La directora de la Oficina del Europarlamento en España: "Aún estamos en pañales para luchar contra la desinformación"

La directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, María Andrés, destacó este lunes, durante la jornada ‘Desinformación, medios y el futuro de la UE’ organizada por la Fundación Maldita.es, la necesidad de seguir trabajando contra la desinformación pese a los avances de los últimos años. "Estamos mejor preparados que en 2019, pero todavía estamos en pañales en 2024, comparado con lo que deberíamos estar haciendo en la lucha contra la desinformación efectiva", señaló Andrés.

"Hay mucha sensibilización pero los malos nos llevan mucha ventaja, hay que continuar", dijo Andrés a menos de dos semanas de la celebración de las elecciones al Parlamento Europeo, entre el 6 y el 9 de junio. Andrés destacó los avances logrados en la última legislatura europea, como las nuevas leyes que obligan a las plataformas a moderar y retirar contenido falso o que regulan la transparencia de publicidad online.

"Las leyes están, hemos reaccionado, hemos entendido que el problema estaba ahí. Hemos recibido aluvión de intentos de desinformación, los hemos detectado. Lo que hemos hecho ha sido una lluvia fina, colaborar con fact checkers, con medios, organizar formaciones, legislar… la conclusión es que hay que luchar en muchos frentes, de manera muy coordinada", añadió. Para Andrés hay mucho por hacer y la respuesta también pasa por "la prevención y la educación".

La directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España señaló narrativas desinformadores comunes a varios países de la Unión Europea (UE), como las que ponen en duda el voto por correo: "La intención es crear desconfianza, una narrativa en la que no te puedes fiar de lo que te fiabas, nos hacen dudar de la democracia".

En el debate, moderado por el director adjunto de Maldita.es, Carlos Hernández-Echevarría, participó también la ex parlamentaria europea Beatriz Becerra, que señaló que los ciudadanos europeos saben "desde hace mucho el problema que significa la desinformación para la democracia" e incidió en que a las injerencias extranjeras se han sumado desinformaciones "como lo que hemos visto en la pandemia o en la invasión de Ucrania".

El papel del periodismo: ¿Qué es un medio de comunicación?

Durante la jornada también se destacó el papel de los medios de comunicación frente a la desinformación, pero partiendo de que no existe una definición real de qué es un medio de comunicación y qué no. Clara Jiménez Cruz, presidenta de la Fundación Maldita.es, planteó algunos aspectos que considera necesarios para poder decir que algo es un medio de comunicación: "Transparencia financiera, transparencia en la dirección editorial, y por último, cómo corrige los errores ese medio, cómo de transparente es".

Jiménez apuntó que no es la Fundación Maldita.es quien debe definir lo que es un medio, pero planteó que es necesario que se haga "para que la publicidad institucional y privada no financien la desinformación" y para poder "proteger a los medios de comunicación y la libertad de expresión de lo que no son medios de comunicación". "En un lugar en el que no hay anclas a las que aferrarse, es muy difícil distinguir una cabecera legítima de una que está construida para publicar desinformación", dijo Jiménez.

Eduardo Suárez, jefe de contenidos del Reuters Institute for the Study of Journalism, señaló que "el presidente del Gobierno español ha suscitado un debate de forma zafia y es dañino para la libertad de prensa y para la libertad de expresión al hacer acusaciones generalizadas contra todos los medios digitales. Estamos en una época en que todos los medios son digitales".

"Es muy peligroso que, en un país democrático, el presidente del Gobierno haga esas acusaciones contra un medio de información que legítimamente investiga un conflicto de intereses que es legítimo investigar", dijo Suárez en referencia a la reacción de Pedro Sánchez a la publicación en El Confidencial de supuestas cartas de recomendación firmadas por su esposa, Begoña Gómez, que habrían propiciado la concesión de varios contratos públicos al beneficiario de esas cartas.

Respecto a la regulación de los medios, Suárez afirmó que en los medios públicos "queda muchísimo por hacer porque en España siempre han sido muy partidistas y muy controlados por el Gobierno de turno y eso es un problema grave", y respecto a "los medios regulados, como las televisiones privadas", señaló la falta de existencia de un regulador como el británico, Ofcom, "que regula que las televisiones sean imparciales, que otorgan el mismo tiempo a todos los puntos de vista en los debates públicos, que dicta resoluciones y sanciona, un regulador con una gobernanza bien hecha". En cuanto a los medios privados, Suárez consideró que "la respuesta seguramente es la autorregulación, intentar que el mayor número posible de medios tenga estándares" y puso como ejemplo el código internacional de fact-checkers. "No sería demasiado difícil hacer un código similar para los medios".

"El problema del periodismo hoy es la reputación, la credibilidad. Si no recuperamos el foco en la credibilidad, iremos dando bandazos de mal en peor", dijo durante el debate Fernando González Urbaneja, presidente de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). Urbaneja es partidario de que el "en el contrato laboral de los periodistas se incorpore la exigencia de cumplimiento del código deontológico". "El periodismo gestiona el sistema de reputación de personas e instituciones, por tanto entiendo que se exijan transparencia e incompatibilidades, no se puede ser editor y siete cosas más", afirmó.

