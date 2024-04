"La democracia no está garantizada": la campaña del Parlamento Europeo para que los jóvenes voten el 9J

"¿Cómo podemos construir Europa si los jóvenes no lo ven como un proyecto colectivo y como una visión de su propio futuro?", esta es una de las citas más conocidas de uno de los padres de la Unión Europea, Jacques Delors. La pronunció hace más de 30 años, pero sigue siendo una frase muy válida hasta a hoy: sin los jóvenes no hay Europa. Y eso mismo parece estar pensando el propio Parlamento Europeo, que este lunes comienza la campaña "Usa tu voto. O alguien más decidirá por ti", en la que animan a los europeos a participar en las próximas elecciones del 9 de junio, especialmente, a los jóvenes.

La parte principal de la campaña es un documental de unos cuatro minutos titulado "Usa tu voto", donde el parlamento reúne a varias generaciones de europeos con el objetivo de hablar sobre la importancia de la democracia para salvaguardar la prosperidad y alejar el fantasma de la guerra. En el vídeo, se observan a varias personas narrando a sus nietos cómo vivieron diferentes acontecimientos de la historia de Europa que fueron fundamentales para conseguir la democracia en sus respectivos países.

Durante los 4 minutos que dura el documental aparecen en un set de rodaje víctimas del Holocausto, manifestantes de la llamada Primavera de Praga y participantes en la caída del Muro de Berlín, los cuales dan testimonio a sus nietos sobre por qué la democracia no puede darse por sentada. Sus relatos tratan de aportar un aspecto humano a la importancia de votar, reconociendo a los luchadores de la democracia y recordando los tiempos en los que en Europa no existía la prosperidad de la que ahora disfrutamos.

Uno de los testimonios más duros es el de una anciana, que rememora como fue su experiencia durante el nazismo: "Ya sabes, Robin, que hoy no debería estar aquí, debería haber muerto", comienza. Ella tenía 11 años cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial y, un día, los soldados alemanes llegaron a su casa. Allí, empezaron a abrir fuego contra ella y contra su madre, que, para proteger a su hija, usó su cuerpo como escudo y acabó muriendo para salvarla. "Imagínate con 12 años ver a tu madre morir para protegerte, nunca lo olvidas", concluye.

Otro de los participantes narra como a su padre le enviaron al campo de concentración de Auschwitz. Cuando eso sucedió, su madre no tuvo más remedio que separarse de él para tratar de salvarle la vida, pese a que quizás, nunca más se volverían a encontrar. "No tenía tíos ni tías, era todo muy extraño. Tampoco tenía abuelos y todo el mundo tenía abuelos. Yo no tenía a nadie", relata emocionado.

Además, el vídeo repasa como países como Letonia y Alemania consiguieron convertirse en países libres. "La gente era libre para expresar sus ideas democráticamente", dice una de las personas que vivió la independencia del país báltico. En el caso germano, el documental pone el foco en la caída del Muro de Berlín, durante la cual, según uno de los participantes, "comenzó la emancipación de toda Europa".

Al final, los adultos leen emocionados una carta a sus nietos, donde vuelven a trasmitirles la importancia de la democracia. "Sabes que nací en un año en el que el mundo estaba en llamas, algo así tiene un gran impacto en tu vida. Afortunadamente naciste en una época de paz y prosperidad. Recuerda siempre que la libertad y la democracia no siempre existieron aquí", rezan algunos de los extractos de esas cartas. Cuando acaban, son los nietos quienes toman el puesto de sus abuelos en el set de rodaje simbolizando el relevo generacional en la tarea de cuidar la democracia.

Además del documental, el Parlamento prevé diferentes eventos para animar a la participación, campañas de difusión online y diversas actividades con socios públicos y privados, además de programas educativos sobre las elecciones a lo largo y ancho de Europa. "La democracia de la Unión Europea es hoy más importante que nunca. Tu voto decidirá la dirección de Europa en los próximos cinco años. Decidirá en qué Europa queremos vivir. No dejes que alguien más elija por ti, cada voto cuenta", ha declarado la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola sobre los comicios.

El Parlamento se vuelca para buscar el voto joven

TikTok, el arma secreta de la extrema derecha para conquistar el voto joven en las elecciones europeas Ver más

Entre el 6 y el 9 de junio de 2024, más de 370 millones de personas en 27 Estados miembros están llamadas a votar en las elecciones europeas. La participación en estos comicios suele ser bastante baja, por lo que el Parlamento está llevando a cabo varias campañas para concienciar sobre la importancia del voto. Las anteriores elecciones europeas de 2019 marcaron un hito, ya que fueron las primeras hasta la fecha donde se superó el 50% de participación y, en el próximo 9J, el PE quiere repetir el éxito. De hecho, en esos comicios, como en esta ocasión, la UE puso mucho énfasis en movilizar a los jóvenes. Sus intenciones parece que dieron resultado, pues los menores de 25 años aumentaron su participación en un 14%, y los comprendidos entre los 25 y los 39, un 12% con respecto a las elecciones de 2014.

En España, la Oficina del Parlamento Europeo en nuestro país se ha volcado en animar a los nuevos votantes de la generación Z con una campaña que ha tenido mucha relevancia en redes sociales llamada "Leyes no escritas". En ella, piden que la juventud se movilice para poder cambiar las leyes que sí se pueden cambiar, porque hay otras que es imposible que cambien: “El día que bajes la basura en pijama te cruzarás con tu crush. Hay leyes que no cambian. Por suerte, en otras tienes mucho que decir”.

Esta acción, que se ha podido ver en Instagram, así como en un circuito de buses en Madrid y Valencia y en las pantalla digitales de la Plaza de Callao, es el resultado de numerosos encuentros con jóvenes voluntarios de la comunidad todosjuntos.eu, creada por el Parlamento Europeo para acercarse a los jóvenes. En esas reuniones, asegura la institución, escuchaban que la juventud reclamaban una campaña pensada para ellos, en su propio lenguaje y con sus propios códigos, algo a lo que han intentado responder con esta inciativa.