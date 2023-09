Mis cartas al director

A lo largo de mi vida he escrito muchas cartas al director, en diferentes periódicos, pero el periodismo de verdad está demasiado condicionado por el que llaman mercado, amigo, y sus accionistas no soportan críticas duras que no sean políticamente correctas. Además de ello, cada día se cortan más en los periódicos clásicos de papel, hoy ciertamente sometidos.

Por eso quiero desde aquí alabar lo que hace infoLibre en este espacio de libertad, sin limitarlo a esas cuatro líneas escuetas, llamado Librepensadores. Yo creo que es el único espacio, con un apartado muy claro, para exponer nuestras ideas sobre lo que pasa y lo que pasará. Y con la libertad de que no se cortan líneas por falta de espacio o porque no son políticamente aceptadas. Además, también hay que decirlo, con cierta calidad literaria de muchos de sus autores, que se agradece en el mundo de la anticultura y el insulto.

Ver el espectáculo zombi de una no legislatura incapaz de hacer amigos porque vive de tener enemigos exclusivamente acaba con la paciencia de cualquiera con ganas de cambiar cosas en el momento más crítico de la historia para cambiarlo todo

Todo esto lo alabo porque creo que la opinión de la persona anónima, cuyos apellidos no están ligados a una profesión determinada, como periodista o escritor afamado, también deben interesar a los políticos y aquí se expresan con esa libertad que creemos tener pero que en el fondo está dirigida con mucha inteligencia por esos fondos buitre y grandes poderes económicos que hoy van robando nuestra humanidad, nuestra pequeña libertad de expresión y nuestra intimidad para hacer de nosotros unos seres manejados por el único poder, el dinero que ahora le llaman mercado porque nadie identifica quién o qué es el mercado. Y simplemente es ese poder anónimo en sus nombres pero que manejan medios, políticos de cualquier ideología y jueces, para someternos poco a poco a base de entretenernos con los clásicos “Sálvame” que surgen cada día con la intención de que no pensemos en un futuro incierto que trae una tecnología que lo cambiará todo. Y que, a propósito de ello, no sé si no nos damos cuenta de que ningún partido político nos ha explicado qué van a hacer con ese empleo que cambiará todo y dejará a tanta gente en la cuneta o con esa moneda digital que limitará nuestra aún pequeña intimidad para dominarnos creyendo que tenemos democracia, cuando esa palabra ha perdido excesivo valor si la analizamos bien. Nos pasamos el día comentando lo malo que es el otro y lo bueno que soy yo. Pero no leemos sus programas, que es lo interesante. ¿Alguien ha oído a Feijóo o a Ayuso hablar de sus planes de futuro desde la perspectiva de gobernar?, Ni una sola palabra, lo que me hace creer que hoy el voto, y hablo principalmente de la derecha española, es solo contra el que gobierna, porque a ellos les interesa más estar en ese poder.

Pero, además de este espacio que nos proporciona infoLibre, hay algo que echo de menos en esta sublevación contra el poder reinante, una juventud protestando y haciendo ruido. Lo único que los gobiernos temen es el ruido en la calle, la protesta bien urdida y con razones incuestionables como hoy existen, pero hoy son los principales objetivos de ese gran poder del llamado mercado a base de esas pantallas que les han sometido con una enorme falta de liderazgo que en algún momento existió para mover conciencias. Es esa juventud la que siempre quiso cambiar el mundo por las eternas injusticias, la que no se mueve porque bastante tienen con sobrevivir a un mundo que no se ha ideado para ellos. Por eso deberían estar en la calle, esa que hoy ocupan, de forma increíble, las derechas ultras haciendo el trabajo sucio a los que nos dirigen hasta nuestros pasos y costumbres. Algo tan absurdo es lo que hoy se mueve en un siglo XXI sin escrúpulos, ni asomo de comportamiento ético.

Por todo ello, desde este espacio de credibilidad insto a los medios libres, que ya quedan muy pocos, a que llamen a los jóvenes a sus protestas de siempre, porque su futuro depende únicamente de ellos. Y a aquellos que utilizan el YouTube para transmitir las verdaderas ideas que circulan, que son varios y que tienen enorme audiencia, para que les transmitan el verdadero papel que siempre tuvieron. Porque ver el espectáculo zombi de una no legislatura incapaz de hacer amigos porque vive de tener enemigos exclusivamente, acaba con la paciencia de cualquiera con ganas de cambiar cosas en el momento más crítico de la historia para cambiarlo todo. Y la juventud puede hacerlo, si despierta.

César Moya Villasante es socio de infoLibre.