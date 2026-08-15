Por negligente e irresponsable en su trabajo

Yo acuso: Isabel Natividad Díaz Ayuso, de negligente e irresponsable por el abandono manifiesto de los montes y bosques de toda la Comunidad de Madrid, y de negar a los bomberos forestales y a las cuadrillas un salario digno para vivir de su trabajo, ni más ni menos.

Con un recorte de 38 millones de euros que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad le obliga a devolver y aplicarlos al servicio de prevención y extinción de incendios, díganos el motivo de su extracción, señora Ayuso. Pensamos sin equivocaros que eran para alguna de sus cacicadas de turno (Formula 1 del PP o incultura) y seguir perdonando y bajando el pago de impuestos a los ricos, a las familias poderosas de rancio abolengo que la apoyan y a las élites votantes del PP, que gritan no pagar tributos y ahora gritan que dónde está la UME. Olvidan que Isabel Díaz Ayuso se niega a pagar impuestos y hace campaña negando el pago de tributos correspondiente para prestar unos servicios públicos justos y adecuados.

Lo más grave es el abandono y la negativa a limpiar el monte, a desbrozar el bosque y a establecer la campaña forestal permanente y personal suficiente para ejercer adecuadamente sus tareas en primavera, verano, otoño e invierno, durante todo el año y con contratos indefinidos (igual que tienen los funcionarios perezosos de la Iglesia católica: los obispos, arzobispos y cardenales) y modernizar el Plan Forestal de la Comunidad de Madrid.

La oposición política debe presentar su alternativa por escrito para que todas y todos sepamos las propuestas en materia de gestión forestal y volver a recuperar el servicio público de prevención y extinción de incendios, que privatizo el PP con Gallardón, y hacer un frente común en defensa del patrimonio natural mancomunado que compone toda la masa forestal de la Comunidad de Madrid.

En el desarrollo de las políticas forestales es necesario y obligatoria la participación de la oposición, los sindicatos, asociaciones de agricultores y ganaderos, ecologistas, sociedad civil y científicos profesionales para el desarrollo desde la aprobación hasta la puesta en marcha. Es primordial invertir y cuidar el medio rural, sus pueblos y gentes para mantener la población y recuperar donde sea posible, con la participación de la Federación de Municipios de la Comunidad de Madrid.

Lo más grave es el abandono y la negativa a limpiar el monte, a desbrozar el bosque y a establecer la campaña forestal permanente

Sabemos que Isabel Díaz Ayuso, la incompetente (como ella se ha declarado tras abandonar sus competencias exclusivas porque su Gobierno no se veía capacitado para apagar el fuego por culpa de la desinversión en personal y material), busca ahora eludir sus responsabilidades. La prueba está en las reclamaciones de más vehículos en condiciones: no tienen camiones para desplazarse con agua a extinguir el fuego, y anuncia la compra de camiones para Navidad. ¿Y hasta entonces? Ardiendo el monte. Falta todo tipo de material, mascarillas y otro tipo de herramientas para apagar los incendios. Tal ha sido el negacionismo aplicado durante los últimos años y tan nula su gestión forestal que ahora pretende, con su negligente comportamiento, escurrir el bulto ante las consecuencias de la falta de inversión en el sector forestal, en el medio rural y en los pueblos que lo integran, donde viven personas que tienen los mismos derechos, deberes y obligaciones que el novio.

Defendamos, proponiendo un Plan Forestal Autonómico, actualizado y modernizado con presupuestos suficiente para la prevención y extinción de incendios para la Comunidad de Madrid para septiembre-octubre 2026.

Alguien debería decirle que, si se ha declarado inútil para desempeñar sus tareas de gestión de las políticas forestales públicas, señora Ayuso, no debería ir ahora a entorpecer, estorbar y enredar con declaraciones vacías y huecas. No le corresponde, dada su incompetencia.

Deje trabajar a los técnicos y a los profesionales forestales; no los interrumpa más —es un ruego— para hacerse fotografías con su chaleco de jefa y que la vean como la irresponsable que es, después de haberse negado a hacer su trabajo de gestión de lo público. Ya tendrá tiempo, incluso para revolcarse en la ceniza.

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Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.