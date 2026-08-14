Sumar rechaza la prórroga de Almaraz y acusa al PSOE de incumplir lo pactado

El ministro de Cultura y portavoz de Comuns, Ernest Urtasun, ha mostrado este viernes su desacuerdo con la prórroga de la autorización para explotar la central nuclear de Almaraz (Cáceres) y ha acusado al PSOE de incumplir lo pactado: "Es un error estratégico que rompe el calendario de cierre acordado".

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha renovado la autorización de explotación de las dos unidades de la central nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030.

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En un comunicado, Urtasun ha denunciado que "el PSOE incumple el acuerdo de gobierno con Sumar" y ha alertado de que alargar la vida de las nucleares "envía un mensaje equivocado en plena transición energética" porque "frena el despliegue de las renovables".

Además, según el ministro, "se pone en riesgo el calendario que muchos operadores de renovables tenían previsto para sus inversiones en renovables".

Urtasun ha acusado al PSOE de haber "cedido a las presiones del oligopolio energético en detrimento de la transición ecológica".