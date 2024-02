Marta Nebot: "Los indultos desinflaron el independentismo, la amnistía lo hará más"

La periodista andaluza, Marta Nebot (Sevilla, 1975) no ha parado de trabajar en diferentes medios de comunicación desde hace treinta años. Su personal estilo, siempre valiente y crítico, le llevó a ser protagonista de una famosa polémica en 2008 cuando el expresidente Aznar le introdujo un bolígrafo en el escote como reacción a una de sus preguntas en un reportaje: “Creo que hoy el señor Aznar no haría lo que hizo, pero sé que si lo hiciera acabaría sentado ante un juez. Por eso es importante lo de Jennifer Hermoso y Rubiales”. Mantiene que “el feminismo ahora pasa por contarle a los hombres lo felices que podrían ser si fueran feministas y lo infelices que son ellos y las mujeres que les rodean”.

Protestas agrarias

“Creo que las movilizaciones en España se producen por contagio de Europa, porque en España la situación es distinta para los agricultores. Trato de ser muy sensible a las protestas laborales y seguro que tienen motivos para manifestarse, pero los datos que está dando Planas y la Comisión Europea no me cuadran. La subida del IPC en 2021-23 ha sido del 24% entre alimentos y bebidas no alcohólicas. Según la Comisión Europea, el precio de los productos que salen del campo de primera mano se ha incrementado en un 50%. En ese sentido, sus protestas me parecen desproporcionadas. La burocracia es excesiva, a lo mejor hay competencia desleal de otros productos del mundo por el acuerdo con Mercosur, que pueden venir con otro tipo de pesticidas que en Europa no se pueden utilizar. Eso me parece digno de estudio y de mejora. Pero tengo la sensación de que los agricultores se han apegado a un movimiento que en Europa tiene más sentido que aquí”.

Intencionalidad política

“Creo que sí, que hay una intencionalidad política. En todos los gobiernos en los que Vox ha entrado, lo primero que ha pedido ha sido la consejería de Agricultura. Es peligroso porque son negacionistas del cambio climático, plantean unas peticiones que yo diría que rozan la locura y además, porque pretender defender al campo estando en contra de la Unión Europea es un sinsentido.

El sector agropecuario en Europa no supone ni el 1,9% del PIB, ni el 5% del empleo y, sin embargo, tiene unas subvenciones de más de 63 mil millones al año. Igual está subvencionado de forma despareja, por ejemplo, creo que el 80% de las ayudas directas van al 20% de los propietarios y no a los más pequeños. Quiero decir, hay mucho dinero en juego y había que ver para quién, pero no si hace falta más. Yo creo que si los presupuestos los comparamos con los que tienen otro tipo de sectores, nos llevaríamos las manos a la cabeza”.

Reacción de Europa

“Creo que la Unión Europea se está bajando los pantalones delante de los agricultores porque es un sector muy pequeño en relación a toda la economía europea. Es un sector con una capacidad de movilización brutal. Un tractor lo para absolutamente todo. Están demostrando que eso y el hecho de mirar a la ultraderecha, porque tiene un voto de ultraderecha muy fuerte, está movilizando a las autoridades de la Unión Europea, como no lo ha hecho ningún otro sector”.

Manifestaciones ante Ferraz o los Goya

“Están hechas con toda la mala leche. Convocatorias como la que ha llevado a sitiar la casa privada de la presidenta de Navarra, Chivite, que vive con dos niños menores, supone entrar en una dinámica peligrosa en muchos sentidos. Pocas veces hemos visto a los políticos salir de sus despachos para atender manifestaciones en la calle y lo hemos visto en Barcelona, lo estamos viendo en la Unión Europea. Se han cambiado todas las agendas de la UE, se están cambiando políticas europeas por lo que están pidiendo los agricultores. ¿Qué más quieren? No tiene más que un sentido político que habla de lo que vota mayoritariamente un sector, el agropecuario, que confundimos muchas veces con el mundo rural”.

Terrorismo en el procés

“Con este tema no paro de llevarme las manos a la cabeza porque no veo los indicios que ven los jueces. Es verdad que no tengo toda la información, pero sí peino la prensa a diario y sé que estamos todos siguiendo esas sentencias y esos autos. No entiendo que se pueda ver terrorismo en el caso del Tsunami Democràtic. No creo que baste una frase de Puigdemont que dice, además: “yo creo que si hay algún muerto nos va a perjudicar”. Al final, esa frase y la muerte por una parada cardíaca de un ciudadano francés en el aeropuerto del Prat, caso que se llevó a juicio y se archivó, es lo único a lo que se agarran los jueces. Además, su familia en Francia ha pedido que les dejen en paz, que no se les utilice políticamente. A pesar de eso, la bola de nieve no para de crecer. Y me indigno y me duele porque me parece que este país no se merece lo que nos están haciendo pasar los jueces cuando tenemos una experiencia muy clara sobre qué es terrorismo. Me parece un insulto a la inteligencia”.

A favor de la amnistía

“Creo que la amnistía tiene que salir porque este país se la merece, porque aquí hemos perdonado cosas mucho más graves. Hemos perdonado los GAL, el terrorismo de Estado, el de Terra Lliure, un golpe de Estado como el 23 F. Hay que recordar que Alfonso Armada fue indultado, pero es que además la gente que entró a tiros ni pasó por prisión y no hubo manifestaciones. Nadie salió a la calle. No nos tiramos de los pelos. No fuimos a Europa, no hubo ningún escándalo político porque a nadie le interesaba. Ahora resulta que es un lío porque a algunos les interesa. Más allá del interés del Gobierno de Pedro Sánchez está el de España y el de los catalanes. Se está abordando uno de los mayores problemas que tenemos, la crisis de convivencia territorial, una reconciliación necesaria. Yo creo que los indultos demostraron que desinflan el independentismo y creo que la amnistía va a desinflamar todavía más”.

Elecciones gallegas

“Puede ser que le corten la cabeza al señor Feijóo. La reválida de Rueda no es la suya, es la de Feijóo y eso es lo que hace que sean unos comicios particulares. Yo creo que la izquierda ha jugado regular sus bazas en las gallegas. El candidato socialista, aun siendo alguien que tengo entendido que maneja el ámbito rural, no sé si es el hombre mejor en este momento para liderar la candidatura socialista.

La jugada de Sumar y de Podemos es patética. Lo que han hecho en las gallegas, en las que hay opciones de que la izquierda saque de la Xunta al Gobierno del Partido Popular, es para llevarnos las manos a la cabeza. Pero bueno, como ocurrió en las generales del 23J, este país ha demostrado que vota mejor de lo que trabajan sus políticos y a lo mejor nos sorprenden, creo que en Galicia hay opciones. Los cálculos que hacemos periodistas, analistas, políticos y encuestadores fallan porque la gente vota por encima de lo que creemos”.

Aznar, el bolígrafo y el escote

“Hoy es delito lo que me hizo Aznar [introducir un bolígrafo en su escote mientras ella le entrevistaba para televisión]. Yo no sé si lo hubiera llevado al juzgado, pero a lo mejor alguien lo hubiera intentado de oficio. Me ha gustado la evolución legal y social en este país con respecto a los abusos. Que hay machismo en los hogares, lo sabemos, que hay violencia de género en los hogares, lo sabemos. Las cifras de asesinadas, las maltratadas, las sabemos. Pero cuando determinados personajes públicos se atreven a tener conductas machirulas delante de las cámaras lo que hacen es certificar que todo eso ocurre y que además tiene el beneplácito de determinados círculos políticos y sociales. Yo creo que hoy el señor Aznar no haría lo que hizo, pero sé que si lo hiciera acabaría sentado ante un juez. Por eso es importante lo de Jennifer Hermoso y Rubiales. Se están buscando mecanismos más civilizados para decirle a la sociedad lo que no se puede hacer”.

Feminismo para machistas

“También es verdad que la ley viene después del delito y lo que tendríamos que intentar como sociedad es evitar que el delito ocurra. Para hacerlo creo que es completamente imprescindible una labor pedagógica que tenga que ver con mostrar y contar a la sociedad machista los inconvenientes de su conducta, incluso para ellos mismos. Yo creo que el machismo fabrica hombres muy infelices porque la desigualdad al final siempre genera culpa, aunque sea en una capa muy interna. Una relación de igualdad siempre es más constructiva y más satisfactoria que una relación de sometimiento. Esto lo dicen los psicólogos y lo dice la lógica. Creo que la labor del feminismo ahora pasa por contar esto muchas veces, por contarle a los hombres lo felices que podrían ser si fueran feministas y lo infelices que son ellos y las mujeres que les rodean, porque tienen una idea muy egoísta del vivir”.

Zorra

“Yo vi Zorra con mucho prejuicio porque tampoco es una palabra que me fascine, la verdad. Pero claro, el perfil de quien canta es una señora de una edad que no es la común para ese tipo de festivales, que tiene un físico muy particular que tampoco es lo común. No la hemos visto semidesnuda ni haciendo posturitas, y tiene un mensaje que, guste o no, es feminista. La letra hay que oírla, vale la pena escucharla y, a partir de ahí, valorar. Respecto a la calidad del tema, he escuchado letras mucho más poéticas y elaboradas, músicas mucho más elaboradas y voces mucho más musicales y entonadas, pero como alegato feminista, ahí está. A quien no le guste, oye, que se rasque”.