Este es un articulo random – aleatorio, disperso- o lo que viene siendo lo mismo: no tengo ni pajolera idea de que va a ir la cosa, es más voy a sustituir a Leiva por Adele en mis AirPods Max, que son puro son, tañido limpio y transparente. Ya estaba un tanto cansado de comprarle adjetivos a Leiva. Adele es elegancia, voz, gusto y personalidad.

Al tajo.

Brujuleando entre titulares me quebranto la cabeza el tamaño descomunal de la mesa que el figura de Vladimir Putin le plantó en toda la cara a su par, también figura Emmanuel Macron. El escenario vino motivado ante la negativa de realizarse un test ruso Macron. No le moló. Esto, obviamente ni es noticia ni tiene relevancia alguna, pero fue lo que transcendió de la reunión entre los dos mandatarios: una mesa. No me sorprendió el tono del fiduciario francés en la rueda de prensa, tras la reunión, intentando ponerle los puntos sobre las ies al ex KGB. A Vladimir se la suda todo, el tono, la apostura el discurso, solo había que fijarse en su gestualidad; llevo veinte años aquí, vacilándoos de mesa ¿tu cuantos Emmanuel?. Tomate un vodka que esta pagado y relájate.

No hay nada random ni aleatorio. Estos tipos lo tienen todo previsto. El territorio geográfico que ocupan y los factores económicos. No hay nada disperso ni existe la causalidad, el desfile armamentístico es una realidad, así como la estrategia geopolítica rusa. No hay alternativa diplomática. El brutal despliegue de tropas alcanza el 70% del equipo militar necesario para lanzar un ataque. Es lo que hay y acontece.

Mas pronto que tarde, mientras almorzamos o cenamos volverán a salpicarnos las imágenes bélicas en los telediarios, a las que nos acostumbraremos que nos acompañen, entre la ensalada y el pollo al horno

Es lo que tiene brujulear entre titulares. Todos esgrimían el mismo: el ultimo que cierre la puerta.

PaKo Marti es socio de infoLibre