La UE aprueba que los pescadores del Mediterráneo puedan faenar 143 días durante el próximo 2026

Los ministros de Pesca de la Unión Europea (UE) cerraron en la madrugada del sábado el acuerdo de las posibilidades de pesca en las aguas comunitarias del Atlántico y los días de capturas en el Mediterráneo para 2026, que finalmente se estableció en 143 días.

"Después de dos días de trabajo (...) hemos logrado 143 días para nuestros barcos pesqueros del Mediterráneo", dijo en un vídeo compartido en redes sociales el ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, añadiendo que este año había sido una negociación "francamente difícil" ya que se partía de 9,7 días para la pesca de arrastre en la propuesta inicial de la Comisión Europea.

"Creo que es un éxito evidente que quiero compartir con todos los armadores y pescadores que han hecho un gran esfuerzo desde el punto de vista de su trabajo y también de la sostenibilidad de todos los stocks, a través de las medidas selectivas que fueron aplicadas el año pasado", recalcó.

🔴EN DIRECTO | El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, @LuisPlanas, atiende a los medios de comunicación tras el Consejo de Agricultura y Pesca de la UE.



Puedes seguirlo en directo a través de este enlace. 📲https://t.co/X3aa4B787A pic.twitter.com/J9HM08M6L8 — Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (@gobmapa) December 13, 2025

El ministro también adelantó que "este año no habrá nuevas medidas selectivas" y que "únicamente con las vigentes desde el año pasado se podrán alcanzar estos 143 días".

Desde la mañana del jueves, los ministros de Pesca de la UE intentaron alcanzar un acuerdo sobre las posibilidades pesqueras de 2026 en aguas del Atlántico y los días de pesca en el Mediterráneo.

En el Mediterráneo, el Ejecutivo comunitario había propuesto originalmente que cada buque de la flota pesquera española saliera a faenar 9,7 días al año en 2026, una reducción del 64 % frente a los 27 días inicialmente planteados por Bruselas para las capturas de este 2025.

En el acuerdo del año anterior, se permitía elegir una serie de medidas de compensación - por ejemplo, medidas respetuosas con el ecosistema marino, como el uso de redes específicas que provocan menos daños en el mar - y escogiendo unas u otras, pero no todas, se podía elevar la cifra de días de pesca similar a la del año pasado.

Cuatro años de recortes en el arrastre solo mejoran el estado de la mitad de los caladeros del Mediterráneo Ver más

No obstante, en la propuesta inicial para la pesca en 2026, para alcanzar una cifra de días de pesca algo por encima de las 100 jornadas era necesario aplicar todas las medidas propuestas.

"En lo que respecta al Mediterráneo occidental, los ministros acordaron mantener el nivel de esfuerzo pesquero para los arrastreros en aguas españolas, francesas e italianas para 2025", según informó el comunicado del Consejo de la UE.

En cuanto a los límites de capturas en el Atlántico, el comunicado apunta a una reducción en los de lenguado, jurel, abadejo o rape, y a un incremento para el gallo o la cigala.