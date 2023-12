El Cid cabalga de nuevo a lomos de Babieca empuñando su Tizona S.L. El que antaño fuese héroe de Castilla o cruzado en favor de la reconquista, no era más que un mercenario. Hoy, en pleno siglo XXI, su estirpe arenga al pueblo para que cuelguen al presidente del gobierno de España por los pies, como lo hiciese el propio Rodrigo Díaz de Vivar, allá por el siglo XI y, previo pago, obviamente. No importaba el linaje.

No se puede, no se debe permitir, y a la jurisprudencia si la hay me remito, que personajes de medio pelo o vendedores de aire se permitan la licencia por sus santos huevos de amenazar a la Presidencia del Gobierno de este país. No se puede, no se debe permitir. Ni al héroe de la cruzada española que está ahí por puro cash, ni a sus mesnadas. Semejante tropelía dialéctica no hace más que insultar la historia democrática y la inteligencia de la ciudadanía progresista. No me jodan.

No se puede, no se debe permitir, y a la jurisprudencia si la hay me remito, que personajes de medio pelo o vendedores de aire se permitan la licencia por sus santos huevos de amenazar a la Presidencia del Gobierno de este país

Los posicionamientos y las conductas de esta “peña” rancia y trasnochada no hacen otra cosa que fomentar el odio, la violencia y la discriminación. Ese es su fin, y no escribo nada nuevo. Mienten, insultan y amenazan a sabiendas de que lo hacen. Sus claves de autentificación de doble factor son tan básicas como su ideología. Cuestionar resultados electorales, deslegitimar al adversario político e incitar a la violencia en las calles o donde se tercie, son sus líneas maestras, y estas conductas no llevan a otra parte más que a cargarse el sistema democrático. El Cid, Babieca y Tizona S.L. junto a sus mesnadas lo saben perfectamente y cobran buenos estipendios por ello. Es público y notorio.

A Babieca, por más que se le tire de las riendas para que vuelva grupas, no lo hará, no es más que un caballo que huele a estiércol. Nada nuevo.

_________________

Pako Martí es socio de infoLibre.