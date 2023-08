Mientras acontecen los diferentes devaneos políticos, he decidido retirar los slips de mi vestuario. No es un signo de empoderamiento (nada más lejos) es más bien o debido a "la caló”. Bermudita a pelo, sin más. Fresquito y ventilado, y por si alguien se quiere apuntar al movimiento “la vida sin slips” cuidado con las últimas gotas, son muy traicioneras.

Entre tanto, el PSOE, no sé por qué narices, decide concederle un mes más a Feijóo para iniciar el proceso de investidura a sabiendas de que el figura y líder de la oposición se va a dedicar a “porculear”, bloquear, mentir y buscar apoyos que ni tiene ni tendrá. “Y lo sabe”. En cualquier caso, tengo la sensación (estos tipos son poco de fiar) de que guarda alguna carta escondida en alguna prenda de su cuidado outfit. Probablemente en sus slips. El de las dos “O” no es de los que se queman en intentos vanos. Armengol y Sánchez se equivocan al concederle tiempo, y barrunto algo feo.

De la negación plausible con la derecha de ultramar, al modo avión. De las múltiples declaraciones por parte de el de las dos “O” de negar el conocimiento o la responsabilidad en cualquier acción condenable, por parte de sus mayores socios de investidura. De su falta de ética política. Dios nos libre y libre a este país de caer en sus ardides.

No debe haber tregua alguna con estos “prendas”. No hay que concederles tiempo ni aliento y, esto lo deberían saber Sánchez, Armengol y el sursum corda del gabinete socialista, del que no tengo ni pajolera idea. ¿Tal vez Sánchez?

Los titulares ardían esta mañana tras un macarra de medio pelo que hubiese tenido que dimitir de su cargo, según pisaba suelo español y al que no pienso mentar ni darle eco. No lo merece.

Los titulares no son más que eso: titulares. Voy a tener que darle una vuelta a lo de los slips.

Pako Martí es socio de infoLibre