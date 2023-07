‘Inside No. 9’ y ‘Los ensayos’, dos series que te muestran la cara b del humor

Según varios estudios científicos, entre un 3 y un 21% de la población siente una aversión visceral al cilantro. Su sabor les recuerda al jabón o a un químico, su intuición les dice que es malo comerlo. Ya está. Es así. Incluso se han localizado los genes responsables de esta manía.

Con el humor ocurre algo parecido. Mientras algunas personas pueden ver una y otra vez episodios de sus comedias favoritas otras se muestran imperturbables ante ese esquema en el que la risa se presupone rítmicamente.

A la comedia por caminos personales

Tanto los seguidores de la comedia como los escépticos pueden darse una vuelta por dos propuestas que se alejan de las convenciones de las series de humor. No buscan el chiste pautado que atrae audiencias mayoritarias, sino que exploran caminos muy personales.

Por una parte, la veterana serie británica Inside No. 9, en Filmin, y por otro la estadounidense de 2022, Los ensayos, en HBO Max. Inside No. 9 responde al rico panorama de la ficción televisiva del Reino Unido, en el que abundan los experimentos.

Un humor negro muy británico

Este en concreto recibió el visto bueno de la BBC en 2014 y desde entonces se han producido 49 episodios. Los últimos seis se han estrenado durante este año. Cada uno de ellos cuenta una historia independiente de media hora de duración.

Se trata pues de una serie antológica en la que el factor de unión es el sello de sus autores, Reece Shearsmith y Steve Pemberton. Suceder en torno al número nueve no pasa de ser una excusa formal. En el humor negro reside la clave del asunto. Siempre muy británico, en ocasiones puede ser seco, en otras más histriónico, o gótico, ingenioso, vulgar, elegante o físico.

Una hermana pequeña de ‘Black mirror’

Un registro tan amplio resulta sorprendente de entrada. Poco a poco se acepta la propuesta por confianza en sus guionistas. En ese sentido, Inside No. 9 vendría a ser una hermana modesta de Black Mirror, otra serie británica surgida años antes y con una estructura con puntos en común.

Cada episodio de Inside No. 9 se graba en muy pocos decorados, casi al estilo de obras teatrales. Los dos autores de los guiones suelen participar también como miembros del reparto, a veces como protagonistas.

Veteranos compañeros en la comedia

Shearsmith y Pemberton son viejos colaboradores, expertos en el dificilísimo arte del sketch en el país en el que este género desarrolló su cumbre con los Monty Python. Un género que les ha preparado para esta serie, porque en cada ocasión se parte de cero.

Hay que crear una situación y unos personajes rápidamente y de la nada. Si se hace bien, en unos minutos acaba. Si se hace mal los espectadores pueden retirarse y no dar otra oportunidad.

Libertad creativa

Tras muchos años trabajando juntos en La liga de los caballeros y la serie de comedia terrorífica Psychoville vuelven a unirse en un formato que les proporciona una gran libertad por un lado y por el otro unas reglas estrictas pero elegidas por ellos mismos.

Se pueden ver los episodios seguidos o en modo picoteo. Y se encontrarán generalmente guiones que empiezan de modo muy desconcertante, en los que ni siquiera se intuye hacia dónde va la historia y que en el momento más insospechado dan un giro a menudo siniestro.

Una serie sin otras con que compararse

Aún más original y diferente a cualquier otra cosa vista es Los ensayos. Calificada como docu-comedia, por decir algo, se basa en una tesis defendida por su creador, Nathan Fielder, que también aparece ante la pantalla.

Según él, ciertos momentos de nuestra vida van a tener una importancia trascendental para nosotros y no podemos arriesgarnos a arruinarlos por improvisar. De este modo, Fielder propone ensayar, utilizando todo el tiempo y los recursos necesarios, hasta estar completamente seguros de que se controla cada uno de los elementos a los que él, la o los protagonistas de sus episodios se van a tener que enfrentar.

Dimensiones espectaculares

Una idea extravagante llevada a unas dimensiones espectaculares. Sin destripar el argumento y para dar una idea, en el primer episodio Fielder ayuda a Kor, un aficionado al trivial. Kor quiere confesar a los compañeros que comparten su afición que les mintió en su día y no tiene unos estudios de los que les había hablado.

La serie pone a su disposición un gigantesco plató en el que se replica el bar en el que el grupo se reúne, investiga a sus compañeros de tertulia y contrata actores para que los ensayos funcionen.

De este episodio inaugural se pasa a ayudar a una futura madre a saber a lo que se enfrenta. Lo hace ensayando durante meses la maternidad en sus distintas etapas desde tener un bebé hasta su adolescencia a la vez que busca el padre con quien podría tener ese bebé en la vida real.

Un autor de culto

Este título desasosegante y que plantea una premisa tan única se inserta bien en la carrera de su creador, el canadiense Fielder, autor de culto. En Los ensayos ejerce como creador, director y protagonista.

Actualmente sigue ejerciendo como productor ejecutivo de How to with John Wilson, también en HBO Max. Otra rareza en el género de la comedia en la que el protagonista mira el mundo, en su caso Nueva York, y traslada a la audiencia su forma de hacerlo.

Tanto Inside No. 9 como Los ensayos no buscan la risa métrica de las comedias más generalistas. Pueden resultar desconcertantes a parte de la audiencia, pero también pueden llegar a divertir por caminos menos frecuentados. Están desarrolladas por cómicos muy solventes y ofrecen entretenimiento estimulante. Quizá una sabrosa alternativa al cilantro.