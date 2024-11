Inmigración con otros ojos, en TintaLibre de noviembre

La inmigración vista con otros ojos llena las miradas y los análisis de TintaLibre de noviembre. Acostumbrados como estamos a problematizarla hasta extremos patológicos, habituados a la incesante matraca de la ultraderecha (“crean inseguridad”, “nos quitan el trabajo”), y a la permanente debilidad de la izquierda y los sindicatos sobre temas tan acuciantes como la regularización de los sin papeles, el número supone un acercamiento inédito para los que buscan nuevos ángulos de reflexión sobre un problema enquistado en la sociedad y demonizado por buena parte de ella.

“¿Otra vez me van a contar que los inmigrantes huyen para buscar una vida mejor? ¿Y que la ultraderecha siembra bulos para infundir miedos que utiliza a su favor? ¿O que la izquierda actúa desde la impotencia y no sabe cómo gestionar un fenómeno que ya aparece como problema destacado en las encuestas pese a los datos que indican que no debería serlo?”, se pregunta Jesús Maraña, y el periodista Nico Castellano arroja una de las claves que hace descarrilar el argumentario ultra (y no tan ultra) al que estamos habituados: “Más del 99% de las personas que han emigrado a otro país en las últimas tres décadas lo hicieron en avión o conduciendo su coche propio, así que ya basta de asociar la imagen de los movimientos migratorios a la de la foto de un cayuco o de una patera”.

Una de las voces emergentes del pensamiento descolonial, la periodista francesa, hija de argelinos, Louisa Yousfi, va más lejos y apunta directamente a la calculadora económica que manejan distintamente derecha e izquierda para modular sus argumentos a favor o en contra. “¿Qué ser humano digno de tal nombre aceptaría que se pese el valor de su propia vida como se pesa una bolsa de fruta? ¿Qué ser humano digno de tal nombre daría importancia al valor añadido de su existencia para hacerse deseable para un país?”, se pregunta Yousfi.

El politólogo Yeison García, habla por su parte de la comunidad negra en España y apunta al corazón del sistema: “Una de las respuestas institucionales frente a los discursos de odio racista es pedirles a las comunidades migrantes que habiten lo rural para contrarrestar el despoblamiento o que se sientan parte de la sociedad porque son los que van a pagar las futuras pensiones, estas son respuestas deshumanizadoras”.

Al conjunto de analistas se suma un texto del escritor Leonardo Padura sobre Cuba, la isla que está viviendo un éxodo nunca visto y sigue con sus carencias que afectan en este momento al abastecimiento de agua potable o al suministro eléctrico. La visa para un sueño que cantaba de Juan Luis Guerra parece seguir siendo la máxima aspiración de gran parte de la población de la isla caribeña. Concluye el temario un Conversatorio lleno de ideas y argumentos, sin desperdicio, en el que Jordi Gracia modera a dos especialistas en la materia: Blanca Garcés (investigadora del CIDOB de Barcelona) y Gonzalo Fanjul (director de la Fundación PorCausa).

Noviembre en TintaLibre también propone otras rutas periodísticas. Algunas de lectura obligada como el avance de Los nombres de Feliza, el libro en el que Juan Gabriel Vásquez vuelve a los días del Bogotazo (cuando el líder socialista Jorge Eliécer Gaitán fue asesinado en 1948) a través de la peripecia vital de la artista de origen polaco Feliza Bursztyn. O también hacemos memoria de aquellos días en los que el diario El País (primavera de 1976) no era todavía El País y debatía si ponerse el acento en la mancheta. Lo cuenta con gracia y con tildes Rosi Rodríguez Loranca.