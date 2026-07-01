Consigue entradas dobles para el concierto de grandes intérpretes en el Ateneo de Madrid

Desde infoLibre invitamos a nuestros socios y socias a participar en el sorteo de entradas dobles* para el concierto de grandes intérpretes el próximo sábado 11 de julio de 2026 en Madrid. Para participar rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, e-mail con el que te suscribiste). La fecha tope para participar es el 12 de junio de 2026. El pase será a las 20:00 h en el Ateneo de Madrid, situado en calle del Prado, 21, 28014 Madrid. Las personas que resulten ganadoras** recibirán la confirmación por e-mail.

La música coral de primer nivel llega al Ateneo de Madrid con un concierto excepcional protagonizado por dos formaciones de referencia internacional: el Coro del Sidney Sussex College de la Universidad de Cambridge, dirigido por David Skinner, y el Coro del Trinity College de la Universidad de Melbourne, con la dirección de Christopher Watson.

Bajo el título ‘La música más bella’, ambos coros interpretarán un recorrido por grandes obras del repertorio coral, desde compositores renacentistas como Tomás Luis de Victoria, Thomas Tallis o Cristóbal de Morales hasta autores contemporáneos como Eric Whitacre, Joanna Marsh o Will Todd. Una oportunidad única para disfrutar de dos de los grandes coros universitarios del mundo en el incomparable marco de la Sala Cátedra del Ateneo de Madrid.

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*Sujetas a la disponibilidad del centro.

**Los ganadores serán escogidos mediante una herramienta de selección aleatoria entre todos los participantes del sorteo. No se podrá requerir el valor del premio en efectivo.