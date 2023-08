La crónica "plana y sin emotividad" de la IA que no podría publicarse en infoLibre

A lo largo de esta sección hemos ido, semana a semana, descubriendo si, según diversos expertos, la inteligencia artificial podría, en algún momento, sustituirnos a la hora de escribir poesía, elaborar campañas electorales, reconstruir el pasado o componer programas de ópera para los teatros más importantes del mundo. Sin embargo, hay algo que, hasta ahora, no nos habíamos atrevido a preguntarle y es si la IA podría llegar a sustituir precisamente a la persona que lleva todo el verano escribiendo estas piezas. Así, en esta última entrega de Cómo están las máquinas analizamos si Chat GPT podría ser periodista y publicar en infoLibre. Si la respuesta es negativa, todos los integrantes de esta redacción respiraremos aliviados porque conservaremos nuestro trabajo. Si tiene éxito, quizás la próxima pieza que lea en el periódico no esté firmada por ninguno de nosotros sino por un conjunto de cables y procesadores. Deséenos suerte.

¿Qué nos dice la máquina?

Para comprobar si la inteligencia artificial puede hacer las labores de un periodista le hemos pedido a que escriba un reportaje sobre el acto de conmemoración del décimo aniversario de infoLibre, celebrado en el Espacio Larra el 11 de abril de 2023. Hay que precisar que Chat GPT, la IA usada para generar el texto, no tiene datos más allá de septiembre de 2021, por lo cual no "estuvo presente" ni tiene información del evento. Por ello, antes de pedirle que escribiera un reportaje sobre la celebración, se le facilitaron algunos datos del evento, como el lugar donde se celebró y los participantes. No se le especificó ni el contenido de los discursos ni se le dio ninguna directriz para la realización del reportaje.

Con todo ello, la respuesta de Chat GPT fue la siguiente:

Décimo aniversario de infoLibre: Un encuentro entre periodismo, política y cultura

En una fría pero emocionante tarde de abril, el Espacio Larra en Madrid se convirtió en el epicentro de una celebración sin precedentes: el décimo aniversario de infoLibre, un medio digital que ha dejado una profunda marca en el periodismo independiente español. El evento reunió a una ecléctica audiencia compuesta por periodistas, colaboradores, figuras políticas y amantes de la cultura, todos reunidos para conmemorar una década de información veraz y valiente.

El acto fue presidido por Daniel Basteiro, el director de infoLibre, quien dio la bienvenida a los asistentes con palabras de agradecimiento y emoción. Basteiro recordó los inicios del medio y cómo, a lo largo de estos diez años, se ha consolidado como una voz independiente y crítica en el panorama mediático español. Resaltó la valentía y dedicación del equipo de infoLibre, así como la confianza y apoyo de los lectores que han acompañado la trayectoria del medio desde su nacimiento.

El momento más esperado llegó cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tomó la palabra para dirigirse a los presentes. Sánchez destacó la importancia del periodismo independiente como pilar fundamental de una sociedad democrática. Reconoció el papel de infoLibre en la defensa de la libertad de prensa y en el ejercicio del periodismo crítico y comprometido. Además, hizo hincapié en la necesidad de garantizar la pluralidad de medios y la protección de los periodistas para asegurar una información veraz y objetiva.

Uno de los puntos álgidos del evento fue el discurso de Jesús Maraña, uno de los fundadores de infoLibre y actual director editorial. Maraña habló sobre la evolución del medio a lo largo de la última década, destacando la importancia de la independencia editorial y la lucha por la verdad como pilares fundamentales de la plataforma. También hizo un llamado a seguir defendiendo la ética periodística y la responsabilidad en el ejercicio de la profesión en un contexto donde la desinformación y la polarización amenazan la integridad de la información.

Pero la celebración no solo estuvo marcada por los discursos, también contó con la presencia del cantautor y poeta Marwan, quien ofreció una emotiva actuación musical. Con sus canciones llenas de poesía y compromiso social, Marwan cautivó a los asistentes y dejó claro que la cultura y la música también tienen un espacio importante en el periodismo comprometido.

El acto concluyó con una atmósfera de camaradería y agradecimiento, mientras los invitados disfrutaban de un cóctel en el que compartieron anécdotas y reflexiones sobre el papel del periodismo en la sociedad actual. Los rostros de los periodistas y colaboradores de infoLibre reflejaban la satisfacción y el orgullo por haber sido parte de una plataforma que ha sabido mantenerse fiel a sus principios y valores a lo largo de una década.

El décimo aniversario de infoLibre fue más que una simple celebración; fue un encuentro entre el periodismo, la política y la cultura, donde se reafirmó la importancia del periodismo independiente y comprometido en la defensa de la verdad y la democracia. La presencia de Pedro Sánchez y el discurso de Jesús Maraña subrayaron la relevancia de un medio que ha sabido mantenerse firme en su compromiso con la información veraz y la transparencia.

infoLibre demostró con este evento que su labor periodística va más allá de las noticias y los reportajes; es un vehículo para construir una sociedad informada y participativa. Con discursos cargados de emoción y actuaciones que tocaron el corazón de los asistentes, el décimo aniversario de infoLibre quedará grabado en la memoria de todos aquellos que creen en el poder transformador del periodismo comprometido.

¿Cómo está la máquina?

Para conocer si este texto podría ser publicado en infoLibre, quién mejor para evaluarlo que la subdirectora de este diario, Marta Jaenes. La periodista es una de las personas que se dedica día a día a editar las noticias y a supervisar el trabajo de la redacción, aunque hoy, se encargará de un redactor muy especial, uno que no es de carne y hueso. Antes de llegar a infoLibre, Jaenes estuvo en Telemadrid, VPRO, Castilla-La Mancha Televisión y en La Sexta Noticias. Además de su actividad periodística ha dirigido el documental ¿Qué coño está pasando? para Netflix y escrito el ensayo ¿Cerró usted las piernas?.

"En el artículo no hay ninguna incorrección. Pero es plano, le falta emotividad", ese es el resumen del veredicto de Jaenes sobre la crónica de la inteligencia artificial. En su opinión, el texto podría pasar perfectamente por el de una persona humana, ya que no hay ningún fallo especialmente sonrojante en cuanto al contenido pero, sin embargo, sí le falta lo que ella denomina "marca infoLibre", es decir "calidez, emoción, originalidad y cercanía con el lector".

Esa falta de conexión puede atribuirse a que, claramente, la IA no estuvo en el evento, algo imprescindible para un periodista si quiere escribir una buena crónica. "Las palabras tienen que llegar al lector que no ha podido estar allí esa tarde con el objetivo de transportarle al momento y que se haga una idea de lo que fue. Esa es la labor del periodista: estar en los sitios para contar las cosas. Está claro que la máquina no estuvo en el Espacio Larra y no escuchó los discursos -cargados de emoción- de Jesús Maraña, Daniel Basteiro o la directora general Marta Gesto", explica Jaenes.

Una de las razones por las que la máquina no consigue reflejar la emoción de esa tarde es sin duda, en opinión de la subdirectora de infoLibre, el lenguaje usado por la inteligencia artificial para escribir el reportaje. La máquina reduce el reportaje a un léxico plano y sin ninguna emotividad, por ello, para Jaenes, sus palabras quedan completamente vacías. Además, otro de sus errores en la redacción es que en todo el texto, la inteligencia artificial no ha usado ningún entrecomillado de los discursos de los participantes en el evento. Ni las palabras de Pedro Sánchez, ni las de Daniel Basteiro, ni las de Jesús Maraña, a los cuales nombra la IA, aparecen literalmente, algo fundamental en una crónica periodística.

Al menos ¿mejorará en el titular? Pues tampoco. "El titular tiene que atraer al lector, de hecho ya se sabe aquello de: un mal titular destroza una noticia. Sin caer en el clickbait ni en el sensacionalismo tenemos que ser originales y conseguir que los lectores entren en la noticia. El que ha elegido la máquina es plano", comenta Jaenes. De hecho, la subdirectora de infoLibre creía que, al ser una inteligencia artificial, esta escogería un titular mucho más "arriesgado o moderno" en vez de uno tan vacío. Por ejemplo, es mucho más acertado el elegido por nuestra redactora Sabela Rodríguez, para titular la crónica publicada en infoLibre esa misma noche, sobre la celebración del evento en el Espacio Larra: "'El periodismo, como la política, o es útil o no es nada': la gran fiesta de los diez años de infoLibre".

El uso de la inteligencia artificial y el periodismo está en un contexto especialmente crítico, sobre todo, en opinión de Marta Jaenes, por la "época de consumo rápido de noticias, de devorar titulares", en la que vivimos, en la cual es más importante que nunca "ser veraces, precisos e independientes". "Cuánto más se extienda el uso de IA más nos costará saber que es verdad y que es mentira. Si no somos pulcros con la información (y ese es quizá uno de los mayores riesgos de la IA: la propagación bulos o fake news con mayor facilidad) todo se contaminará y nuestra labor se empañará", sostiene la subdirectora de infoLibre.

Como vemos, la frialdad de la los cables y los procesadores de Chat GPT se ha trasladado a su forma de escribir, llevándonos a un periodismo muy poco humano. Por eso, frente al reportaje de la IA, siempre nos quedará la crónica de Sabela Rodríguez, que "estuvo allí y cuyo artículo refleja la emoción del evento", para recordar una celebración tan importante para este periódico. Por eso, en opinión de Jaenes, en infoLibre podemos estar tranquilas porque, en principio, las máquinas no nos van a sustituir. Este becario y esta redacción respiran aliviados.