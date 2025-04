Bruselas dispara contra Apple y Meta las primeras multas de sus nuevas normas sobre internet

Apple y Meta tienen el dudoso honor de estrenar las primeras multas en la UE contra grandes tecnológicas dentro del incipiente marco europeo de la Directiva de Servicios Digitales, el que gobierna a estas empresas y su funcionamiento en relación con los consumidores en Internet y en el entorno online. La Comisión Europea abre un nuevo capítulo en la regulación del mundo digital y, una vez más, los gigantes de Estados Unidos están en la diana.

Apple y Meta, matriz de Facebook e Instagram, tendrán que pagar 500 y 200 millones de euros respectivamente por diferentes incumplimientos de esas normas. En el caso de la marca de la manzana no respetó sus obligaciones al gestionar alternativas a las diversas aplicaciones que pueden utilizar los consumidores. Por su parte, la matriz de la red social tampoco permitió a los consumidores un servicio equivalente si no aceptaban compartir sus datos personales. Ambas podrán recurrir esta decisión de Bruselas durante un plazo de 60 días.

Las dos multas tienen una dimensión mucho mayor. La Comisión las tenía retenidas, junto a la conclusión de las investigaciones iniciadas en marzo del año pasado, para intentar no perjudicar más las complicadas relaciones con la Administración Trump en medio de las negociaciones arancelarias. Las sanciones contra dos de las mayores tecnológicas estadounidenses serían vistas en Washington como un nuevo agravio de esa Unión Europea que el mandatario norteamericano califica como “patética” y a la que acusa de “estafar” a su país. Durante su anterior mandato, Donald Trump ya había ninguneado como “señora impuestos” a la anterior comisaria de Competencia, Margrethe Vestager por ir contra las prácticas fiscales de Apple o Amazon. Finalmente, este miércoles Bruselas ha dado luz verde a las sanciones.

Las multas de 500 millones de euros a Apple y de 200 millones a Meta son las primeras pero no serán las últimas. Tanto en el equipo que dirige la vicepresidenta primera de la Comisión y responsable de Competencia, Teresa Ribera, como en el de la vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen, hay dossieres abiertos contra X, antigua Twitter, o Google.

La vicepresidenta Ribera ha declarado tras oficializar las multas que “envían un mensaje claro y rotundo” porque Apple y Meta “se quedaron cortas en el cumplimiento de la Directiva de Servicios Digitales al aplicar medidas que refuercen la dependencia que tienen negocios y consumidores de sus plataformas”, al tiempo que exigía “a todas las empresas que operan en la UE el pleno cumplimiento de nuestras leyes y el respeto de los valores europeos”, en un mensaje dirigido a las tecnológicas estadounidenses hoy alineadas con Trump.

Apple se salva de una gran quema

A ojos de la Comisión Europea, los desarrolladores de aplicaciones disponibles en la tienda virtual de Apple deberían poder informar a los usuarios de los móviles, ordenadores o tablets, sin coste, de alternativas fuera de esa App Store. Los consumidores tendrían así un abanico más amplio de aplicaciones para sus dispositivos. Bruselas condena a Apple con una multa de 500 millones de euros porque considera que no cumplió esta obligación, recogida en la Directiva de Servicios Digitales.

Apple restringía a los desarrolladores informáticos, que no podían disfrutar de ventajas en canales de distribución alternativos, al tiempo que los consumidores tampoco se beneficiaban de productos más baratos. La Comisión reprocha a la tecnológica estadounidense que “falló al demostrar que estas restricciones sean objetivamente necesarias y proporcionadas”. Según un funcionario comunitario, “Apple sí realizó el pasado marzo algunas cambios pero encontramos que sigue imponiendo restricciones técnicas y comerciales”. Por ejemplo, el consumidor no puede acceder a las páginas web de los desarrolladores de aplicaciones, descargarlas desde ahí en sus dispositivos de una manera más barata o gratuita para luego operar con ellas libremente. Es lo que este funcionario reprocha como “el no disfrute de canales de distribución alternativos”. En definitiva, límites y cortapisas al libre mercado que tanto proclaman las empresas estadounidenses.

La multa de 500 millones podría haber sido mucho mayor si la Comisión no hubiese cerrado una segunda investigación contra el fabricante de los famosos iPhones por obligaciones que exige a sus usuarios. En otro comportamiento abusivo, Apple les imponía su propio navegador de Internet y también aplicaciones propias pre-instaladas en los dispositivos. Ahora, el usuario puede fácilmente descargar otros navegadores, borrar esas aplicaciones previas y también cambiar sus parámetros para llamadas o mensajes. Pero la tecnológica tiene una tercera investigación en su contra en marcha, ya que Bruselas analiza el boqueo que mantiene a otras tiendas virtuales.

Facebook sigue jugando con los datos de usuarios

La politica del 'consiente o paga' que impone Meta a sus usuarios, en la red social y también en otras aplicaciones como Instagram, no gusta en las instituciones de la UE, preocupadas desde hace años por el manejo de los datos personales realizado por las empresas de Mark Zuckerberg. El multimillonario ya sufrió un duro interrogatorio del Parlamento Europeo en 2018 sobre la información de sus usuarios vendida a la empresa Cambridge Analytica y luego utilizada a favor del brexit en el referéndum británico.

La Comisión Europea investiga a Apple por posibles abusos a través de App Store y Apple Pay Ver más

Ahora, Bruselas le impone una multa de 200 millones por su política de anuncios y datos de los usuarios. Si estos no aceptan que sean compartidos para recibir publicidad personalizada, deben pagar una suscripción mensual. Para la Comisión, “este modelo no cumplió” las normas europeas durante el casi año en vigor, ya que según el funcionario comunitario, conocedor en profundidad de las investigaciones contra ambas tecnológicas, “el usuario que niega el consentimiento es enviado a un servicio muy diferente en el que debe pagar por un servicio que no está relacionado con ese rechazo por sus datos personales”.

Meta aplica ahora un nuevo modelo de 'consiente o paga' por la información de los usuarios y la publicidad personalizada, pero aun así no consiguió esquivar la multa de Bruselas, que analiza el nuevo sistema y está exigiendo más evidencias al conglomerado de redes sociales.

Aunque las investigaciones parecen técnicas, de fondo las instituciones de la UE están librando una batalla contra las tecnológicas estadounidenses por la protección de la privacidad en el mundo digital, el manejo de información masiva en Internet y su mercadeo por puro lucro pero también intereses políticos o sobre los monopolios y los abusos de los gigantes empresariales. Así lo ha recordado la vicepresidenta de la Comisión, Henna Virkkunen, al señalar junto a Teresa Ribera que “tenemos el deber de proteger los derechos de los ciudadanos y la innovación en los negocios y asegurar que los ciudadanos tienen el control pleno de cuándo y cómo se utilizan sus datos”.