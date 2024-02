El abogado que pagó desde una empresa oculta la lona de Desokupa, impulsor ahora de las tractoradas

Xaime da Pena, el abogado gallego que hace seis meses se jactó de haber pagado 40.000 euros para que la plataforma ultra Desokupa instalara una lona gigante incitando a expulsar a Marruecos al presidente del Gobierno, se ha convertido ahora en impulsor y protector legal de otra plataforma: la 6F, liderada por una antigua afiliada a Vox y convocante de las tractoradas que este martes han colapsado la circulación en carreteras y autovías en protesta por la situación del sector agrario.

Según la Plataforma 6F, el bufete del que Da Pena se proclama director, DP Abogados, ofrecerá asesoramiento gratuito a quien se vea envuelto en problemas por su participación en las tractoradas. Pero, al igual que en julio, continúa siendo un enigma qué empresa está detrás de ese despacho y por tanto asumirá el coste de las consultas o acciones de defensa judicial. Su director se ha negado otra vez a revelarlo.

La portavoz de la plataforma, exmilitante de Vox

La portavoz de la Plataforma 6F, Lola Guzmán, se presenta en un reciente vídeo difundido por ella misma a través de una red pública como alguien que abandonó Vox hace dos años por sus disidencias con Santiago Abascal y su equipo.

Días atrás, y a través de un whatsapp recibido por quienes han participado en el chat de Plataforma 6F, se transmitió que Guzmán había “contratado” al bufete de Xaime Da Pena. “Para cualquier duda o problema durante la huelga 🚜 ellos nos representan y nos asesoran gratis”, se lee en el mensaje. Tal como aparece en la anterior frase, la palabra tractor se sustituye por un dibujo que representa un vehículo de esa clase.

Ni Guzmán ha atendido las llamadas de este medio al teléfono que consta como suyo en el citado mensaje de whatsapp y facilitado por una fuente vinculada a la Plataforma 6F ni ha respondido a las preguntas remitidas. Precediendo el remate, el whatsapp ofrece los teléfonos de contacto en A Coruña y Madrid de DP Abogados. A lo largo del día, infoLibre llamó en multitud de ocasiones a los dos números de teléfono móvil facilitados. Nadie descolgó.

Una sociedad sin NIF

Promotor desde el pasado día 2 de un manifiesto ilustrado con el logotipo de la Plataforma 6F y que a las 19.00 horas de este martes había recabado 1.245 firmas en change.org [puedes verlo aquí], tampoco Da Pena ha accedido a explicar lo que ya en julio mantuvo en secreto: qué empresa está ahora detrás del bufete familiar DP Abogados, fundado hace diez años por Da Pena Abogados SL.

Esa sociedad permanece inoperativa desde que en 2021 Hacienda le retiró el Número de Identificación Fiscal (NIF), imprescindible para pagar y cobrar. Encargado de la demanda contra el socialista Patxi López del periodista ultra Vito Quiles, luego detenido en una de las broncas que grupos ultra organizaron ante la sede central del PSOE para terminar apaleando y colgando a un muñeco que encarnaba al presidente, Xaime Da Pena es apoderado de otra sociedad de ámbito jurídico vinculada a su familia, Consujudici SL. Pero a tenor de las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, Consujudici tiene una plantilla que no llega ni a tres contratos laborales (1,72 fijos y 0,5 no fijos), lo cual convierte en imposible que sea la verdadera titular del bufete donde Xaime da Pena ha grabado distintos vídeos ante un grupo amplio de lo que se supone son sus empleados. Lo único que el letrado respondió a este diario con un mensaje escrito es que el bufete no está conectado a ninguna de esas dos empresas. "Ninguna de esas! No es cierta esa información, lo siento", escribió. Da Pena tampoco se pronunció sobre la cobertura legal gratuita invocada en el whatsapp de la Plataforma 6F.

Pero no solo Lola Guzmán y Xaime da Pena han cobrado protagonismo en unas tractoradas en cuya convocatoria no han participado las grandes organizaciones del sector –Asaja, UPA y Coag– y que surgen en un momento en que el bloqueo de carreteras en Francia por parte de agricultores ha disparado los daños para el sector hortofrutícola español.

En un clima donde las enormes dificultades de los agricultores ajenos al latifundismo han incrementado la antipatía hacia las políticas agrarias de la Unión Europea (UE) y han puesto en solfa en parte del mundo rural al Ejecutivo de Pedro Sánchez, la ultraderecha vuelve a ocupar un papel relevante.

Por ejemplo, otro movimiento estrechamente conectado a Vox y que ni siquiera se ha molestado en adquirir rango legal como asociación, Revuelta, ha publicado un vídeo con el siguiente lema escrito: “Vamos a colapsar Madrid”. En la misma dirección ha circulado por las redes Hazte Oír, la organización ultraconservadora que abomina del derecho al aborto y del movimiento LGTBI. En este caso, el eslogan de guerra contra el Ejecutivo es otro: "España ha despertado!!!!"