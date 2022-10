‘Learning room’: el aula de Banco Santander con más de 10.000 contenidos para no dejar de aprender

El mundo actual demanda que estudiantes y trabajadores no solo estén formados en habilidades duras (las denominadas en inglés hard skills) que les permiten desempeñar una labor concreta, como por ejemplo el manejo de determinados softwares. Hoy en día, las habilidades blandas (soft skills) ofrecen un valor añadido al perfil de los profesionales muy valorado en el mercado laboral: pensamiento crítico e innovador, inteligencia emocional, liderazgo, capacidad de comunicación, sostenibilidad... Precisamente estos son algunos de los principales temas que se pueden encontrar en Learning room, el aula de formación Banco Santander que permite acceder de forma gratuita a más de 10.000 contenidos para fomentar el aprendizaje continuo.

Este espacio cuenta con audiolibros, ebooks, revistas especializadas, podcasts, videos y cursos disponibles en castellano, inglés y portugués, para los que piensan que “nunca hay que dejar de formarse”, señalan los responsables de este proyecto. Learning Room ofrece, además del contenido libre, cuatro contenidos premium al mes. Para entrar solo hay quedarse de alta a través Becas Santander (no es necesario ser cliente) desde cualquier dispositivo y hacer la descarga online. Entre los libros más vistos están, por ejemplo, Pensamiento crítico para dummies, de Martin Cohen, un concepto de lectura específicamente diseñado para inexpertos en una determinada materia; Aprende a pensar como un gurú, de Rais Buson; o Seis sombreros para pensar, de Edward de Bono.

El portal Becas Santander es más que una plataforma que recopila las convocatorias. Se trata de un espacio que ha evolucionado para ajustarse a los cambios del mercado laboral y a las necesidades que marca la nueva era tecnológica y digital. La plataforma presenta de manera categorizada todas las becas que ofrece la entidad, sus requisitos y el sistema para inscribirse y hacer el seguimiento del proceso. Pero también tiene a disposición otros espacios interesantes.

Aquí pueden encontrarse las Santander Learning Pills, un proyecto global de formación continua y abierta basado en píldoras formativas en formato de video impartidas por expertos internacionales y elaboradas por instituciones educativas como Massachusetts Institute of Technology (MIT PE), Esade y London School of Economics and Political Science (LSE). Este proyecto ofrece herramientas tanto para reorientar la carrera profesional (upskillling) como para adquirir nuevas habilidades que permitan el reciclaje profesional (reskilling).

En ellas se profundiza sobre temas de actualidad, entre ellos cómo las tecnologías disruptivas agitan y modelan la economía, la revolución que representa el análisis de datos y cómo se ha convertido en una ventaja competitiva para las organizaciones, qué se necesita para ser un buen líder o cómo aplicar la innovadora metodología agile en el día a día. En este espacio también colaboran varios directivos de Banco Santander, con contenidos relacionados con redes sociales y marca personal, economía conductual, identidad digital y las técnicas para comunicar efectivamente mensajes, entre otros temas.

Otra de las secciones que incluye la plataforma de Becas Santander es un Blog con artículos indicados para estudiantes y profesionales que quieran tener a mano información sencilla y didáctica. Algunas de las entradas más recientes son Soluciones a los 8 errores en Excel más comunes, Influencia y comunicación: cómo adquirir la soft skill estrella de 2022, ¿Dominas las distintas formas de comunicarse? o ¿Qué es el holding empresarial? Funciones y beneficios. En este apartado se sugieren las becas más acordes para aquellos que quieran profundizar aún más en cada materia en concreto. También hay un lugar destinado a historias inspiradoras para seguir creciendo, donde personas que han disfrutado de las becas narran su experiencia.

El grupo que preside Ana Botín mantiene desde hace más de 25 años un firme compromiso con la educación, el emprendimiento y el empleo, una labor que desarrolla a través de Santander Universidades. Desde entonces, el Santander ha destinado más de 2.100 millones de euros y ha apoyado a más de 790.000 estudiantes, profesionales y proyectos emprendedores.