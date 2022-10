El caso Pablo Iglesias: Manipulación informativa y animadversión

Con motivo del reciente caso relacionado con Pablo Iglesias al no haber logrado acceder a una plaza de profesor universitario de Periodismo, y no siendo precisamente un forofo del ex-vicepresidente, me siento francamente mal al estar asistiendo a una manipulación vergonzosa de la información con el único objetivo de denigrar a un personaje público e intentar borrarlo de la faz de la tierra.

Tal esfuerzo aniquilador me recuerda los procesos inquisitoriales padecidos por las brujas y herejes de nuestro solar patrio cuando se utilizaban pruebas ambiguas y se manipulaba la interpretación de las palabras o de la realidad para conseguir el fin destructivo apetecido.

Pongamos las cosas en su sitio: hablar de manipulación informativa en este caso como han hecho la práctica totalidad de medios informativos sólo obedece a un criterio de linchamiento social

Porque hablar de que "suspendió" una prueba en la que se valoran los méritos y no existe por lo tanto calificación alguna al respecto es aparte de "insolvencia tener mucha mala fe". Yo mismo cuando accedí a plazas de asociado saqué 19,64 puntos y hubo aspirantes que sacaron menos de 5; si ellos suspendieron ¿yo entonces en dónde estaba? no creo que en la estratosfera, desde luego...

Así que por favor pongamos las cosas en su sitio: hablar de manipulación informativa en este caso como han hecho la práctica totalidad de medios informativos sólo obedece a un criterio de linchamiento social de un personaje público al que se está odiando más de la cuenta; y ya sabemos dónde desembocan esos odios en mentes no demasiado lúcidas, mentes que como estamos comprobando estos días no brillan precisamente por su ausencia.

Y no quiero pensar que esas apelaciones de "retorno al 36", como este fin de semana pudo escucharse en una "alegre" canción en la "fiesta" de Vox, esté preludiando un asesinato político en su persona para llevarnos de nuevo al desastre. Por eso, por empatía, lógica y sentido común, toda defensa ahora de Pablo Iglesias es poca para intentar paliar el odio que hay contra su persona.

______________

Javier Herrera es socio de infoLibre