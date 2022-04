José Ramón Berné

Estoy oyendo una tertulia en una emisora de radio de ámbito nacional, intervienen en la misma, además del moderador, tres pequeños empresarios, uno del sector agrícola, otro del sector pesquero y otro del de producción láctea. Estos tres intervinientes acuden, regularmente, a este programa para manifestar la problemática a la que tienen que enfrentarse.

Según nos cuentan, hacer previsiones les resulta imposible, no hay forma de controlar el clima, ni la mar, ni los imponderables que afectan al precio de la leche. Se quejan de que tienen que asumir costes, independientemente de la rentabilidad de sus negocios, incluso se pueden ver obligados a vender sin beneficio, o con un beneficio exiguo, y de que el estado no hace nada por ellos.

Algo parecido estoy oyendo estos días a los empresarios, pequeños y grandes, del transporte. Todos pidiendo sopitas al Estado.

Es curioso, que según he podido leer en distintas encuestas, la mayoría de los votantes pertenecientes a estos gremios, suelen depositar su confianza en el PP, e incluso en VOX, partidos manifiestamente incondicionales del libre mercado, lo que viene siendo el brutal neoliberalismo, lo cual me resulta además de paradójico, tremendamente sospechoso. Sus grandes manifestaciones suelen coincidir con el PSOE en el poder.

Han elegido hacerse empresarios, pequeños o grandes, han decidido elegir el camino empresarial; no me creo que, pensando en la creación de puestos de trabajo, más bien en que se iban a ganar mejor la vida, es decir, que iban a ganar más dinero. Cuando es así, aparte de quejarse de los impuestos, no se les oye demasiado; ahora bien, cuando viene el tiempo de las vacas flacas, parece ser que el papá Estado tiene que venir en su rescate, han estudiado en la misma “universidad” que los bancos. Piensan que deben tener ciertos privilegios porque estiman que su actividad es esencial.

He trabajado durante más de 30 años, con cargos de cierta responsabilidad, en el sector industrial, sector muy diverso, en el que coexisten desde fabricantes de maquinaria a fabricantes de automóviles y camiones, pasando por aquellos que fabrican aparatos sanitarios o para el sector alimentario; es decir, tan esenciales como los demás. ¿De qué se quejarían los camioneros si no hubiera camiones?, ¿y los pescadores y los agricultores si no hubiera barcos o cosechadoras?, ¿qué tiene que hacer un fabricante de bienes de equipo, por ejemplo, si el precio del acero se dispara o si la competencia de China limita brutalmente las posibilidades de obtener un beneficio razonable? Pues, ajo y agua e I+D, esa es la fórmula.

O somos o no somos.

Capitalistas cuando ganan, comunistas cuando pierden y votantes del PP porque son más patriotas que nadie.

José Ramón Berné es socio de infoLibre