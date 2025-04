La Justicia da luz verde al libro sobre el crimen machista de José Bretón

El Odio podrá ver la luz. Lo hará, previsiblemente, a pesar del ruego de la víctima y a pesar de los intentos del Ministerio Fiscal por paralizarlo en los tribunales. La Audiencia Provincial de Barcelona ha decidido, en un auto que se ha conocido este miércoles, que no hay razones para paralizar la publicación de la obra donde el escritor Luisgé Martín narra el crimen machista ejecutado por José Bretón contra sus dos hijos. Y lo hace alegando razones técnicas: la medida cautelar, sin que esté justificada por la existencia de una demanda contra el contenido del libro, carece a juicio de los magistrados de sentido.

En el auto, los jueces razonan que "no se trata de que la solicitud de la medida cautelar esté relacionada con una intromisión ilegítima" en el derecho de honor, intimidad personal, familiar y a la propia imagen, sino que la medida busca "evitar que con la publicación del libro tenga lugar una intromisión ilegítima" que el Ministerio Fiscal considera "más que probable". Es en este margen de duda donde el tribunal introduce sus argumentos para rechazar la medida.

La Fiscalía no ha presentado hasta ahora una demanda, ni contra la editorial ni contra el autor, porque no cuenta con una copia de la obra. Hasta tenerla en sus manos y poder examinar su contenido, la institución solicitó la paralización cautelar del libro. Para la Audiencia de Barcelona, se trata de una medida desproporcionada, más en un contexto en el que prima actuar con "especial precaución para no correr el riesgo de incurrir en la censura previa".

"Un círculo vicioso"

Los jueces reconocen que al no disponer del libro, "se entra en un círculo vicioso a raíz del cual" ni la Fiscalía ni los jueces pueden ponderar la "posible vulneración" de los derechos citados. Pero la medida cautelar solicitada no resuelve el problema: para requerir a la editorial el traslado del contenido a la Fiscalía, podría "haber sido empleada la vía de las diligencias preliminares", exponen los magistrados, suficiente para "preparar una eventual demanda". La medida cautelar, completan, no reúne el fundamental requisito de la instrumentalidad.

Fuentes jurídicas consultadas por infoLibre así lo interpretan: "La resolución es clara en que deniega la cautelar por motivos formales, y expone que la Fiscalía no pidió que se obligara a Anagrama a darles el libro para valorar" su contenido, algo que "podría haberlo hecho con unas diligencias preliminares" en base a la Ley de Enjuiciamiento Civil. En lugar de ello, solicitó que "se suspendiera hasta entonces, y además no lo vinculó a una demanda civil presente o futura, así que entienden que no lo planteó adecuadamente y da la razón al juez de instancia". Aquí se detienen las voces pulsadas: el auto de la Audiencia de Barcelona no da la razón "ni al autor, ni a la editorial".

A finales de marzo, la editorial Anagrama anunció que la publicación y distribución de la obra quedaban paralizadas de forma indefinida, hasta que los tribunales se pronunciaran. Este diario se ha puesto en contacto con el sello editorial, pero por el momento no ha obtenido respuesta sobre los pasos a seguir a partir de ahora. El mismo día, Ruth Ortiz decidió además denunciar a José Bretón por quebrantamiento de condena y violencia psicológica.