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TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Sumar rechaza la prórroga de Almaraz y acusa al PSOE de incumplir lo pactado

  • El ministro Urtasun sostiene que la decisión del Gobierno pone en riesgo inversiones renovables y altera el calendario de cierre nuclear
El ministro de cultural, Ernest Urtasun, ofrece declaraciones a la prensa, durante la manifestación y el desfile del Pride Barcelona 2026, a 18 de julio de 2026, en Barcelona, Cataluña (España).
El ministro de cultural, Ernest Urtasun, ofrece declaraciones a la prensa, durante la manifestación y el desfile del Pride Barcelona 2026, a 18 de julio de 2026, en Barcelona, Cataluña (España). Lorena Sopêna / EUROPA PRESS

El ministro de Cultura y portavoz de Comuns, Ernest Urtasun, ha mostrado este viernes su desacuerdo con la prórroga de la autorización para explotar la central nuclear de Almaraz (Cáceres) y ha acusado al PSOE de incumplir lo pactado: "Es un error estratégico que rompe el calendario de cierre acordado".

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha renovado la autorización de explotación de las dos unidades de la central nuclear de Almaraz hasta el 8 de junio de 2030.

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En un comunicado, Urtasun ha denunciado que "el PSOE incumple el acuerdo de gobierno con Sumar" y ha alertado de que alargar la vida de las nucleares "envía un mensaje equivocado en plena transición energética" porque "frena el despliegue de las renovables".

Además, según el ministro, "se pone en riesgo el calendario que muchos operadores de renovables tenían previsto para sus inversiones en renovables".

Urtasun ha acusado al PSOE de haber "cedido a las presiones del oligopolio energético en detrimento de la transición ecológica".

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