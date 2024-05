La UE no ha retirado su título al campeón europeo de kung fu por mostrar una bandera palestina

Circulan mensajes en redes sociales que dicen que la Unión Europea le ha retirado su título al campeón europeo de wushu kung fu por desplegar una bandera de Palestina en el podio del campeonato europeo de diciembre de 2023 en Estambul. Es un bulo. Tanto el Consejo de la UE como la Comisión Europea han asegurado a Maldita.es que no tienen nada que ver con la organización de la competición y que no tienen capacidad para quitar títulos como ese.

Durante el campeonato europeo de wushu kung fu, celebrado entre el 15 y el 17 de diciembre de 2023, el turco Necmettin Erbakan Akyuz, que resultó campeón, subió al podio a recibir su premio portando una bandera de Palestina. A raíz de ello, el 20 de diciembre la Federación Europea de Wushu Kung Fu (WKFE) emitió un comunicado oficial diciendo que se había iniciado “una investigación interna para examinar estos incidentes”. “Está previsto que con ella se identifiquen los hechos para aplicar las medidas necesarias”, añadía el comunicado.

Sin embargo, a 21 de mayo de 2024, no se ha adoptado ninguna medida. En los contenidos que se difunden, llaman al atleta erróneamente Najm Al-Din Akioz, y dicen que la UE le ha retirado el título. El portavoz para Asuntos Exteriores y Seguridad de la Comisión Europea, Peter Stano, dijo a Maldita.es que “las instituciones de la UE no son los organizadores del campeonato y no tienen ni las competencias ni las capacidades para quitar ningún título conseguido en este ni en otros eventos deportivos”.

Desde el equipo de prensa del Consejo de la Unión Europea han contestado a Maldita.es que “la UE no está involucrada en la retirada de títulos a Necmettin Erbakan Akyuz, ni tiene planes de sancionarlo”.

Necmettin Erbakan Akyuz se pronunció al respecto el 29 de abril de 2024, más de cuatro meses después, a través de su cuenta de Instagram. Ahí dijo que estaba “orgulloso” de sus acciones. “No me arrepiento. Lo volvería a hacer. Pueden sancionarme, quitarme los campeonatos, no me importa”, zanjó.

