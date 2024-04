La mentira se fabrica igual que el odio. La backup o copia de seguridad de este país está bombardeada por la mentira y el odio.

España es fascista, casposa y bipolar, con sus pedradas racistas. De toda la vida de Dios. De los Reyes Católicos a la actualidad, y no pienso hacer un devaneo histórico con la intro, no es mi trabajo. Es más, con el primer párrafo está todo escrito y, ya que estamos, me cago en todo el facho español.

Estos son los datos.

Los resultados, tanto de crecimiento, en torno al 2,1% para este año, como de empleo, 21.032.661 de españolitos trabajando, son un puto récord histórico. El problema es que esos mismos españolitos lo tengan claro, y sepan a dónde dirigir su atención sin comprar historietas populistas, falsas o de tendido de sol. Estos son los datos.

Debo reconocer que me daba cierta pereza escribir o más bien reescribir este artículo, entre otras cuestiones por los innumerables chorros de tinta a la par que estupideces varias que se están vertiendo en torno a este gobierno. Ruido.

La derecha está a lo que está, a joder. Mientras el flipado de Aznar niega el Estado palestino.

A la otra derecha, la extrema, no pienso darle eco. Son lo que son: fascistas

Confío, tengo esperanzas en que la ciudadanía sea lo suficientemente objetiva para depositar su confianza en donde merece estar, aunque por la mirada del gato del vecino, que me escruta sin miramiento alguno, parece pensar: “pues no estás flipado tú ni ná”.

Pako Martí es socio de infoLibre.