La Xunta dio 150.000 euros a la Iglesia para "mejorar la imagen" de su peregrinación masiva a Santiago

El pasado mes de agosto, Santiago acogió la Peregrinación Europea de Jóvenes, el encuentro organizado por la Conferencia Episcopal Española (CEE) con motivo del Año Santo al que, según datos de la Iglesia, asistieron unas 12.000 personas. La repercusión del acto —y el comportamiento en la calle de algunos de sus asistentes— agitó los recelos en la capital gallega del modelo de turismo de masas del Xacobeo que impulsa la Xunta de Galicia, cuyo presidente tachó de "ideológicas" las críticas a la masificación.

Unos días antes, el 21 de julio, el Consello de la Xunta autorizó la firma de un convenio entre la Agencia Gallega de Turismo y la Iglesia por el que el Gobierno gallego aportó 360.427,19 euros "para la organización y realización de actividades dentro de la Peregrinación Europea de Jóvenes hasta el sepulcro del Apóstol Santiago". La aportación, que el Ejecutivo autonómico desveló ese mismo día, se hizo con cargo a los fondos del Xacobeo y cubría diversos aspectos materiales del encuentro: desde la logística, pasando por el montaje de escenarios para el "acto de inauguración, verbenas y actos de clausura" hasta la "propuesta formativa y cultural" y al "voluntariado" del evento. Se firmó formalmente al día siguiente de acabar la peregrinación, el 8 de agosto.

Pero esta no fue la única aportación económica de la Xunta. Meses antes, el 25 de abril, rubricó otro convenio con la Conferencia Episcopal "para la mejora de la comunicación y la imagen de la Peregrinación Europea de Jóvenes a la tumba del Apóstol Santiago". Dotado con 150.000 euros, el encargado de firmarlo en nombre del Gobierno gallego fue el entonces vicepresidente Alfonso Rueda, que —como ahora en la Presidencia— tenía las competencias de turismo incluidas en su consellería. Al no superar los 150.000 euros, límite fijado por la ley de transparencia y buen gobierno de 2016, no requería autorización previa del Consello de la Xunta.

El texto de este primer convenio consta de 18 páginas y fue firmado por parte de la CEE por su secretario de Asuntos Económicos, Fernando Giménez Barriocanal. En este documento se explica que una de las "prioridades" de la Iglesia a la hora de organizar la peregrinación era "poder lograr una buena comunicación y posicionamiento en el mundo digital", además de "proyectar" una imagen "fresca, joven y dinámica". Además, el texto indica que se necesitaba "una serie de viajes y encuentros para poder organizar y seguir avanzando en la difusión y preparación" de los eventos. La Conferencia Episcopal estimó un gasto de 166.478,89 euros para cubrir estas necesidades, de los que la Xunta aportó la mayor parte, 150.000.

En el ámbito digital, la Iglesia plasmó en el convenio tres actividades que la Xunta contribuyó a financiar, empezando por la aplicación móvil para que "los peregrinos puedan consultar todos los detalles del PEJ 2022" o para reservar plazas en las diferentes actividades. Además, el Gobierno gallego se comprometió a sufragar una "actualización de la web" de la peregrinación, en la que la CEE vio necesario "un restyling —remodelación— más actualizado con las webs actuales" e "introducción de nuevas funcionalidades". Ambas actuaciones contaron con un presupuesto de 52.971,39 euros. Tanto la aplicación como el sitio web fueron presentados públicamente antes de la firma del convenio, el 8 de abril .

El convenio también contempla dotar de fondos la "grabación de un disco con algunos de las canciones presentadas por los jóvenes al concurso de himnos" de la peregrinación, "que se ofrecerá para su descarga" a través de "las distintas plataformas digitales". Su coste, según el documento, era de 6.413 euros.

No obstante, la partida más cuantiosa del convenio fue la del llamado "kit del peregrino": la mochila y otros materiales que recibieron los participantes en la peregrinación. Su "propuesta visual", según señala el texto, debe encajar en el deseo de ser "fresca, joven y dinámica". Este kit incluía, además de la mochila, una camiseta, el colgante para la acreditación, una pulsera, una chapa y una batería portátil para móvil. La Conferencia Episcopal estimó un presupuesto de 105.142,95 euros para todos estos materiales.

El convenio también estipula que la Iglesia tiene hasta el 15 de noviembre para justificar los gastos y cobrar la subvención otorgada directamente a través de este acuerdo. A los 150.000 euros con los que estaba dotado inicialmente se sumaron los 360.427,19 euros del segundo, que también tiene como fecha límite el 15 de noviembre. De esta forma, la aportación económica total de la Xunta a la Peregrinación Europea de Jóvenes ascendió a 510.427,19 euros.

Aquí puedes leer el texto original en gallego.