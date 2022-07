Yolanda Díaz estrena Sumar apoyándose en colectivos sociales y con los partidos en segunda fila

Llegó el día. Casi un año y medio después de asumir el liderazgo de Unidas Podemos en el Gobierno para sustituir a Pablo Iglesias, Yolanda Díaz oficializa su paso al frente para convertirse en líder del espacio político. La vicepresidenta segunda estrena este viernes en Madrid la plataforma Sumar, la herramienta creada para vehicular el denominado “proceso de escucha” que la ha de llevar a convertirse en candidata a las próximas elecciones generales.

El lanzamiento tendrá lugar en el madrileño centro cultural Matadero coincidiendo con las fiestas del Orgullo LGTBI y lo previsto es que se parezca lo menos posible a un acto tradicional de partido. De hecho, los planes de Yolanda Díaz y su equipo pasan por intentar ahormar un espacio que trascienda los proyectos partidistas y las siglas. “Los partidos tienen que estar y van a estar, pero no van a ser los protagonistas”, cuentan desde el entorno de la política gallega. Así que, más allá de la propia Díaz, no se esperan en el acto rostros significativos de la política estatal aliados del proyecto y por eso no estarán perfiles como el de Ada Colau, Mónica García, Íñigo Errejón, Irene Montero o Ione Belarra.

Sociedad civil antes que partidos

En la escaleta del acto figuran intervenciones de sanitarias, profesores, trabajadoras del hogar, repartidores, representantes de la cultura y de ONG. Y el cierre correrá a cargo de la propia Yolanda Díaz, que al término del evento tiene previsto quedarse a conversar con los asistentes que quieran acercarse a ella. Un rol distinto, sin embargo, tendrán los representantes de los partidos políticos invitados.

Cuentan desde Sumar que la propia Yolanda Díaz acordó con los principales líderes de las formaciones de izquierda que en este primer acto no tuvieran un papel destacado y ni siquiera un lugar destacado entre el público. Y por eso la mayoría de ellos no acudirá, a pesar de que muchos partidos sí que estarán representados con militantes o cargos intermedios. En realidad, cada formación ha interpretado la petición de la vicepresidenta segunda a su forma.

Izquierda Unida es la única formación que ha confirmado que mandará a caras conocidas, y estarán presentes el secretario de estado y líder del PCE, Enrique Santiago, y la portavoz y europarlamentaria, Sira Rego. En Podemos, su secretaria general, Ione Belarra, confirmó que no asistiría y argumentó que así se lo había pedido expresamente Yolanda Díaz, aunque desde el equipo de la líder de Sumar sostienen que “fue una decisión colectiva que no acudan líderes ni secretarios generales”. En cualquier caso, por parte de los morados acudirán militantes de base y algún cargo público que no pertenece a la dirección. Habrá representación también de otras formaciones progresistas como Compromís, los Comunes, Alianza Verde, Verdes-Equo y Más País, aunque no así de su rama madrileña, Más Madrid.

Sindicatos, ONG y mundo de la cultura

También estarán presentes los dos principales sindicatos, CCOO y UGT, con una relación muy estrecha con la ministra de Trabajo principalmente en el caso de CCOO. De igual forma no acudirán sus secretarios generales Unai Sordo y Pepe Álvarez. Junto a los sindicatos habrá también representantes de colectivos sociales, ONG y plataformas del tercer sector, así como personas del ámbito de a cultura como el pianista James Rhodes.

El de mañana será el pistoletazo de salida de un proceso que, según estiman en el entorno de la vicepresidenta, se podría extender hasta seis meses y que la llevará a recorrer todos los rincones del país. Bajo las banderas de los derechos laborales o la igualdad, Sumar echa a andar por el momento con 25 grupos de trabajo divididos en sectores: feminismo, derechos LGTBI, memoria democrática, sanidad, educación, tecnologías, calidad democrática o derechos laborales. “Queremos escuchar a la ciudadanía hablar de las cosas que les afectan y de lo que tenemos que hacer para construir un proyecto de país para la próxima década”, explican desde la plataforma.