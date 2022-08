'Moros y cristianos', la película “macarra y faltona” que refleja la política actual según Daniel Bernabé

Daniel Bernabé (Madrid, 1980) es escritor, periodista y analista político. Su último libro refleja su interés y conocimiento de la actualidad: La distancia del presente. Auge y crisis de la democracia española (2010-2020). Esta obra, según el propio autor, pretende ser un códice para entender “cómo hemos llegado hasta aquí y por qué somos como somos”. A partir de ahí, el periodista ha conseguido trasladar el espíritu de este libro a una serie de recomendaciones veraniegas que nos permiten acercarnos a la realidad actual a través de la cultura.

Por su condición de analista político, reconoce leer una infinidad de ensayos durante el año: "Tengo que leer ensayos para alimentar mi faceta de analista político, pero en verano intento darme un descanso. Para la poesía no tengo sensibilidad, así que me centro en la narrativa. Ahora estoy leyendo El hombre que estuvo allí (2015), una recopilación de artículos de George Plimpton sobre la norteamericana de los 60 y 70, tiempo y lugar que me apasiona. En este sentido, la colección de cuentos Rock Springs (1987), de Richard Ford, es también muy recomendable".

Bernabé confiesa que desde hace años tiene la “extraña tradición estival” de ver The Terror. Esta serie se ambienta en el año 1847 y tiene como protagonista a un grupo de expedición de la Marina Real británica que es enviado al Ártico en busca del paso del noroeste. Asegura que esta miniserie estadounidense nos puede ayudar a comprender el tiempo presente, y si te preguntas qué tiene que ver una historia sobre ingleses victorianos en el círculo polar con nuestra época, Bernabé explica que en The Terror podemos encontrar una vez más “al capitalismo queriéndose hacer dueño del mundo pero fracasando en su propia idea de autosuficiencia y efectividad”.

The Boys no es tradición pero es otra de las series que el periodista recomienda para entender el panorama internacional. La trama, que gira alrededor de varios superhéroes mercantilizados por una gran empresa y con vidas privadas “poco edificantes”, “puede tener algo que contarnos sobre nuestro presente” en el sentido de que ya no confiamos ni en los salvadores. Los protagonistas de la serie, con una imagen pública impecable, llevan a cabo todo tipo de prácticas ilegales e inmorales sin ningún tipo de repercusión.

En cuanto al ámbito nacional, Bernabé propone Moros y Cristianos de Berlanga. En este clásico de nuestro cine, una familia propietaria de una fábrica de turrones se traslada a la capital para promocionar sus productos en una feria gastronómica. A pesar de la antigüedad de la película (1987) y de ser “macarra y faltona”, el escritor cree que es es un claro "reflejo de la política actual". No en vano, considera esta cinta como “inmortal para comprender esa tradición en la que se incluyen Ayuso y Almeida chanchulleando con las mascarillas”.

El columnista de infoLibre cree que la cultura tiene muchas facetas. En primer lugar, la considera “un vector de cambio” capaz de abrir nuevos horizontes, poner en duda nuestros prejuicios y adquirir nuevos valores. Al mismo tiempo, la ve como “una potente herramienta para la perpetuación: en ella anidan los sentidos comunes, es el sustrato donde echa raíces la legitimidad del poder”. Por último, afirma que a menudo la cultura es simplemente una manera de entretenernos, pero no por ello tiene menos valor. En cualquiera de sus variantes, Bernabé aconseja a los lectores y lectoras de infoLibre: “no la dejen de lado y constrúyanse una a la altura de los tiempos”.

El periodista nos invita estos meses a disfrutar de la cultura de una manera relajada y menos exigente, pero también cree que en estos meses estivales debemos "extremar la precaución" ante las fake news. Nos recomienda "tratar todo lo que nos llegue por grupos de mensajería con extrema cautela, sobre todo si nos las manda ese primo listísimo que nos dijo de hacernos ricos coleccionando sellos". Por último, sostiene que también conviene tener "un poco de olfato y de sentido común, sobre todo si eso que nos llega es demasiado jugoso y evidente para nuestros marcos mentales".