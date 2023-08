Lo más duro de comprender el mundo que ya esta aquí es ver en acción a los verdaderos dueños del mundo, que es como decir los que poseen la mayoría de la riqueza monetaria, y que cada vez se encuentra en menos personas o lobbies. Y es duro de entender porque ellos tienen la facultad de comprar todo, comprar profesiones, voluntades, gustos, bancos, espacios de vida y todo ello despreciando los antiguos valores de la ética o moral, de la solidaridad o de la propia dignidad humana. Porque a ello se están dedicando a través de la tecnología imparable, a la que nadie pone puertas porque quizá a ellos no les interesa, y todo a través del conocimiento que poseen a través de nuestros móviles y mil circunstancias más que se albergan en ese desconocido almacén de gigas de datos para saber hasta qué escaparate miramos o qué chorrada se nos ocurre hacer en cualquier RS al uso, en muchos casos utilizada también por aquellos para saber de nuestros gustos para vendernos algo, o vaya usted a saber para qué. Es el mayor robo de la intimidad humana jamás conocido, pero no mostrado en su cruda realidad.

Pues bien, el hecho de que los medios más utilizados, al menos hasta ahora, están forzados a producir cada día cómo van las relaciones entre Shakira y Piqué, o a generar noticias banales o también manipuladas, para no ocuparse de lo importante, que quizá tampoco proporcione tanta audiencia, para los que nos preocupa el futuro, tenemos que ir a medios digitales, o esas conferencias de YouTube en donde se puede ver la realidad. Y es triste que mucha gente mayor no pueda acceder a esas verdades por dificultad del manejo porque es vital hoy que cambiemos el orden de la información. Y ese periodismo perdido podría recuperar su posición si se informara con publicidad de lo que ahí se va a contar. Y hay posibilidades y muchas de intercalar, de momento, en noticias sin mucho que pensar, aquellas que pueden espabilar a una juventud dormida o a una gente mayor que no sabe lo que pasará con sus ahorros en el futuro por ese ataque a través de las nuevas monedas digitales que ya está ahí, por ejemplo, y cómo podrán ejercer en ese nuevo mundo desconocido para muchos. O por ejemplo, el hecho de concienciar a la gente para que no se dejen engañar con aumentar su deuda personal. La manera de manejar al mundo es tenerle endeudado, además de enfrentado. Quizá los bancos deberían ya estar dando información a sus clientes de lo que puede suponer para sus economías de pequeños ahorros ese nuevo mundo económico de los BRICS, de las CBDC o de proyectos que cambiarán este mundo ayudándose de la IA. Obviamente aún muchos dirigentes tampoco tienen las cosas claras, pero serviría, al menos, para tranquilizar a personas que ven el mundo pasar por delante de sus narices pero sin saber en qué consiste todo ese teatro en donde el telón ya está abierto.

No podemos permitir que los Trump y los Putin manejen las sociedades a su gusto para reducir el poder a unos pocos. Ellos son meros instrumentos para que los que les pagan se conviertan en un desastre del mundo occidental

Ya sabemos que la presión que se ejerce contra periodistas es enorme y que es difícil chafarse de ello porque todos hemos tenido que pagar la hipoteca y sabemos de las necesidades personales, pero ese es el problema del mundo actual que expongo para poder ir metiendo cuñas en medios sensatos para contar las verdades y engaños a que estamos sometidos. Los medios digitales pueden ya realizar una pequeña labor que ahora se puede visualizar solo en YouTube acudiendo a conferencias o cursos interesantes, pero hay mucha gente mayor y no tanto que no tiene acceso a esa información o no sabe llegar a ella. Sabemos que en este país hay líderes económicos que ponen y quitan a periodistas amigos o díscolos de sus propios medios demostrando quién manda de verdad. Y contra eso hay que luchar, pero para eso no hay más que un medio. Una juventud que luche por crear un mundo mejor, como siempre fue, pero que ahora, por lo mismo que he narrado, está entretenida en sus móviles no preocupándose de lo que hacen esos pocos miembros del mundo nuevo que todo lo manejan. Esa juventud son muchos, muchísimos en el mundo que solo necesitan un líder para moverse y alguien que les explique lo que pasa de verdad. Hay muchos jóvenes que ya lo saben y temen por ese futuro desconocido para todos, pero es que si ellos se mueven el mundo se moverá. No podemos permitir que los Trump y los Putin manejen las sociedades a su gusto manipulando a la humanidad para reducir el poder a unos pocos. Pero ellos son meros instrumentos para que los que les pagan se conviertan en un desastre del mundo occidental que es el que actualmente está sometido. Y lo único que este poder sin nombre ni apellidos teme es una multitud rabiosa manifestándose y eso pasa desde que el mundo es mundo. El problema es encontrar ese líder que les mueva que, seguro que existe, pero ahora está en un sueño nada conveniente. No es un imposible, pero se necesitan periodistas de verdad y hay muchos para que impulsen un movimiento contrario a ese poder omnímodo que nos amenaza y que anula a tanta gente. Y que puedan buscar ese líder capaz de mover conciencias, para que no se vendan al mejor postor. Por ello, el periodista honrado, y hay muchos, deberían unirse en esa labor ingente como aquel grupo que se hizo famoso para buscar dineros corruptos sacando a la luz los famosos papeles de Panamá y otros varios. ¿Los han apagado? ¿No interesa esa información a los que de verdad manejan países enteros?

En resumen. El mundo está en peligro por aquellos que les interesa el conflicto, en España lo vemos con exageración. Hoy Feijóo quiere gobernar a costa de lo que sea, incluso con tamayazo, pero para qué. Está claro que, como dijo un gran periodista, Enric Juliana, para que nos enfrentemos entre españoles de Madrid o de Zamora con catalanes o vascos. Porque cuando no se tiene nada que proponer para seducir hay que mantener el enfrentamiento porque incluso da votos apelando a esa palabra ya demasiado antigua: Patria. Y para eso existen esos títeres metidos a políticos que realizan el trabajo sucio esperando un premio lejano. Por eso hace falta un buen periodismo que saque a la luz las verdades y una juventud que se mueva y que despierte. Porque ellos serán los que más puedan sufrir el ver un mundo tan devaluado en el factor humano y en todos los valores perdidos. Ayudadles, que es vital.

Sé que lo que escribo es algo utópico hoy, pero precisamente hay que preguntarse: ¿Por qué?

___________________

César Moya Villasante es socio de infoLibre.