Ruth Ortiz y el feminismo vencen a 'El odio': el libro del crimen machista de Bretón se queda en el almacén

"Una perturbadora y excelente exploración de la mente de un asesino y de los motivos que lo llevaron a cometer un crimen tan real como atroz: acabar con la vida de sus hijos". Con estas palabras, la editorial Anagrama se dirigía hace apenas diez días a los medios de comunicación para promocionar la próxima obra del escritor Luisgé Martín, El Odio, un texto que da voz al criminal machista José Bretón. Pero los planes de la editorial se han truncado: la publicación y distribución de la obra quedan paralizadas de forma indefinida, según anunció el propio sello este jueves. Ruth Ortiz, la madre de los niños asesinados hace casi catorce años, respira tranquila. Al menos por el momento.

La editorial ha tomado la decisión de revocar la distribución de la obra, a pesar de que el Juzgado de Primera Instancia número 39 de Barcelona decidiera este lunes no poner en marcha la medida cautelar que había solicitado la Fiscalía de Menores hasta dirimir si el contenido del libro vulnera los derechos de los menores. El juez argumentaba que sin haber examinado la obra en su conjunto no era posible tomar una decisión tan restrictiva como la medida solicitada, a riesgo de vulnerar la libertad de expresión del escritor. El titular del juzgado barcelonés incidía en que la demanda se basaba en "artículos periodísticos donde se hace referencia al libro, pero ninguno muestra el contenido del mismo –salvo las seis líneas de la nota de prensa–" y que por tanto era "absolutamente imposible poder hacer un juicio provisional e indiciario favorable a la estimación de la tutela".

La Fiscalía de Menores enseguida apeló la decisión ante la Audiencia Provincial de Barcelona, quien deberá decidir ahora sobre la inmediata paralización del libro. Pero Anagrama se ha adelantado, anunciando que "voluntariamente" decide "respetar la petición de las medidas cautelares", suspendiendo la distribución de la obra de manera indefinida.

¿Afecta esto al procedimiento judicial? La fiscal Susana Gisbert aclara que no: "El libro está paralizado por voluntad de la editorial, pero puede cesar esa voluntad y mañana cambiar de idea", recalca a preguntas de este diario. Y por eso la decisión que se tome en los tribunales sigue siendo relevante. Además, observa la fiscal, la voz de la justicia tiene peso en la medida en que "hay varios implicados, por ejemplo si alguna librería ya lo tenía podría decidir venderlo".

Coincide con ella la jueza Victoria Rosell. Si bien reconoce que "el juez podría decir que no resuelve porque ya ha perdido objeto", cree que lo más probable es que la decisión de la editorial no afecte al rumbo de los tribunales. "Hay que recordar que la Fiscalía ha pedido algo tan mínimo como que se suspendiera unos días y le dieran traslado previo de la obra para valorar si vulnera la intimidad de los menores, y eso no queda necesariamente sin objeto", zanja. Así que "sería bueno que se resolviera judicialmente, no como si el libro hubiera desaparecido".

El segundo pilar jurídico tiene que ver con el contenido de la obra y ahí será la Fiscalía de Menores la que deberá emitir un dictamen. Es precisamente lo que solicita la institución: recibir una copia del ejemplar para evaluar si el texto es contrario a los derechos de los niños asesinados. Un paso que tendría que haberse producido con carácter previo a la edición del libro, según destaca el Ministerio Público. En su recurso, incide en que la editorial "ha incumplido la obligación" establecida en la Ley de protección al honor "al no comunicar y dar traslado al fiscal de su contenido" con la debida antelación, "a fin de examinarlo y emitir el dictamen correspondiente".

Ese dictamen, reflexiona Gisbert, "podría pedir desde la retirada del libro, hasta dar luz verde a su distribución". Una vez la Fiscalía emita su evaluación, será un juez el que deberá decidir sobre sus efectos. "Y no es una vía corta", advierte Rosell. "Ahora tendría que pasar al juzgado de primera instancia o civil, después podría ir a la Audiencia Provincial e incluso al Tribunal Supremo".

Clamor feminista

Este mismo jueves, Ruth Ortiz anunció además su decisión de denunciar a José Bretón por quebrantamiento de condena y violencia psicológica. "Los mensajes que lanza el agresor a través del libro tienen una destinataria con la que tiene prohibido comunicarse", destaca Rosell. "La jactancia del crimen es perfectamente compatible con la confesión o el arrepentimiento formal, lo vemos todos los días en los juzgados y la víctima así lo percibe".

Por qué el libro donde José Bretón confiesa su crimen machista revictimiza a Ruth Ortiz Ver más

Si en algo han reparado las expertas feministas en las últimas semanas, ese algo ha sido la atronadora ausencia de Ruth Ortiz en el relato confeccionado por Luisgé Martín. El autor reconoce, en el propio libro, que valoró la posibilidad de contactar con la víctima, pero que lo descartó para que su voz no interfiriese en la voluntad de descifrar la mente del asesino.

"El feminismo avanza y hace avanzar", ha publicado en redes sociales la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras conocer la decisión de la editorial. "La violencia de género incumbe a toda la sociedad. Estamos con Ruth en el lado correcto".

Para Rosell, lo sucedido es un paso hacia el reconocimiento colectivo de la atención que debe tener la violencia contra las mujeres. "Ha sido algo que no se estaba valorando al principio, se ha dado un gran aliento al autor como si su derecho fuera absoluto y como si no estuviera escribiendo sobre una víctima y una violencia estructural", analiza la también exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Es mérito del feminismo, a su juicio, haber conseguido que "referentes de la cultura comprendan que no se trata de una violencia cualquiera".