La poeta y escritora, Aitana Alberti León, hija del poeta español Rafael Alberti y la escritora María Teresa León, ha fallecido este miércoles en Cuba, según ha podido confirmar infoLibre en el entorno familiar.

La editora y estudiosa de la obra de los poetas de la generación española del 27, a quienes ha difundido también a través de la Televisión Española y la Televisión Cubana. Alberti ocupó la presidencia del Proyecto Cultural Sur, en Cuba, para el fomento de la Poesía y las Artes, que agrupa 30 ciudades de Europa y América.

Alberti nació en Buenos Aires en 1941, cuando sus padres, partieron desde Alicante para huir de la represión franquista tras la Guerra Civil española. Realizó estudios de Ciencias Antropológicas y sus poemas han sido traducidos al alemán, polaco, ruso, rumano e italiano.

Uno de sus últimos libros, Inquilinos de la soledad constituye un homenaje a todos los exiliados de la guerra civil española y sirve como testimonio familiar, donde se recrea una parte de la historia de España.

Mediante tres relatos de ficción, en los que se entrecruzan personajes reales e imaginarios, Aitana Alberti desarrolla la narración sobre la vida de los exiliados españoles desde 1936.

Alberti también formó parte del colectivo Movimiento de Poetas del Mundo.