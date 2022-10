Manuel Rico: "El impacto del covid ha sido hasta tres veces mayor en las macrorresidencias"

Manuel Rico, director de investigación de infoLibre y autor de ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias (Planeta), explica, entre otras cosas, el oficio de la Fiscalía General en el caso de las víctimas de las residencias durante la pandemia, que apunta, fundamentalmente, en dos direcciones: pide recabar información y obliga a no archivar las investigaciones sin hablar con los familiares de las víctimas. Por otra parte, el periodista marca el camino que deberán seguir las familias para lograr su objetivo: que se sepa la verdad y que se haga justicia.

Además, también habla de la ley trans y del terremoto político que se ha originado en el Gobierno de coalición, de los cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, de Cataluña y del mercado eléctrico.

Residencias

"Después de dos años de desidia inaceptable por parte de la Fiscalía General, el último oficio tiene dos elementos positivos. Por un lado, pide recabar información. Por otro, y esto es muy importante, recuerda que no se pueden archivar las investigaciones por parte de la Fiscalía sin escuchar a los familiares de las víctimas. Desde el principio y de forma sistemática, no se ha escuchado a los familiares ni las investigaciones ni las denuncias presentadas ante la Fiscalía. Eso tiene que cambiar y, por esa pequeña rendija, se puede intentar colar lo que buscan los familiares, que es que se conozca la verdad".

¿Qué deben hacer los familiares?

"Mi recomendación a todos los familiares es que escriban a la Fiscalía, aunque les hayan archivado en su momento el asunto. Que recuerden que hay un oficio del fiscal general que dice que hay la obligación de escuchar a los familiares de las víctimas que se declaren dispuestos a ir a declarar y, a partir de ahí, ya se verá si realmente hay una voluntad por parte de la Fiscalía General y de los fiscales de investigar, de buscar la verdad y de que se haga justicia.

Si los fiscales les llaman y los empiezan a escuchar, habrá sido un paso muy importante. Y si no lo hacen, será la confirmación de que es un paripé que simplemente buscaba salvar la cara".

Los datos de Castilla y León

"Respecto a los datos de Castilla y León, quiero recordar que infoLibre ha tenido que ir al Tribunal Superior de Justicia para conseguir esa información porque la Junta, el Gobierno Fernández Mañueco, se negaba a darla. Por lo tanto, tuvimos que recurrir a los tribunales. Evidentemente, nos dieron la razón y les obligaron a facilitar los datos.

Como intuíamos, esos datos contienen una información muy valiosa y una de las conclusiones claras es la importancia del tamaño. En términos proporcionales —y los datos lo dicen—, el impacto ha sido hasta tres veces mayor en las residencias más grandes. Es más, hay un estudio liderado por una científica, Vicky Zunzunegui, sobre Cataluña, donde llegó exactamente a las mismas conclusiones. Aprovecho para recordar que Cataluña y Castilla y León son las dos comunidades autónomas con más residencias en toda España. Cataluña tiene cerca de mil y Castilla y León tenía 685 en ese momento, es decir, que estamos hablando de que también por volumen de residencias el universo es claramente significativo. También hay un informe del Gobierno de Navarra que sitúa el tamaño de las residencias como uno de los elementos que más impacto tuvo en las muertes durante la pandemia.

Es muy importante porque, además, es una de las cuestiones donde las patronales de las residencias repiten un mantra que es mentira: que el tamaño no importa. Lo dicen como si fuese palabra de Dios sin apoyarlo en nada. Si tienen algún estudio, alguna forma de demostrar que los estudios ya publicados no son ciertos, que lo hagan. Pero no pueden porque los datos son unánimes, así que tienen que dejar de mentir porque el único motivo por el que defienden que el tamaño no importa es por el negocio. Para determinadas empresas, sobre todo multinacionales, cuanto mayor sea la residencia —en la medida en que supere claramente las 100 o 120 plazas— el negocio que hacen es mucho mayor. ¿Por qué? Porque los costes son muy similares, pero los ingresos se disparan. Tenemos que entender que el negocio no puede estar por encima de la vida de las personas".

Las declaraciones de Ossorio

"Lo que no hay que hacer es lo que ha hecho, hace diez días, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, diciendo que los familiares "ya lo habían superado". Son unas palabras absolutamente indignas. Hay que tener una desfachatez absoluta para hablar en su nombre cuando el Gobierno de Madrid lleva dos años y medio sin recibir a ninguna de las tres asociaciones de familiares de las víctimas de las residencias que hay. Obviamente, sus palabras han reabierto muchas heridas. He hablado con bastantes familiares que explican que siguen sin dormir, que siguen preguntándose qué pensaría su familiar antes de morir o si se le habría pasado por la cabeza que lo habían dejado abandonado".

Inversión para cuidar a los mayores

"No puedo entender cuando la sociedad debate, con tranquilidad, sobre si hay que incrementar el armamento militar en diez mil millones de aquí a 2030 y no invertir ese dinero en transformar las residencias. En España, hay macrorresidencias de 600 plazas, de 500... En 2030 va a haber más de mil macrorresidencias. Sé cómo es el mundo en el que vivimos y que hay una guerra en marcha, pero, ¿de verdad que no es más prioritario las 375.000 personas que viven en residencias de mayores en España? Tenemos que ir por orden de prioridades, como en cualquier sociedad, y los mayores deberían estar por delante".

La ley trans

"Hay que tener en cuenta que se trata de un Gobierno de coalición formado por dos partidos diferentes que tienen programas distintos, por lo tanto es lógico que existan discrepancias. Incluso cuando gobierna un único partido con mayoría absoluta, a veces hay también discrepancias entre ellos. En este caso, lo importante es que sigan el marco del programa de Gobierno. Hay apóstoles del Apocalipsis que llevan diciendo que el Ejecutivo de coalición está muerto desde el día siguiente a que se constituyese. Por el camino, los que han muerto son los Gobiernos de coalición de la derecha con apoyo de la extrema derecha.

En lo referente a la ley trans, sí que creo que por ambas partes hay voluntad de que salga, tanto en el PSOE como en Unidas Podemos. Estoy convencido de que tanto las feministas que apoyan la ley como está redactada ahora, como las que le ven problemas luchan por impulsar derechos y quieren conseguir que nadie sea discriminado por su opción sexual".

Antonelli abandona el PSOE

"Para el PSOE, es un elemento de tristeza porque es una persona histórica. Pero es la muestra de que no han sabido resolver internamente las discrepancias dentro del partido. El debate se ha envenenado mucho, se ha enquistado... Muchas personas que han estado durante años luchando juntas, ahora se ven como adversarias".

Inestabilidad en Cataluña

"ERC tiene 33 diputados en un Parlament con 135. Obviamente, la legislatura no está en la fase final. Por lo tanto, aguantar un par de años, sobre todo cuando lleguen momentos como la aprobación de presupuestos, va a ser muy complicado. Lógicamente, intentarán eso que se llama geometría variable o llegar a acuerdos más estables con el PSC y con los Comunes. Creo que van a ser muy importantes las elecciones municipales. Junts, en el ámbito municipal, tiene un apoyo todavía significativo en Cataluña y eso será determinante.

Desde el punto de vista del Gobierno central de Madrid o de quienes han convertido Cataluña en una prioridad, es indudable que la situación ahora es mejor que la que existía en 2017 porque el apoyo a la independencia ha bajado y porque los partidos que estaban muy unidos, ahora se han peleado".

Sánchez vs. Feijóo

"Es evidente que Sánchez estuvo más moderado en el último cara a cara en el Senado. De todas formas, aquí partimos de un mito del que somos culpables los medios de comunicación, algunos más que otros: la imagen de que Feijóo es el PP moderado. Esto ya ocurrió con Gallardón en su día, que también hubo medios muy importantes que nos contaban un día tras otro que era un progresista. Cuando le hicieron ministro se vio lo progresista que era: cero, exactamente. Con Feijóo estamos en la misma situación. Durante años, se contrapuso la moderación de Feijóo a la radicalidad de Casado, pero quien quiera saber cómo es Feijóo, lo tiene muy sencillo: lleva gobernando trece años en Galicia. Que analice lo que ha hecho allí, cómo estaba la sociedad y cómo está ahora, cómo ha evolucionado la economía, cómo ha evolucionado el tejido industrial, cómo tenía de sometido al Parlamento...

¿Por qué se queja ahora de que en los debates del Senado el presidente del Gobierno, de acuerdo con el reglamento, tiene tiempo ilimitado para intervenir y él no? Es exactamente lo mismo que él lleva trece años haciendo en Galicia".

Bipartidismo

"Creo que se dará un mejor resultado del bipartidismo que en las últimas elecciones generales, básicamente por el hundimiento de Ciudadanos, aunque ya se produjo en los últimos comicios con respecto a los penúltimos. Pero lo poco que quedaba se ha ido por completo al PP porque era voto del PP. Las encuestas también apuntan a que Vox está en caída, y eso es lo que está influyendo en ese repunte del bipartidismo.

Si se compara con 2015, teniendo en cuenta que 2016 es el momento de mayor debilidad del bipartidismo, en las elecciones de 2023 va a salir mejor parado ese bipartidismo. Desde mi punto de vista, de momento, no vamos a llegar a como estábamos antes del 2014".

Mercado eléctrico

"La Unión Europea ha dado el primer paso, que es reconocer que el mercado eléctrico es un disparate tal y como está planteado. Considero que, en cuanto a la excepción ibérica, España y Portugal tenían argumentos poderosos para defenderla.

Lo fundamental es la asunción de que hay que cambiar. ¿Cómo? Ahí hay más discrepancias de momento. Ese segundo paso es lógico, pero lo importante es cambiar el mercado eléctrico porque requiere soluciones, no parches. Obviamente, la invasión de Ucrania por parte de Rusia ha disparado por completo todo, pero el problema estructural que existe es anterior".