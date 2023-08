'Friends', 'Crepúsculo' o 'High School Musical': Paula Matheus desconecta con sus favoritos de la adolescencia

Paula Mattheus es una de las artistas emergentes con más éxito de España. Acaba de sacar a la luz el single Vale la pena y continúa con la gira de su disco Mi concierto en el balcón, con el que ha conseguido colarse en el top 10 de álbumes más vendidos de nuestro país en la semana de su lanzamiento.

El éxito le llegó, en cierto modo, gracias a las redes sociales. Sus canciones han llegado a oídos de todo el mundo a través de Tiktok, gracias a sus vídeos caseros, en los que canta sobre la vida, guitarra en mano.

El disco que ahora comparte con su público, de escenario en escenario, surgió de su pisito en Chamberí, en el que aterrizó tras abandonar su País Vasco natal para probar suerte con la música. En él habla del día a día, el amor propio o el fracaso, y ha contado, además, con la participación de otros artistas como Rozalén, David Otero o Ciudad Jara.

Entre conciertos, bolos, grabaciones y muchas más responsabilidades, a la cantautora le gusta sacar tiempo para "desconectar un rato el cerebro". Confiesa a infoLibre su afición por las sitcom, que suele repetir en bucle para “no tener que pensar”. Sus series preferidas podrían ocupar la parrilla de un domingo en Neox o la categoría de “más vistos” en cualquier plataforma en Streaming.

Friends, Cómo conocí a vuestra madre, Padre de Familia… Son de las que enganchan y vienen bien en cualquier momento. “Normalmente recurro a este contenido cuando lo único que quiero es desconectar y ver algo que simplemente me sea fácil y familiar”, explica Mattheus.

Me he vuelto a tragar la saga completa de 'Crepúsculo' y me divierte, pero no puedo creer que mi generación creciera creyendo que el amor era estar dispuesta a morir o dejarse matar

Hace ya casi dos décadas que se estrenó la serie del Central Perk y la euforia de sus fans no ha desaparecido. El año pasado no logramos ver el esperado regreso, pero nos contentamos con un encuentro especial entre los protagonistas e invitados más queridos. Cada poco tiempo vuelven a ponerse de moda los looks de la serie y aparece merchandaising de su mítica puerta o sus tazas gigantes en los centros comerciales. Con Cómo conocí a vuestra madre sí se ha logrado una secuela independiente, en la que, si bien no disfrutamos de Ted Mosby, Lili o Barney, hemos recuperado a la mítica Hilary Duff, que marcó la infancia de muchos gracias a Lizzie McGuire.

En ocasiones, Mattheus prefiere ponerse algo nostálgica, viajar hasta sus 15 o 16 y leer alguna novela romántica juvenil o recordar alguna de sus películas favoritas, como High School Musical . “Supongo que a veces me gusta volver a sentirme como cuando no había preocupaciones y mis padres preparaban la cena mientras mi hermana y yo veíamos Patito feo ( la telenovela juvenil argentina, que no los dibujos animados) en el canal Disney Channel”.

Ella misma asume que en sus canciones no se reflejan las mismas cosas que se ven en este tipo de contenidos y que eso pueda chocar con la imagen que sus conocidos y fans tengan de ella: “Por ejemplo, alguna vez me he vuelto a tragar la saga completa de Crepúsculo y me divierte, pero es cierto que, cuando ahora vuelvo a verlas, no puedo creer que mi generación creciera creyendo que el amor era estar dispuesta a morir o dejarse matar”.

A pesar de todo, la pregunta sobre qué es buena o mala pregunta se le atropella. “Esa respuesta aún no la sé”, confiesa la cantante, que cree que "todo es relativo" y pone en foco en las emociones: “Creo que cultura es todo lo que causa una sensación en alguien. Por eso creo que, al igual que a veces quieres ver Interestelar o escuchar a grandes cantautores, puede que otras prefieras ver La isla de las tentaciones o escuchar una canción de reggaeton. Creo que depende del momento en el que estés y de tu personalidad”.

La artista, que revela haberse sorprendido con muchos de los gustos de sus compañeros de profesión, anima a todos a escuchar, ver y leer lo que más les guste y, además, les recomienda hacerlo público sin miedo alguno: "Supongo que ocultamos nuestros placeres porque vivimos en una sociedad donde la imagen y lo que proyectamos importa demasiado. Y porque además nos gusta categorizar a las personas, cuando todos somos algo mucho más complejo. Creo que es el motivo por lo que nos avergonzamos. Nos da miedo que piensen que somos menos inteligentes, o interesantes por consumir esas cosas”.