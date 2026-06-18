Sigue en directo la gala de los Premios Jóvenes infoLibre

Los Premios Jóvenes infoLibre 2026 se celebran este jueves en Barcelona, en la Antigua Fábrica Estrella Damm (Carrer del Rosselló, 515), a partir de las 19:00 horas. La gala, que contará con música en directo y puede disfrutarse en directo gracias al streaming de infoLibre. Conducen el acto Elena Reinés y Daniel Valero, ‘Tigrillo’, ambos columnistas de infoLibre.

El evento es posible gracias al apoyo de Fundación “la Caixa”, Generalitat de Catalunya, Aena, Telefónica, Renfe, Ajuntament de Barcelona, Paradores, AECID, Estrella Damm y la celebración de los 50 años de España en libertad. Al acto asistirán el director editorial de infoLibre, Jesús Maraña; la directora, Virginia P. Alonso; y la directora general, Marta Gesto, junto a invitados como Gael Rodríguez, el alcalde más joven de España, y la creadora de contenido Carla Galeote.

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