Bucha: ¿Es urgente la paz?

Viendo la guerra en directo y las escenas macabras y horribles de Bucha, una ciudad fantasma con cadáveres mutilados me asombra que tenga que poner el título de mis líneas con el signo de interrogación. O sea, dudando que queramos que la paz de haga.

Y él porque es fácil adivinar. Lo más sensato seria pensar que cualquier persona sensible, honrada u honesta debería querer esa paz ya, sin esperar más. Pero al mismo tiempo vemos que en Hungría saca una mayoría un fascista como Orbán, que a Putin no quiere VOX quitarle la llave de oro de Madrid y que sus votos aumentan sin parar, incluso dudando si ejercerán el sorpasso al PP. Pero cuando todos sabemos que Abascal es el embajador de Trump, aliado total de Putin en acabar con Europa y sus derechos. Alguien me dijo hace poco que, si hoy estuviera Merkel, Putin se habría estado quieto, pero pensándolo despues de mi extrañeza, veo que todo ha llegado cuando la alemana se fue a su casa. Y es verdad que fue un política de verdad, quizá la mejor de este paisaje de políticos mediocres. Pero también observamos la cantidad de gente que en el fondo apoyan al monstruo, llamémoslo por su nombre, porque creen que nuestro sistema no vale. Y, lo peor, con los votos de la calle. Gentes de todo tipo que están convencidos de que hay que acabar con los principios básicos de convivencia que nos hemos creado en Europa, unos por ideología, otros por decepción de la falta de soluciones. Por eso escribí hace poco, en este mismo periódico, porque enviarlo a uno clásico de papel, es verlo en la papelera, que hace falta volver a hacer politica de verdad. Pero una política que de soluciones, que se creen leyes para que, en caso de bloqueo, exista en voto de calidad que resuelva, porque ahí está el cansancio o el revanchismo de muchos de esos votos cansados de que las soluciones a las cosas nunca llegan y se quedan en discusiones idiotas e infantiles en los diferentes Congresos europeos, no solo en España.

Es necesaria la paz de Ucrania, pero también de las urnas sublevadas. En España supimos mucho de eso y ahora hay un partido, llamado VOX, no lo oculto, que trata de volver al siglo pasado o antes en ideas, y en disolver las democracias que han ganado derechos para el ser humano. ¿O alguien queda en este país que se cree que VOX va a arreglar algo de lo que no se soluciona en el Congreso? Esta terriblemente equivocados porque lo que vienen es volver a ideas obsoletas de todo tipo, a evitar el aborto, la eutanasia, el grupo LGTBI, la defensa de la mujer como igual, echar a los inmigrantes que nos solucionan muchos problemas que muchos españoles no quieren hacerlo por salarios muy bajos, y, al mismo tiempo, no les importa para nada la vida de los que estamos aquí, por ejemplo, los improductivos por la causa que sea, entre ellas la jubilación. VOX no es Franco, es lo siguiente por sus deseos de revanchismo y quiza muchos jovenes no lo conocen bien. Hay que enseñarles lo que supone eso y hemos perdido la confianza en que el PP lo haga. Que se acuerden de aquel que escribió que había que fusilar a 26 millones de españoles y VOX dijo de aquella persona era de los suyos. No es una broma en un whatsapp. Es algo que muchos lo aplaudieron en su pensamiento. Para mí, muy triste suceso.

César Moya Villasante es socio de infoLibre