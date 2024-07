Feijóo recurre a Venezuela para atacar a Sánchez y le exige un conflicto diplomático con Maduro

El Partido Popular quiere que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llame a consultas al embajador del país en Venezuela, Ramón Santos, "para que dé explicaciones sobre las gestiones que se realizaron durante esos días y que informe de cómo se desarrollaron las elecciones", en palabras de la número dos del partido, Cuca Gamarra. Un paso que abriría un conflicto diplomático con el Gobierno de Nicolás Maduro y que ellos mismos desdeñaron hace solo dos meses, cuando el Ejecutivo de Sánchez hizo lo propio con su embajadora en Buenos Aires.

En su día, desde el principal partido de la oposición arremetieron contra el Gobierno de Sánchez acusándolo de alentar la crisis con el presidente de Argentina, Javier Milei, como estrategia para movilizar a su electorado de cara a las europeas y aseguraron que el argentino era un "pueblo hermano" al que no había que "insultar": "Por encima de ideologías, está el respeto institucional entre países hermanos", señalaban desde el partido. Una consigna que ahora no replican.

La número dos del PP acusó al socialista de "no haber estado a la altura" en las elecciones celebradas el domingo en Venezuela y dio por hecho el apoyo del Ejecutivo central al actual presidente del país sudamericano, Nicolás Maduro, pese a que España todavía no ha reconocido oficialmente los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral, según el cual Maduro recibió el 51,2% de los votos, frente al 44,2% de su adversario, Edmundo González Urrutia. Es más, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha reclamado al Gobierno venezolano que haga públicas las actas de votación, al igual que pidió el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La dirección de Feijóo, sin embargo, está tratando de utilizar Venezuela de la misma manera en la que lo hizo Pablo Casado, trazando un paralelismo ideológico entre el Gobierno español y el de Maduro, pese a las distancias marcadas por Sánchez en la línea de otros dirigentes de la izquierda latinoamericana como el presidente chileno Gabriel Boric o el brasileño Lula Da Silva. El primero de ellos ha puesto abiertamente en cuestión los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral, mientras que el segundo de ellos no se ha pronunciado aún.

Los conservadores acusan, a su vez, al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero de ejercer como el "mayor refuerzo" de Maduro y no descartan solicitar su presencia para que comparezca ante la Comisión de Exteriores del Parlamento Europeo. "Avergüenza a los demócratas de todas las partes del mundo", censuró Gamarra. Más duro fue el portavoz parlamentario, Miguel Tellado, al afirmar que "no es un actor más" sino que es "el actor principal" y que Maduro "atiende a su guión" porque se presta a "dar apariencia de normalidad a un proceso sin garantías": "El PSOE de Sánchez prefiere una dictadura de izquierdas que un gobierno democrático de derechas", afirmó ante los micrófonos de Esradio, subrayando la "complicidad" del socialista con Maduro.

Tellado se suma a FAES, Vox y Alvise al acusar a Maduro de cometer un pucherazo

A diferencia de otros miembros del PP como el propio Feijóo que han evitado pronunciarse sobre el ganador, Tellado acusó a Maduro de cometer un "fraude electoral", dando así por buena la versión de la oposición venezolana. "Hay que salir a los medios y combatir un relato que es inasumible, si atiendes a lo que dice el Consejo Nacional Electoral es que han votado el 130% de los venezolanos", afirmó. A renglón seguido, aseguró que la oposición había "podido contabilizar el 40% de las mesas" y que la diferencia entre ambos era "abismal".

Por su parte, FAES, la fundación presidida por José María Aznar también ha calificado los resultados de "enorme fraude electoral" a tenor de lo publicado en las encuestas y ha criticado que la izquierda española se erija "como único avalista internacional de la dictadura chavista". El think thank liderado por el expresidente del Gobierno y voz autorizada dentro del partido es quien lidera la creación de las ideas que nutren la política exterior del PP, especialmente en materia de relaciones con EEUU y América Latina.

Un discurso compartido por Vox. Su líder, Santiago Abascal, aseguró en su cuenta de X que "ni el más colosal fraude" puede tapar el "éxito" de la oposición en Venezuela, desdeñando así los resultados anunciados por el Gobierno de Maduro. "A juicio de su portavoz, José Antonio Fúster, se trata de un "fraude planificado" del que venían advirtiendo desde hace días y ha respaldado la petición de Albares de publicar las actas "mesa por mesa". "Apoyamos toda petición que vaya encaminada a reconocer la aplastante victoria de María Corina Machado", señaló, por su parte, el eurodiputado de Vox y presidente de la Fundación Disenso Jorge Martín Frías.

El que también ha alertado del supuesto pucherazo es el eurodiputado y líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez, que directamente ha pedido que los militares den un golpe de Estado contra Maduro. "La única forma de echar al comunismo del poder según la historia son las armas", escribía el agitador en su canal de Telegram. "El Ejército de Venezuela debe recibir contactos y apoyos internacionales claros para restituir la voluntad popular en el país con un proceso democrático que culmine con la detención de Maduro y los colaboradores del régimen en el fraude", proseguía, pidiendo a sus seguidores posicionarse sobre si es necesario dar un golpe de estado en el país bajo el argumento de que Maduro "es un tirano".

El PP oculta cómo se financió el viaje fallido de sus parlamentarios

El PP evita aclarar cómo financió el viaje fallido de sus parlamentarios por las elecciones en Venezuela Ver más

A todo esto se le suma que el Partido Popular no quiere aclarar cómo financió el viaje, finalmente fallido, de sus parlamentarios a Venezuela del pasado sábado y cuyo objetivo, según la formación conservadora, era ejercer como observadores de las elecciones del domingo. Sin embargo, no lograron salir del aeropuerto al no obtener el permiso del Gobierno de Nicolás Maduro, que acabó expulsando a los diez diputados, senadores y europarlamentarios del partido.

Según Gamarra, "lo importante es a qué se iba" y no como fuera financiado el viaje. "No creo que haya mucha diferencia si se ha pagado desde el Partido Popular o desde el grupo parlamentario", afirmó este lunes desde la sede de Génova. Gamarra, al igual que González Pons, no quiso detallar si el dinero utilizado para costear el trayecto de sus parlamentarios salió del erario público o de las arcas de su partido. "Me llama la atención que lo único que preocupe sea cómo se han pagado esos billetes. Depende de los viajes y de la circunstancia de los viajes, de si era una delegación oficial de una institución o si era una serie de diputados", señaló.

Aunque la número dos de Feijóo aseguró que la delegación del PP no obtuvo una "respuesta formal" por parte del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el viaje, Albares negó la mayor en declaraciones a la Cadena Ser. Así, destacó que el PP solicitó en dos ocasiones el permiso para tramitar el viaje y que en ambas ocasiones fueron rechazados por el gobierno venezolano. "Ellos sabían que iban a ser devueltos", insistió, si bien aclaró que el Gobierno central no tenía problema alguno en que ese viaje se realizara.