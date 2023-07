Carta abierta a Amelia Valcárcel

Estimada Amelia Valcárcel y Bernaldo de Quirós:

Los dos tenemos algo en común. Los dos pertenecemos a la misma generación que luchó contra el franquismo, cuando éste agonizaba pero no terminaba de morir (yo un año más que usted). Los dos nos enrolamos en aquellas batallas que traían aire fresco a esa España en blanco y negro. Usted desde Oviedo y yo desde Salamanca. Pero, sobre todo, fue la lucha feminista la que nos unía en la distancia.

La teníamos como un referente obligado. Nunca perteneció al PSOE, pero estaba estrechamente ligada a este partido, lo que le valió para que fuera nombrada miembra del Consejo de Estado (2006/2023). Su “currículum” como escritora y como activista es notable. Los premios obtenidos tanto en España como en América Latina dicen mucho de su influencia académica y social. Pero, con el tiempo, todo ese legado ha ido diluyéndose como “polvo en el viento” (tomo este calificativo del libro de Padura, a quien usted conoce bien, por sus visitas a Gijón), hasta convertirse en una nube tóxica que contamina el ambiente de la convivencia y del feminismo (hoy dividido, en gran parte por usted).

Entonces lo entendí todo. No era sólo la ley trans, eran todas las leyes progresistas que se habían promulgado hasta el momento sobre el género

Le había perdido la pista, hasta que me trasladé a vivir a Gijón hace 10 años. Al principio acudí a una mesa redonda organizada por la Tertulia feminista “Les Comadres” en la que usted, como era costumbre, participaba. Años después, formalizado el gobierno de coalición progresista PSOE/UP, usted empezó a “sacar la patita” hasta convertirse en una furibunda combatiente contra el Ministerio de Igualdad, especialmente contra la Ley Trans.

Acudí a una conferencia suya y le confieso que fui incapaz de quedarme hasta el final. Versaba sobre “El borrado de las Mujeres”. Lo más preocupante no era que estuviera en desacuerdo con tal o cual artículo de la futura ley o que discrepara, por ejemplo, en la parte que afecta al tramo de 12/14 años (tema al que yo también creía que había que darle una vuelta) No. Ni usted, ni el público entregado al desarrollo de la conferencia (unas 60 mujeres y tres hombres) aportaron argumentos o alternativas que mejoraran la ley. Por el contrario, fue una enmienda a la totalidad en plan despectivo: “Ahí tienen ya su ley del 2007” (la de Zapatero que, al parecer, por entonces, ya “tragaron con ella”): “Las leyes de borrado de las mujeres (sic!!) son aquellas que sustituyen el concepto sexo por el de identidad de género. Al hacerlo se elimina la causa de la discriminación y la desigualdad (sic!!) que sufren las mujeres en base a su sexo y se imposibilita la lucha contra la violencia (sic!!)”. Entonces lo entendí todo. No era sólo la ley trans, eran todas las leyes progresistas que se habían promulgado hasta el momento sobre el género.

Salí preocupado porque el peso de la conferencia recayó en querer “demostrar” que todo el fenómeno trans estaba siendo incitado y apoyado por grandes multinacionales, por milmillonarios como Soros o por el “primer multimillonario transgénero” (no se utilizó el término “primera multimillonaria”, porque usted no la reconoce como mujer) Jennifer Pritzker. Tufillo más que fundamentalista, bordeando los márgenes de las teorías conspiranóicas. Igual que hiciera, hace unos días, también en Gijón, despreciando e injuriando a una escritora trans, Elizabeth Duval, a quien Yolanda Díaz acaba de elegir para que coordine, durante la campaña electoral, los temas feministas y LGTBI. Peguntada por un periodista acerca de los pactos PP/VOX, “me preocupan menos esos pactos que las 33.000 mujeres agredidas que necesitan protección y que ese espacio llamado Sumar haya decidido que de ello se encargue un personaje de 22 años cuyos apellidos son…eeeee…es que como se ponen nombres de vedettes…se me olvidan”.

Impresentable, zafia, vulgar, su actitud, señora Valcárcel Bernardo de Quirós (sus apellidos no son de vedette, puede usted estar tranquila).

No me sorprendió que usted no estuviera preocupada por los pactos PP/Vox. A fin de cuentas ya ha aconsejado votar el PP, que como usted sabe, visto lo visto, es votar también a Vox. Pronto la veré de la mano de Ramón Tamames.

Marcelo Noboa Fiallo es socio de infoLibre