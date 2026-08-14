Cuatro de los cinco mayores incendios de la historia de España han ocurrido en los últimos 12 meses

El cambio climático está transformando a toda velocidad la dimensión y la virulencia de los incendios en la península ibérica. El verano de 2022 levantó las alarmas tras acumular tantas hectáreas quemadas como en los cuatro anteriores, pero lo ocurrido en los últimos 12 meses no tiene precedentes en la historia de España, un país que además está acostumbrado al fuego. Desde agosto de 2025 se han desencadenado en España cuatro de los cinco mayores incendios de los que hay registro, una serie que se remonta a 1968, hace casi seis décadas.

El incendio de Niebla (Huelva), que permanece activo, ha escalado discretamente hasta el número uno de la lista debido a su comportamiento absolutamente voraz y a su capacidad para modificar las condiciones atmosféricas de la zona a través de la nube de humo que se sitúa sobre el fuego. El ingeniero forestal y divulgador Celso Coco estima que este viernes el incendio alcanzó las 45.000 hectáreas, a falta descontar las islas interiores sin quemar.

Este experto, autor del blog Educación Forestal, es quien ha elaborado este ranking actualizado de los mayores incendios de España por superficie. Para ello, ha revisado los datos oficiales del histórico del Ministerio para la Transición Ecológica y ha añadido los perímetros aproximados de los incendios recientes del último mes, que todavía no tienen una superficie oficial.

Por orden, tras el incendio de Niebla se encuentra el fuego de Larouco (Ourense), que arrasó 37.765 hectáreas y se inició el 15 de agosto de 2025. En el puesto número tres está el de Burgohondo (Ávila) iniciado el pasado 22 de julio, cuya superficie el ingeniero estima en 36.541 hectáreas forestales. Si se suma al incendio simultáneo de San Martín de Valdeiglesias (Madrid, 14.795 ha), que operativamente se combatió como un único fuego, ambos serían, con diferencia, el mayor incendio de la historia del país, con 51.336 hectáreas.

Los puestos cuarto se disputan entre la conocida catástrofe de las Minas de Río Tinto (Huelva, 2004), para la que Coco recoge dos cifras diferentes —34.290 hectáreas o 29.867, según la fuente; siendo el segundo número el que maneja el Ministerio para la Transición Ecológica—, y el reciente fuego de La Mierla (Guadalajara), iniciado el 16 de julio de 2026 y con 32.600 hectáreas quemadas, según la medición del ingeniero forestal.

El autor de este recuento explica a infoLibre que es evidente que los incendios son cada vez más grandes por un cóctel de problemas. "La combinación de los efectos del cambio climático, el progresivo abandono del medio rural, la falta de gestión forestal y la consiguiente acumulación de biomasa vegetal crean el escenario propicio para que los incendios alcancen dimensiones desorbitadas y superen con frecuencia la capacidad de extinción", asegura.

Si se amplía la fotografía a los 18 mayores incendios forestales del registro histórico, se puede concluir que su tamaño ha aumentado drásticamente en los últimos años, con 11 de ellos ocurridos en los últimos cinco años. Si en el pasado los incendios de más de 20.000 hectáreas eran anecdóticos y ocurrían una vez por década (con la excepción del fatídico verano de 2004), ahora son la norma.

Otro dato que evidencia un cambio de tendencia es que en 2026, y por primera vez en la historia, los Grandes Incendios Forestales (GIF, aquellos que superan las 500 hectáreas) han rebasado en España las 5.000 hectáreas de media, según calcula Celso Coco. En concreto, este verano (con datos hasta el 14 de agosto), un GIF ha alcanzado de media las 5.367 hectáreas, por encima del récord anterior de 2025, cuando la media fue de 4.954 hectáreas. La media para el periodo 1968-2026 es de 1.652 hectáreas, tres veces menos.

En un vídeo difundido por la Junta de Andalucía este viernes, Marc Castellnou, responsable del Área Forestal de los Bomberos de la Generalitat de Cataluña, resumió por qué los incendios forestales recientes son monstruos prácticamente inapagables. Analizando el incendio de Niebla, Castellnou explicó que tiene unas condiciones "de extrema propagación día y noche", de manera que los profesionales carecen de las tradicionales ventanas temporales en las que las llamas amainan y pueden contraatacar.

El cambio climático intensificó un 40% las condiciones atmosféricas de los incendios récord Ver más

"No es un fenómeno concreto, como una entrada de viento de noroeste [lo que impide frenar el incendio]. Estamos hablando de una permanencia de comportamiento extremo que define los incendios de los últimos años", explicó el especialista. A las altísimas temperaturas de este verano, que apunta a ser el más caluroso del histórico, se ha sumado un monte "con muy poca gestión" por parte del Gobierno andaluz, generando un cóctel perfecto para la propagación.

Artemi Cerdà, profesor de Geografía en la Universitat de València, asegura que esta combinación de abandono rural con el agravamiento del cambio climático está ya generando enormes masas de vegetación continua en España que arde con extrema facilidad, de manera que cada vez arderán superficies más y más grandes, como ocurre en Canadá, donde los perímetros superan el millón de hectáreas.

"Lo que está ocurriendo no es ninguna sorpresa porque se advierte desde hace años, y esto va a ir a más. En España veremos incendios no de 40.000 hectáreas, sino de 200.000, porque tenemos muchísima superficie de bosque conectada", opina. Su predicción es que en algún momento terminarán ardiendo los Pirineos. "Está cubierto de bosque de este a oeste de forma ininterrumpida y ya hay vegetación allí que no se corresponde con su clima actual debido al cambio climático. Si arde, son tres millones de hectáreas".