Bajada de impuestos

Mucho se está hablando en los medios de comunicación acerca de la eliminación del Impuesto sobre el Patrimonio en Andalucía, donde se van a ver beneficiados unos 20.000 contribuyentes sobre un total de 8,5 millones de habitantes, el 0,23% y dejará de ingresar sobre 120 millones de euros.

Pero me gustaría poner el énfasis en algo que da la impresión de que no trasciende a la luz pública, porque los medios de comunicación no hablan de ello. Me refiero concretamente a la modificación de la escala autonómica en el Impuesto sobre la Renta que afecta directamente a todos los contribuyentes andaluces, sea cual sea su nivel de ingresos por los que deba tributar en su renta.

Me gustaría, para verlo con mayor claridad, poner dos ejemplos extremos que nos pueden servir para reflexionar sobre hacia dónde dirige el actual gobierno de la Junta su política fiscal.

El tramo inferior de la tarifa autonómica del IRPF en Andalucía vigente es del 9,50%, para una base liquidable de 12.450 € y en la aprobada para 2023 también es del 9,50% para una base liquidable de 13.000 €

Para un contribuyente con una base liquidable (ingresos del trabajo, actividades profesionales y comerciales, rendimientos de toda clase de alquileres, etc) de 20.000 €, con la tarifa vigente pagaría 2.088,75 €, mientras que con la nueva tarifa que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, su coste fiscal sería de 2.075,00 €, es decir, una diferencia de 13,75 €, el 0,66% menos.

Sin embargo, para los que tienen una base liquidable de 300.000 € (que los hay, no tengan duda), con la vigente tarifa la cuota sería de 65.463,55 €, mientras con la nueva sería de 62.910,00 €, es decir, una bajada de 2.553,55 €, lo que supone una reducción de sus impuestos del 3,90%.

Sin embargo, para la escala de 120.000 €, el tipo impositivo vigente es del 23,70%, mientras que la aprobada para 2023 es del 22,50%. Un tipo impositivo menor en 1,20 puntos, lo que supone una reducción de su impuesto sobre la renta de más del 5% entre ambas tarifas.

Y yo me pregunto: ¿un impuesto estatal a las grandes fortunas? ¿Por qué no?

Manuel Bravo Acuña es socio de infoLibre