No le tengo simpatía alguna a la primera persona singular del presente indicativo. No me gusta. Esto no es opinión. Son hechos.

Los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador firmaron el lunes 3 de febrero dos acuerdos: por un lado, El Salvador se compromete a recibir en la megacárcel de Bukele a criminales capturados en Estados Unidos, migrantes o ciudadanos estadounidenses. Y por el otro, Washington se compromete a impulsar a El Salvador en el desarrollo de energía nuclear. A cara de perro, clarito y sin ambages. El mismo lunes Nayid Bukele posteó en su cuenta de X: “Hemos ofrecido a los Estados Unidos de América la oportunidad de externalizar parte de su sistema penitenciario. Estamos dispuestos a admitir criminales convictos en el Centro de Confinamiento para el Terrorismo (CECOT) a cambio de una tarifa”. Resumen: te alquilo la cárcel, que me sobra sitio y a ti probablemente te faltará en las tuyas, etc.

Los acuerdos se dieron en la primera visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marcos Rubio (hijo de inmigrantes cubanos) al país centroamericano.

To the fucking opinión.

La política exterior del 47.º presidente de los EEUU Donald Trump –declarado criminal convicto como autor de 34 delitos de falsificación de facturas, cheques y registros contables– orbitará sobre dos ejes fundamentales: la arrogante y bravucona guerra comercial o arancelaria, de la que no tienen, ni él ni su gabinete, pajolera idea –igual que tiran el cable, lo recogen– y la declaración de emergencia nacional en la frontera sur de Estados Unidos con México, por la que se autoriza el despliegue de las fuerzas militares en esa zona. O lo que viene siendo: detenme a todo dios viviente que intente cruzar la frontera para buscarse la vida, que lo empapelo y se lo mando a Bukele al Centro de Confinamiento para el Terrorismo, que me hace buen precio de alquiler por celda.

Solo hay dos terroristas en este artículo, y todos sabemos quiénes son.

