recorte" en las pensiones de los mayores de 52 años al rebajar del 125% al 100% la base mínima de cotización fijada legalmente cada año. Esta cotización es la que sirve a los beneficiarios de este subsidio para generar la parte de su pensión de jubilación correspondiente a los años en los que cobran esta ayuda. Horas antes de las declaraciones de Belarra, la diputada de Podemos, Noemí Santana, acusaba desde la tribuna al Ejecutivo de negarse a negociar: "Son un Gobierno en minoría que no escucha", advirtió.

Trabajo siempre ha negado que se trate de ningún recorte y ha rechazado negociar cualquier tipo de cambio. El departamento de Díaz explica que cuando se subió la cotización de mayores de 52 años un 125%, en lugar de al 100% como el resto de subsidios, fue un "parche para compensar" la pérdida de cotización de cara a la jubilación que existía antes de 2018. Desde el equipo de Díaz argumentan que se producían "escenarios ridículos" en los que había personas "que cotizaban más cobrando el subsidio que trabajando" y que ahora "se garantiza una cotización suficiente" gracias a que el SMI ha subido un 47%.

Díaz fue la encargada de defender el decreto sobre la reforma de los subsidios, y desde la tribuna del Senado pidió el voto favorable a resto de grupos: "Con su voto hoy deciden algo tan crucial para la vida de las personas. Hoy van a decidir si quien percibe un subsidio por desempleo perciba de 480 euros a 570 euros al mes, casi cien euros más al mes". A su llegada al Senado, pidió "altura de miras" a los partidos políticos, que a su juicio deberán decidir si "están a favor de la gente o de sus intereses partidistas". En una entrevista posterior con La Sexta, la vicepresidenta segunda del Gobierno admitía que resulta "muy difícil gobernar así".

El decreto que decaerá este miércoles está comprometido con la Comisión Europea. Contempla elevar la cuantía de la prestación para algunos de los beneficiarios, o simultanear su cobro con el desarrollo de una actividad laboral remunerada durante un plazo de 180 días. Asimismo, este texto incluía la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales, una medida pactada por PSOE y PNV para la investidura de Pedro Sánchez. El Gobierno todavía no ha desvelado que pasos dará a continuación —el enfado en Trabajo es mayúscula, habida cuenta que Podemos se presentó en coalición con Sumar el pasado 23 de julio— pero este rechazo supone un primer golpe para un gobierno en minoría que tiene más difícil sacar leyes adelante que la legislatura pasada y al que los socios parlamentarios piden que deje de gobernar vía decreto ley.

Sumar lamenta "el voto compartido" de Podemos con la derecha: "Es una profunda irresponsabilidad"

Desde Sumar han cargado contra Podemos situándoles en el mismo bloque que la derecha. "El voto compartido del PP, de Vox, de Junts y de Podemos ha dejado caer el conjunto de medidas sociales que se traían al Senado", lamentó Íñigo Errejón, el gran favorito para sustituir a Marta Lois en la portavocía del grupo. "Tenemos que manifestar nuestra estupefacción, preocupación y conciencia de que es una profunda irresponsabilidad", prosiguió el diputado de Sumar, advirtiendo de que más de 730 mil personas "que están en situación en desempleo no van a cobrar los 90 euros extra". A su juicio, que los decretos ley decaiga "no produce daño al gobierno ni a Sumar, sino a los más vulnerables".

La portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal, también se ha mostrado muy dura con la formación morada. "No esperábamos ver como Junts y Podemos se sumaban a la operación de los "sospechosos habituales" de derecha, PP y Vox. Es una falta de respeto enorme y tiene que ver con el hecho de no entender o no saber qué implica estar en paro", señaló Vidal. "Es incomprensible que el búnker haya ganado a la ciudadanía. Estamos en un contexto duro económicamente hablando y este Gobierno tiene muy claro sus objetivos", ahondó, al tiempo que solicitaba una rectificación por parte de los morados. Es más, Vidal reveló que el pasado 5 de enero el Gobierno les ofreció la posibilidad de tramitar la reforma del subsidio como proyecto de ley e incorporar sus enmiendas y que estos lo rechazaron. "Si no pretendían hacer ninguna modificación, iban a hacer daño".

Aunque la forma de legislar del Ejecutivo, vía decreto ley, no gusta a los socios del Gobierno, tanto Esquerra Republicana como EH Bildu y el BNG han votado a favor de estos proyectos. "No es un decreto revolucionario, ni ideal, pero es muy importante", afirmó Jordi Salvador, de Esquerra. "Quedan muchas cosas en el tintero", incidió. Por su parte, el parlamentario de EH Bildu, Oskar Matute, reconoció que el decreto ley de Díaz tiene "medidas parciales, manifiestamente mejorables cuando no suponen una involución", en referencia a los cambios en la cotización para la pensión en los perceptores del subsidio de desempleo. "Pero lo podemos resolver en la tramitación”, añadió, para a continuación citar al filósofo francés y líder del Mayo del 68, Daniel Bensaïd: “Nos hemos equivocado a veces, sobre bastantes cosas, pero nunca nos hemos equivocado de trincheras ni de enemigos”.