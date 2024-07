Irene Montero tacha de "golpe a la democracia" la investigación a los diputados de Podemos

11:29 h

El PSOE se ha mostrado "encantado" con la previsible ruptura entre Vox y PP en las comunidades autónomas en las que gobiernan, alegando que sería "perfecto" que la "extrema derecha" no esté en los Ejecutivos regionales y no pueda seguir aplicando "sus políticas", incluso si perjudica al argumentario de los socialistas.

Así lo ha afirmado el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en la que se ha congratulado de la posibilidad de que en España "pase como en Francia" -donde hay un cordón sanitario contra la formación de Marine Le Pen-, y la ha calificado como "política y socialmente perfecto".

López ha rechazado que una ruptura entre PP y Vox deje "sin argumentos" a los socialistas, que usualmente arremeten contra los de Alberto Núñez Feijóo por sus pactos con la formación de Santiago Abascal, y ha asegurado que el PSOE "estaría encantado de no tener argumentos por esa parte".

"Lo que me preocupa de verdad es cuando gobierna esa extrema derecha y aplica sus políticas como estamos viendo en muchas comunidades de este país. Eso es lo verdaderamente preocupante, no el argumentario del Partido Socialista", ha proseguido diciendo el portavoz del PSOE en la Cámara Baja, recordando que puedan critican al PP "por otras cosas", ya que "no tienen propuestas" y sus políticas "no ayudan a la ciudadanía".

Por lo tanto, si PP y Vox rompen, los socialistas lo verían "perfecto para la vida de la política española y para la vida de los ciudadanos". Además, López ha compartido su confianza de que fuera más fácil llegar a acuerdos con las comunidades gobernadas por los populares sin la presencia de los de Abascal.