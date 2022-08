Daniela Bosé: “El silencio es muy necesario para equilibrar la mente”

Hombres G, Pablo Alborán, Beatriz Luengo, Izal, Mecano o Rozalén. Todos artistas de éxito y todos unidos por el nombre de Daniela Bosé. Ella ha sido una de las más importantes ejecutivas musicales de España en las últimas décadas, y en su haber están las firmas de algunos de los artistas más conocidos en nuestro país. Bosé fue la directora más joven de una discográfica en España y una de las pocas mujeres en conseguir llegar a un alto puesto en la industria.

Precisamente, todavía a pocos años de su salida del circuito musical privado, seguía sintiéndose muy sola en un mundo de hombres. Por eso dirigió la creación de Mujeres en la música, una película documental donde se narran 14 historias de mujeres que han conseguido romper ese techo de cristal. Además de su labor en el sector privado, también se adentró en el servicio público asesorando a la Ministra de Cultura Ángeles González-Sinde durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero.

Sobrina de Lucía Bosé, actualmente dirige uno de los recintos culturales más importantes de España, el Palacio de Vistalegre en Madrid, con capacidad para casi 15.000 espectadores. Este lugar ha acogido en los últimos años innumerables conciertos y ha hecho vibrar y disfrutar en ellos a miles de personas, creando momentos inolvidables tanto para los asistentes como para el mundo de la música. Hoy es ella la que intentará darnos una ventana de optimismo en el mundo tan pesimista en el que vivimos.

“Para mí, el verano es un momento especialmente familiar, ya que se juntan en nuestra casa los sobrinos, que viven en distintos países del mundo y les organizo actividades de todo tipo y según las edades”, comenta a infoLibre. En ellos se refugia para ver la vida un poco más positiva. Sobre todo disfruta yendo al cine con ellos, donde nos cuenta que ya es costumbre reservar una fila entera de la sala para todos. Con sus sobrinos también se divierte cocinando y fomentando sus dotes culinarias: “este año ha habido un día de competición de pizzas y otro de pastas. Y al final nos divertimos todos porque, además de comer muy bien, incluimos votaciones secretas para elegir las mejores”.

Cuando te crees que llevas en tus hombros los problemas del mundo y a un amigo le detectan algo malo y sale de esa enfermedad es cuando aprecias más las cosas y das gracias

Todo ello, admite, lo hace fijándose en sus padres: “Hicieron lo mismo con nosotros y nuestros primos, haciendo que fueran unos veranos inolvidables y marcaron la amistad entre nosotros que aún perdura”.

Además de con sus sobrinos, Bosé también tiene tiempo en verano para estar con sus amigos y amigas y ver la tele, algo que por trabajo no suele poder hacer a lo largo del año. Pero sobre todo, encuentra mucha paz y serenidad en sus vacaciones en Estados Unidos, “en el campo-playa" en un entorno en el que se mueven "andando o en bicicleta”, y donde puede ver “animales como ciervos, pavos salvajes, hasta ballenas y focas”. Considera el verano muy importante porque en un mundo tan ruidoso como el suyo -música en el coche, en la oficina, en los conciertos- y el de todos en realidad, "el silencio es muy necesario para equilibrar la mente”.

Bosé cree que es imposible abstraerse de determinadas situaciones negativas, en particular cuando se dilatan en el tiempo, pero opina que de esos “problemas hay que ocuparse, no solo preocuparse, y como dice un dicho italiano, fare buon viso a cattiva sorte (hay que poner buena cara a la mala fortuna)”. Por ese motivo “lamentarse no sirve de nada, mejor afrontar las situaciones”, añade.

También ve positivo mirar con perspectiva nuestros problemas y pone el ejemplo de “cuando te crees que llevas en tus hombros los problemas del mundo y a un amigo le detectan algo malo y sale de esa enfermedad". "Ahí es cuando aprecias más las cosas y das gracias. Y yo he tenido esa suerte, no perder a alguien al que quiero”, revela. Otro consejo que nos da es “saber que los problemas de uno siempre parecen los más importantes, pero con mirar alrededor hay veces que hasta das gracias por tener los tuyos, que tampoco son tan graves”.

Por último, la directora del Palacio de Vistalegre admite no estar constantemente informada, aunque suele leer los titulares para enterarse de las noticias, una costumbre que comenzó en la pandemia y continúa porque “al final eres incapaz de aguantar todas esas noticias y te vuelves insensible”. Lo que sí hace es escuchar por las mañanas el Informativo matinal para ahorrar tiempo de Ángel Martín, el cual, confiesa, siempre le saca una sonrisa, además de enterarse de la actualidad en poco tiempo. Para Bosé, es clave encontrar, cada uno el suyo, ese "punto intermedio entre la información y la sobreinformación”.