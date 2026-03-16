Apúntate al sorteo de entradas dobles para ver la obra de teatro ‘Border’ en la sala Cuarta Pared de Madrid

Invitamos a las socias y los socios de infoLibre a participar en el sorteo de entradas dobles* para ver la obra ‘Borde[r] (La aspereza)’ el próximo viernes 27 de marzo de 2026 en Madrid. Para participar, rellena este formulario con los datos necesarios (nombre, apellidos, email con el que te suscribiste). La fecha tope para participar es el 26 de marzo de 2026. El pase será a las 20:30 horas en la sala de teatro Cuarta Pared, situada en la calle de Ercilla, 17, 28005 Madrid. Las personas que resulten ganadoras** recibirán la confirmación por email.

Borde[r] es la segunda entrega de la Trilogía de la Incertidumbre, que reúne a seis personajes en medio del caos en una oficina de atención al ciudadano en una divertida y original comedia negra que explora los límites del cuerpo, de lo correcto, de la vida. Se aborda la dificultad de habitar este mundo lleno de incertidumbres desde diferentes perspectivas.

En Borde[r] se parte del elemento externo, un mundo donde factores incontrolables, ajenos a nosotros, repercuten directamente sobre nuestro bienestar, generando una sensación de hartazgo, de ansiedad e implosión interna difícil de gestionar.

El autor, Pedro Casas, aprovecha aquellas herramientas que ofrece la teatralidad y las exprime al máximo a través del juego escénico. El foco está en la forma en la que se representan y desenvuelven los hechos a través de la historia.

La obra muestra a seis personajes desconocidos peleándose en una oficina de atención al ciudadano incapaces de desentrañar cuáles son las razones que les han llevado a esta situación. En medio del caos, en mitad del embrollo, iremos descubriendo la historia de cada uno de ellos y qué les han conducido a esa situación sin sentido.

Un personaje que intenta impugnar una multa del Ayuntamiento por haber dejado el paquete de Amazon fuera del contenedor, un repartidor de paquetes cuya empresa ha implantado cabinas antiestrés para mejorar su salud mental, una joven que busca ansiosamente el éxito en redes creando contenidos de las formas más absurdas posibles, una chica que fantasea con su muerte para vengar la falta de atención que no obtiene de los demás, un funcionario que dice todo lo que piensa sin filtros son algunos de los personajes que habitan esta obra que muestra unas vidas llenas de obstáculos en las que el otro es el enemigo a derribar.

La Compañía del Sr. Smith es un colectivo de artistas de diferentes disciplinas cuyo objetivo es contar nuevas historias utilizando un lenguaje actual y una perspectiva contemporánea a través de proyectos de creación. Nace para buscar un marco de trabajo donde poder llevar a cabo creaciones contemporáneas.

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*Sujetas a la disponibilidad del teatro.

**Los ganadores serán escogidos mediante una herramienta de selección aleatoria entre todos los participantes del sorteo. No se podrá solicitar el valor del premio en efectivo.