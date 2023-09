Díaz pide “prudencia” a Sánchez antes de retirar las ayudas anticrisis: “Podemos hacer retroceder al país”

Las ayudas anticrisis desplegadas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania están en riesgo, ya que expirarán a final de año si el Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez no las prorroga. Una decisión que, a juicio de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo en funciones, Yolanda Díaz, puede hacer "retroceder al país". Así lo ha manifestado este sábado en un acto realizado en el Espacio Rastro de Madrid: "En este debate pedimos prudencia porque si nos equivocamos podemos hacer retroceder al país", ha asegurado.

El objetivo principal de estas ayudas era contener la inflación y aliviar el impacto de los precios de la energía con medidas como la subvención al transporte y la gratuidad de los trenes de cercanías y media distancia, la reducción del IVA del gas y de los alimentos básicos, la concesión de cheques a los hogares vulnerables y la rebaja del IRPF para rentas inferiores a los 21.000 euros, entre otras cuestiones.

Díaz ha pedido al presidente del gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, que actúe con "prudencia" y "serenidad" antes de retirar este paquete de ayudas. "Analicemos lo que funciona y lo que no. Cualquier actuación incorrecta puede hacer sentir dolor en España, y Sumar no está aquí para eso", ha manifestado. Fuentes cercanas a la vicepresidenta segunda admiten que están preocupadas por el impacto que pueda tener esta decisión en muchos hogares que no están atravesando por una buena situación económica.

El Banco de España cuantificaba el impacto de la retirada de esas medidas en siete décimas más de inflación, que llegaría el 4,3% en 2024 — de los cuales 1,5 puntos serían por la supresión de todas las medidas—. Por ese motivo la también ministra de Trabajo apuesta por que se estudien bien qué medidas deben continuar a partir del 31 de diciembre: "Hay medidas que son muy eficaces como la bonificación del transporte público", ha asegurado.

Díaz defiende que España lidere la “ola progresista” en Europa: “Lo de Grecia no es una anécdota"

Díaz también ha defendido que España debe liderar la "ola progresista que avance en derechos", frente a la "ola de recortes" iniciada en Grecia con la aprobación de un sistema laboral con jornadas de hasta 13 horas diarias. La líder de Sumar ha advertido de que lo de Grecia "no es una anécdota", sino que forma parte de una batalla a nivel europeo que ya se está librando entre quienes defienden avances para "trabajar menos" y pulsiones conservadoras que apuestan por "precarizar más" a los trabajadores.

"España es clave no sólo para parar la ola reaccionaria, sino para lanzar una ola progresista en España y en Europa, que diga que no a las jornadas laborales del siglo XIX, al despido libre, que pida que se respeten los derechos fundamentales", ha defendido, rescatando su propuesta de "devolver la democracia" a las empresas, donde los trabajadores tengan voz y voto en las decisiones empresariales.

La líder de Sumar también ha recordado que el pasado 23 de julio España paró a las fuerzas conservadoras, pero ha insistido en que el próximo gobierno de coalición debe desplegar una agenda ambiciosa y tiene que ser "mejor en las formas y en el fondo" que la pasada legislatura, donde no haya "ruido": "Desde Sumar concebimos la política como la construcción, mientras que Feijóo y Abascal solo la entienden como enfrentamiento", ha lanzado, en referencia a los líderes de PP y Vox.

Díaz ha pedido tomar la investidura del expresidente de la Xunta "como la antesala" de lo que va a venir: "Él ya ha fracasado y nosotras lo vamos a hacer sin gritar, sin odiar, con muchas propuestas y sentido común", ha lanzado. A su juicio, Feijóo "está cometiendo un fraude constitucional" por hacer "perder el tiempo" al país

"Sumar tiene más futuro que nunca"

El objetivo del acto celebrado este sábado es “actualizar el ideario” de Sumar, como primer paso para constituirse como una formación con vida interna. Un encuentro que ha reunido a coordinadores de los grupos de trabajo de Sumar como el profesor y analista Ignacio Sánchez-Cuenca, el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo o la actual portavoz parlamentaria de la formación de Díaz, Marta Lois, que han participado en alguna de las tres mesas de debate.

La vicepresidenta segunda ha asegurado que Sumar "tiene mas futuro que nunca" y su objetivo en los próximos meses será "relanzar el proyecto de país" con la celebración de una Asamblea a la que todavía no se ha puesto fecha. Pese a ser un acto muy de partido, al espacio rastro madrileño se han acercado figuras como la del líder de Más País, Íñigo Errejón, o la del responsable de programas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato.

Este encuentro se ha producido en un momento en el la dirección de IU pide que Díaz aparque las "decisiones unilaterales" dentro del espacio y apuesta por trabajar "un espacio conjunto democrático y plural" para que Movimiento Sumar sea "un partido más" en la coalición electoral, mientras que otros partidos como Podemos quieren redefinir la relación con Díaz y reivindican su propia autonomía.