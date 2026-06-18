Transparencia total
Transparencia total
Buscar

Premios Jóvenes infoLibre 2026

INFOLIBRE, EN ABIERTO Abrimos toda nuestra información hasta el domingo para celebrar los Premios Jóvenes: corre la voz

Sigue en directo la gala de los Premios Jóvenes infoLibre

Los Premios Jóvenes infoLibre 2026 se celebran este jueves en Barcelona, en la Antigua Fábrica Estrella Damm (Carrer del Rosselló, 515), a partir de las 19:00 horas. La gala, que contará con música en directo y puede disfrutarse en directo gracias al streaming de infoLibre. Conducen el acto Elena Reinés y Daniel Valero, ‘Tigrillo’, ambos columnistas de infoLibre.

El evento es posible gracias al apoyo de Fundación “la Caixa”, Generalitat de Catalunya, Aena, Telefónica, Renfe, Ajuntament de Barcelona, Paradores, AECID, Estrella Damm y la celebración de los 50 años de España en libertad. Al acto asistirán el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña; la directora, Virginia P. Alonso; y la directora general, Marta Gesto, junto a invitados como Gael Rodríguez, el alcalde más joven de España, y la creadora de contenido Carla Galeote.

Premiados

  • Júlia Salander — Premio Joven infoLibre a la Igualdad
  • Eduardo Casanova — Premio Joven infoLibre al Compromiso Social
  • Carles Tamayo — Premio Joven infoLibre al Periodismo Comprometido
  • Pol Guasch — Premio Joven infoLibre a la Cultura
  • Mikel Herrán (PutoMikel) — Premio Joven infoLibre a la Creación Audiovisual
Más sobre este tema
logo infoLibre
Financiado por la Unión Europea
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Sociedad Española para la Transformación Tecnológica
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia

Esta empresa es beneficiaria de un préstamo de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica, financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU

stats