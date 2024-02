Gases a los "niños" y policías que no hablan español: el sorprendente relato del portavoz de la Plataforma 6F

Dos días después de que la autoproclamada líder de las tractoradas, la exmilitante franquista de Vox Lola Guzmán, gritase a la Policía nueve palabras –“¡Os mató a pocos la ETA, hijos de puta!”–, el abogado Xaime Da Pena anunció este lunes un cambio de estrategia en la Plataforma 6F, convocante de las protestas. Con un salto a la fama cuando en julio aseguró haber pagado 40.000 euros para la lona de la extremista Desokupa que instaba a echar del país al presidente del Gobierno y mandarlo a Marruecos, Da Pena anunció una denuncia contra el ministro del Interior, cuya dimisión exigió y al que está dispuesto a llevar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por, entre otras actuaciones, la carga policial del sábado en los aledaños del estadio metropolitano de Madrid. El abogado, que sigue sin explicar quién y cómo financia las movilizaciones ni para qué empresa trabajan los “30 abogados colapsados” que dice tener bajo su mando, no se detuvo ahí y disparó una retahíla de afirmaciones inesperadas.

En una multitudinaria rueda de prensa, exigió que el Gobierno reciba a la Plataforma 6F, ajena a las organizaciones agrarias Asaja, UPA y Coag, subrayó que nadie puede señalarle como miembro de la ultraderecha y sostuvo que Guzmán dijo lo que dijo sobre ETA y sus asesinatos “en caliente por haber recibido una paliza de los agentes". "Me imagino –argumentó con voz suave– que está arrepentida porque me consta que no piensa eso, de hecho defiende bastante a todos los cuerpos de seguridad, pero bueno, está arrepentida”. La Jefatura de Policía Nacional de Madrid está preparando una denuncia que enviará a la Fiscalía Provincial para que investigue un posible delito de odio por parte de Lola Guzmán, confirmaron a Europa Press fuentes policiales.

El letrado, que compareció en solitario, se presentó como responsable jurídico y nuevo portavoz de la Plataforma 6F, cargo para el que –dice– ha sido elegido por “los portavoces” territoriales. Ante los micrófonos especificó que la movilización ya no cortará carreteras con tractores. Ahora lo hará con animales “paseando como si fuera por el campo” y sin excesivo riesgo de accidente –fue su planteamiento– porque “las ovejas no van a adelantar al coche” pero, de causar algún daño, habrá que identificar al dueño del rebaño en cuestión. Y algo más: que tal vez con esa nueva estrategia de utilizar ganado como herramienta en la movilización la Policía no se lance a dar golpes porque “a lo mejor se protege más a los animales que a nuestros mayores”.

"Se habla" de policías que no hablan español

Tampoco se detuvo ahí: en una sorprendente intervención alejada de los cánones usuales, Da Pena aseguró que “se habla” de que actuaron contra los manifestantes agentes de Policía “que no conocían el idioma español”. Cuando un periodista le preguntó si tienen pruebas de lo que acababa de soltar, el portavoz de Plataforma 6F masculló de nuevo que “se habla, se habla”. O sea, que a través de fuentes no identificadas le ha llegado tal información.

Por si lo anterior no resultase inesperado, el nuevo portavoz del movimiento de agricultores donde "no hay ningún líder" –hasta el sábado, parecía que lo era Lola Guzmán– aseguró disponer de vídeos donde la Policía usa gases lacrimógenos –ocurrió en la carga del sábado– pero no contra adultos sino también “a niños y mujeres”. “Hay vídeos”, repitió antes de responder que no los van a difundir porque los esgrimirán “de forma sorpresiva” como prueba en la denuncia contra el ministro Fernando Grande-Marlaska por ordenar que se actuara “con contundencia”. Y contra policías. “Actuar con contundencia es golpear”, agregó al tiempo que cifraba en 60 el número de lesionados.

Reunión con asociaciones de Italia y Portugal

Minutos después, avisó de que el próximo viernes habrá una reunión con asociaciones de Italia y Portugal aunque –había dicho previamente– el plan de bloquear puertos, expuesto por Lola Guzmán en uno de sus vídeos, no se llevará a cabo de momento: los pescadores, dijo, tienen miedo . Sobre el encuentro internacional, no desveló con qué participantes contará ni el lugar elegido para celebrarlo. ¿Será clandestina esa reunión? “Por ahora es clandestina”, respondió cuando ya había remarcado en distintas ocasiones que lo ocurrido a lo largo de la semana ha derivado en una situación de “desgaste” para la plataforma agraria a la que dice representar. La plataforma –dijo– intentará crear con la mayor prontitud inscribir una asociación legal. Pero las protestas, aclaró por si quedaban dudas, proseguirán: “Les estamos dejando claro que hay un riesgo físico. El valiente que quiera cortar carreteras, colapsar, pues encantados”.