El caudillo Trump

Con Donald Trump, la inhumanidad, las injusticias sociales, económicas y laborales, se imponen por la fuerza de la sinrazón y sin diálogo y el empobrecimiento de las personas, las familias y sus pueblos es la consecuencia de las políticas del imperialismo trumpiano. Las injusticias laborales y sociales ya reinaban en los Estados Unidos de América, tal como desea el emperador Trump y busca gobernar el mundo como una empresa privada, sin democracia interna, bajo la disciplina de ordeno y mando, utilizando el despido libre como herramienta del autoritarismo vengativo de gestores incompetentes, incumpliendo el Derecho del trabajo nacional e internacional. Impone sus decretitos y el fanfarronismo del poder absoluto del “rey Sol” y establecido el juego del loco, “o con Trump, o contra Trump” y la baraja (decretos) la reparte como me da la gana, dice, y las consecuencias vengativas si no te rindes ante él, son impredecibles.

Los ejecutores de la doctrina del trumpismo, desde que llegaron al poder, se han puesto manos a la obra en su caza de brujas y persecución injusta e injustificada contra todo el personal de la administración y en particular el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por hacer su trabajo y cumplir la ley, les han despedido y les están chantajeando para incorporar a los sirvientes del caudillo Trump.

Les recuerdo a las ciudadanas y ciudadanos latinos que votaron a Donal Trump, ¿ahora qué? Tienen que vivir escondidos por la “persecución al inmigrante”, y los nacidos no serán estadounidenses como no lo remedie algún juez o jueza sensato y demócrata. Qué importante es leer y qué necesario es no apoyar a los adoradores del dinero, de la mentira y bulos, que atentan contra la DEMOCRACIA Y LOS DERECHOS HUMANOS por venganza.

Ciudadanos y ciudadanas, antes de votar, leed y observad el comportamiento de los políticos

Ciudadanos y ciudadanas, antes de votar, leed y observad el comportamiento de los políticos que defienden lo inhumano desde la oposición y no tienen proyecto o programa político, no trabajan, otros les hacen las notas del odio y solo se dedican a ensuciar la convivencia y dividir a los pueblos, a la sociedad y a ESPAÑA, con el apoyo de los poderosos del dinero, ricos y la máquina del fango. NO TE DEJES EMBAUCAR, ENGAÑAR NI QUE TE MANIPULEN CON/POR EL DINERO. No se creen iguales, se creen superiores a vosotros y vosotras, se creen élite, casta y piensan que un día de lisonjeo os pueden manipular, diciéndoos al odio lo que queréis oír para que os arrodilléis para servirles y os pongáis a sus pies. Solo quieren engordar sus cuentas bancarias, ganar dinero, haciendo negocio con tu dinero, tu libertad y el miedo. La pirámide del rico lo deja claro: el 99% de los seres humanos viven y en el 1%, están ellos, los milmillonarios y los palmeros que cobran por hacer el trabajo sucio.

Donald Trump es un presidente convicto que cometió, según sentencia, 34 delitos y alguno más que ha quedado sin juzgar, atentar contra la DEMOCRACIA DE LOS EE. UU.

Es la ideología inhumana, compuesta de odio y rencor. Centrando todo contra las personas inmigrantes, contra las minorías culturales, la educación y cultura plural y diversa. Lo más grave, hay inmigrantes sin contrato y ocultos, explotan inmigrantes sin papeles y menores de edad, los tienen escondidos y este dato está documentado. Trabajan en sus empresas de carne, elaboración de productos alimentarios y agricultura, ganadería y pesca, sí, ilegales sin papeles a bajo sueldo o bajísimo. Este es el verdadero rostro de Trump y su banda de blancos puros y religiosos, defienden la raza pura.

La dignidad de los pueblos la está denigrando, despreciando, embarrando para apoyar y apoyarse en el imperio del mal del frente nacionalista y el filofascista que le apoya, ese club privado de milmillonarios e ideólogos del odio, el rencor, la venganza y LA BIBLIA. Están convencidos de que son los dueños del mundo Y QUE ESTÁN POR ENCIMA DEL BIEN Y DEL MAL, RESPONDIENDO SOLO ANTE SU DIOS.

¿Qué nos está pasando para que nos gobiernen estos personajes? Sin principios, sin valores, sin moral y sin ética, y sin respeto a la democracia o a la cortesía institucional y diplomática entre los Estados.

Es el nuevo fascismo utilizar la mayoría absoluta comprada con dólares, mentiras y manipulaciones para implantar la ideología ultracapitalista y el yoísmo cesariano.

___________________

Victorio Martínez Armero es socio de infoLibre.