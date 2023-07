Cobardía, miedo, hipocresía, maldad, mentira y manipulación

La RAE define 'cobardía': “ausencia de valor, determinación y voluntad para actuar cuando es necesario ante una situación potencialmente rigorosa o comprometedora”. Tras esta definición podemos decir bien alto que la cobardía es un vicio. Asimismo define 'miedo': ”desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea”. Hecho muy corriente en las argumentaciones de la derecha retrógrada que tenemos en nuestro país.

Continuando con definiciones de la RAE: 'hipocresía': “acto en que un individuo se comporta de forma contraria a los valores sostenidos por el mismo individuo, o de actuar en consonancia a principios que al mismo tiempo se critican” . No les suena a los lectores de este artículo a las continuas argumentaciones de PP y Vox. Pero sigamos , que dice la RAE de 'maldad': ”comportamientos humanos que se consideran perjudiciales, destructivos o inmorales”.

¿Alguien cree que Pedro Sánchez y su gobierno puede tener este apelativo como ha dicho el señor Feijóo?, ¿acaso no le pega más a él y a sus dirigentes en estos cinco últimos años?. Pero no nos quedemos solo así, continuemos y veamos qué dice la RAE sobre 'mentira': ”afirmación que una persona hace consciente de que no es verdad“. ¿No les recuerda esta definición a las continuas declaraciones de los dirigentes de la derecha retrograda y de sus medios económicos e informativos?

Y por último me gustaría, antes de seguir con el artículo, indicar lo que dice la RAE sobre 'manipulación'. “intervenir con medios hábiles para distorsionar la realidad al servicio de intereses particulares”. ¿Les suena algo de esto en algunos medios reaccionarios y reflexiones de tertulianos que les apoyan con el fin de crear más odio y crispación? He puesto estas seis palabras y seguro que podría haber cogido otras muchas más e incluso, seguro, que algunos de los que lean este artículo se les ocurrirían otras más.

Pero la elección de estas palabras y de apoyarme en la definición de la RAE tiene dos motivos. Por un lado, que se vea que son afirmaciones de un organismo que dice claramente el significado de estas palabras y por tanto no pueden ser criticadas y determinar, por aquellos que las utilizan descaradamente y las defienden y tergiversan su significado, como algo positivo.

¿Realmente hay algo positivo en estas palabras en unas argumentaciones políticas con el fin de engañar al electorado? Y por otro lado, las he escogido porque estas seis palabras definen bien claramente y totalmente el programa electoral de la derecha para estas elecciones generales del 23J y que incluso el señor Feijóo, en un acto de desfachatez, e incluso de una manera impune quiere achacarle a Pedro Sánchez, perdón al 'revanchismo', y con ello al gobierno, a todos y todas aquellos que no pensamos como ellos y a la democracia y sus valores.

¿No creen que la maldad, la mentira y la manipulación están en el orden del día de cada una de las palabras que dicen en sus proclamas políticas para no decir la verdadera realidad de su programa político y de su defensa de lo privado y sus mentores económicos de la clase elitista, para no perder sus privilegios? Pero vayamos por parte y analicemos con el apoyo de la definición de la RAE, los argumentos y proclamas de esta derecha, para demostrar que estas seis palabras son en realidad su argumentario y su programa.

Empecemos: esta derecha es cobarde, pues no dice a las claras cual es su verdadero programa. Es cobarde cuando se apoya en falsas proclamas patrióticas y bulos para demostrar su ineficacia para gobernar para toda la ciudadanía y, lo que es peor, es cobarde pues no quiere debatir, porque no sabe y no tiene programa que presentar.

Sólo el cobarde huye de la confrontación. Sólo el cobarde utiliza la carroñeria y los muertos. Sólo el cobarde argumenta con falacias para así aumentar el odio, la crispación , provocando con bulos la desunión de los otros partidos y ante todo utiliza medios que podrían ser delictivos , con la supuesta compra de voluntades o reclamando los favores que ha dado. En resumen, tenemos una derecha cobarde que huye de los problemas para así no tener que enfrentarse a ellos.

Esta derecha, los medios económicos que la apoyan, los tertulianos palmeros que le ayudan a que sus bulos den la sensación de que son verdad, tiene miedo, y tiene un gran miedo a perder sus privilegios, su estatus, a que se descubra sus tejemanejes que han hecho y continúan haciendo allí donde gobiernan. Tienen miedo de que la ciudadanía madure, les pida responsabilidades y ante todo tienen miedo de que la izquierda, el pueblo, gobierne, pues esta derecha no cree en la democracia, se sirve de ella, mientras la ciudadanía quiere una democracia plena, llena de libertades e igualdad y, sobretodo, de aumento de derechos, que la justicia sea igual para todos. Y eso provoca en la derecha un gran miedo.

Su mayor miedo es perder estas elecciones, pues saben que, si las pierden, en muchos años y si no cambian de formar de actuar, no gobernarán nunca, puesto que la izquierda y la ciudadanía cada vez alcanzará más madurez política. De ahí el miedo de la derecha. Saben que si el pueblo alcanza madurez, nadie les votará, pues sus principios solo son validos en sociedades dictatoriales y del medievo.

Pero continúo. Esta derecha es cien por cien hipócrita, puesto que por un lado critica a la ultra derecha y por otro lado busca su apoyo para gobernar. Por un lado habla de los muertos provocados por ETA y por otro lado humilla, niega los muertos provocados por el genocidio franquista e incluso quieren derogar la ley de memoria democrática.

Son hipócritas, pues dicen defender la Constitución y atacan artículos que defienden la educación publica, el derecho a la vivienda, la a confesionalidad y el derecho a las autonomías y su variedad lingüística. Son hipócritas pues hablan de mejorar el bienestar de la ciudadanía y votan contra leyes que mejoran sus derechos, sus salarios y su igualdad. Son hipócritas pues dicen ser patriotas y después critican los logros en Europa de España, dicen ser patriotas y luego humillan y desprecian a todos aquellos que no pensamos como ellos y censuran obras de teatro porque van contra sus principios personales ideológicos.

La hipocresía es su valor y su punto de apoyo principal en sus argumentaciones, pues son hipócritas creando bulos y haciéndolos virales con la ayuda de sus medios afines. Es más son hipócritas al hablar de que son demócratas y se niegan a debatir para explicar su nulo programa y así no se vea su verdadera verdad. Nada.

Y vamos a las tres últimas palabras: esta derecha , en esta campaña ha empezado y va a continuar utilizando la maldad como eje argumental de sus discursos, es más, intentarán cargarle esta palabra a la izquierda y a lo que ellos llaman "sanchismo" y “ demonio con cuernos”. Y utilizarán la maldad, cuando ellos y solo ellos en una comunidad decretaron un protocolo en la pandemia que dejó en muchas residencias a los ancianos a la deriva y que, por desgracia, el no derivarlos a los hospitales ocasionó muertes irreparables.

Y sus declaraciones para defenderse van cargadas de tanta maldad que no solo no piden perdón, sino que humillan a los familiares y se excusan en que no lo hicieron, cuando hay papeles y cuando saben que si no son imputados es porque la “justicia parcial“ está a su servicio.

Es tanta la maldad que atesoran sus proclamas y argumentaciones políticas que odian todo aquello que no les sirve a sus intereses, a todo aquel que no les vota y, lo peor, odian a aquellos que con su madurez les descubren sus intenciones, Por ello, su maldad les obliga a aceptar la democracia y solo la utilizan cuando les sirve. La maldad con hipocresía y con la última de las palabras que he querido indicar en este artículo.

La manipulación son los tres pilares fundamentales del discurso de esta derecha y lo peor de sus actuaciones anteriores, como hemos visto tras el resultado del 28M. Y si ganan veremos si el resultado les favorece tras el 23J. Pues la manipulación es tal que hacen que su negativa a no debatir no sea culpa de ellos, sino de los otros, pues ellos son muy “demócratas”.

Son manipuladores pues utilizan a sus tertulianos y presentadores afines para que proclamen y abran sus informativos con bulos y, cuando entrevistan a contrarios a la derecha y sus intereses, demuestran odio en sus preguntas y buscan como reversar las respuestas para que estas vayan en contra del entrevistado, mientras que cuando entrevistan a la derecha alaban sus logros, cuando estos no han existido, y sobretodo porque su negacionismo ha estado y está en todos sus argumentos y acciones políticas. Pues durante la pandemia votaron siempre no.

Han votado en contra de la reforma laboral, de los ERTE, de las ayudas, de las reformas por el cambio climático, en contra de cualquier mejora del bienestar de la ciudadanía, de la ley Celaá, de la Ley de Vivienda, e incluso han manipulado de tal forma las leyes feministas, con el el fin de acabar con el feminismo dividiéndolo y así destruirlo, puesto que saben que la manipulación informativa no sólo les está resultando gratis, sino que les da votos.

Manipulan opiniones, recortan y sacan extractos de argumentaciones que dan lugar a engaños y bulos, y lo que es peor, día a día intentan condicionar el voto y comprar voluntades con caras que, por desgracia, “se han vendido a la manipulación y las falacias”, ya sea por rencor, por ideología o por miedo a perder sus privilegios.

Sea lo que sea, está claro que si uno analiza con profundidad estas seis palabras: 'cobardía', 'miedo', 'hipocresía', 'maldad', 'mentira' y 'manipulación' son, por desgracia, para nuestra democracia, los pilares del programa electoral de PP y Vox, de una derecha que nos quiere hacer retroceder años y hacer perder derechos y libertades y que para ello solo podemos hacer una cosa, frente a estas palabras nuestra argumentación debe ser 'valentía', saliendo el 23J a votar masivamente .

Debe ser 'valor', para enfrentarnos al miedo que nos quiere inculcar esta derecha con sus argumentos de división de España y destrucción de la constitución. Debe ser 'sinceridad', pues con ella debemos demostrar que la hipocresía no lleva a nada y solo esta cargada de falsedades. Nuestra sinceridad debe ser alta y demostrar con ella que queremos mas libertades y van a ser reales , que vamos a mejorar leyes que den más cobertura social y bienestar a la ciudadanía, en resumen que siendo sinceros destrocemos al hipócrita y sus argumentos.

Debemos aplicar frente a la maldad la 'bondad', pues con ello demostraremos, que para nosotros todos, incluso los que no piensan como nosotros, no solo tienen cabida sino que juntos podemos hacer una sociedad mas libre e igualitaria. Asimismo, frente a la mentira, nuestra palabra debe ser la 'verdad', porque verdad es que estamos mejor, verdad es que queremos la igualdad, verdad es que para la ciudadanía la justicia debe ser imparcial e igualitaria, verdad es que para nuestra democracia nadie debe ser superior a nadie ni tener mas privilegios por su estatus político, económico o religioso.

Verdad es que todos los migrantes merecen el mismo respeto y tienen cabida en nuestra sociedad y nuestro deber es defenderlos y ayudarles, puesto que muchos de ellos, que se salvaron de genocidios en sus países, de morir en el mayor cementerio marino que es el Mediterráneo, no pueden ni deben malvivir y ser defenestrados, utilizados, humillados y marcados como si fueran delincuentes.

Y por ultimo, frente a la manipulación, la izquierda debe utilizar la palabra 'educación', pues sólo educando en la verdad, y con la ayuda de la cultura, conseguiremos que la ciudadanía madure, pueda discernir entre la verdad y la mentira, pueda elegir entre libertad y pérdida de derechos y sobretodo pueda mejorar en su bienestar social. Y aunque sea una utopía, en conseguir una democracia real y plena. Pues bien, este 23J nos jugamos el que esas palabras que la derecha utiliza como argumentos se queden en eso, palabras, y no puedan ser aplicadas, y las palabras que la izquierda debe proponer sean una realidad y no una utopía. En nosotros esta la decisión.

Ximo Estal Lizondo es socio de infoLibre