La derecha pretende reescribir la Segunda República

“Es 11 de abril de 1936; hace unos meses, concretamente el 23 de febrero, los vecinos y las vecinas de mi pueblo fuimos a votar libremente, y por mayoría votamos por la libertad y la igualdad. Ganó en mi pueblo el Frente Popular. No milito en ningún partido político, aunque por mis ideas dicen que soy comunista, todo porque no paro de decir que todo debe ser de todos y que deberíamos repartir y ayudar, desde el Estado, al que más lo necesita. ¿Es eso comunismo? Creo que no, no sé... Solo quiero la libertad del pueblo, que pueda decidir y que exista de manera real: igualdad. Algunos de mis amigos y amigas no piensan como yo, y me insultan y no paran de decirme que, aunque estamos gobernando, no duraremos mucho. ¿Será verdad? ¿Será posible que los poderes económicos y religiosos no nos permitan poder vivir en libertad y que la voluntad del pueblo se cumpla y podamos expresarnos libremente y hacer leyes para todos y todas y no solo para los de siempre? Espero que hoy, 11 de abril, esta 'utopía', según ellos, continúe muchos años. Aunque reflexionando en profundidad, no me fio nada de alguno de los generales del ejército, como Fanjul, Goded y sobre todo de Franco, puesto que no paran de querer anular los comicios y no paran de meterse e insultar con falacias a este gobierno. Menos mal que Azaña ha desterrado a alguno de ellos. Pero no me fio. Siento que algo va a pasar, que esta derecha nacionalcatólica no se va a conformar y no va a permitir que por fin esta república y sus valores sea una realidad y no una 'utopía' como dicen mis amigos y amigas de derecha. La verdad es que tengo miedo.

Mis peores presentimientos se han cumplido, es 18 de julio. Han pasado tres meses desde que empece a escribir estas reflexiones. Los generales desterrados se han sublevado. Han dado un golpe de Estado y me temo que esto va a ocasionar muertes, crueldad y que los malos instintos del ser humano van a salir y van a ser la otra arma contra la libertad y el pueblo.

Es 11 de abril de 1938, ya llevamos casi dos años de lo que los golpistas llaman “liberación”. Y los más irracionales e insensatos llaman “la caza de los rojos”. En mi pueblo, por suerte todavía no ha entrado el conflicto, de manera directa, pues estamos recibiendo a muchos refugiados que huyen de sus pueblos, donde la cruel guerra ya ha llegado. Por eso, escuchando a esos refugiados, aunque aquí todavía no ha llegado, tenemos mucho miedo. Nos miramos y agachamos la cabeza. Casi ni nos saludamos. Una gran mayoría de mis amigos y amigas se han ido al frente, unos a defender a los golpistas, son aquellos amigos y amigas que nos insultaban por votar al Frente Popular. Otros y otras se han ido a defender el poder del pueblo. La democracia y la libertad. Defender a la República que se votó libremente. ¿Por qué la quieren quitar? Por desgracia, yo no he podido ir, puesto que tengo un problema físico. He tenido que quedarme en el pueblo y formo parte del comité de la CNT en el pueblo. Tengo la misión, por desgracia, de comunicar a los familiares cuando alguno del pueblo muere en el campo de batalla. ¡Qué triste es decir campo de batalla! Pero si todos éramos amigos y amigas. Y todo porque unos han querido hacer un golpe de Estado para mantener su poder! ¡Qué triste! ¿Tan poco vale el ser humano ante el poder del dinero? ¿Y dónde está ahora la Iglesia? ¿El amor al prójimo? ¡Qué ironía!...

Es 11 de abril de 1939; hace 19 días, el bando golpista dio un bando e indicó que la guerra había "terminado”, que el bando republicano había “caído” y se había “rendido”, un bando lleno de falacias e insensateces y lo peor, lleno de crueldad en las palabras y las formas. En mi pueblo no llegó el conflicto, aunque sí hemos tenido muchos muertos. De todos modos, son las 10 de la mañana y desde mi ventana veo unos camiones de donde han bajado unos jóvenes, vestidos con camisa azul y a su alrededor se están agolpando el cura y algunos de mis amigos que se fueron al frente a defender a los golpistas. ¿Qué hacen? ¿Están señalando algunas casas? Están entrando a diestro y siniestro. Sacan a la gente, la están golpeando. ¿Qué hacen? ¿Por qué le cortan el pelo a las mujeres de aquellos que murieron en el frente en el bando republicano? ¿Por qué llaman putas a las niñas? ¿Por qué sacan a los hombres y les gritan 'rojos de mierda, quema-iglesias'? ¿Por qué les quieren humillar como si fueran perros, denigrar como si fueran animales salvajes? ¿ Por qué les disparan?

Tocan a la puerta, es 11 de abril de 1939. Las doce de la mañana. No paran de tocar, cada vez más fuerte. Gritan: "¡abre, rojo de mierda!". Mi familia llora. Vienen a por mí. Lo sé. Lo presiento. Pero no me voy a hundir. Voy a ser fuerte. Yo no he hecho nada. No he cometido ningún delito. Continúan gritando, golpeando la puerta. Tengo que dejar de escribir estas reflexiones, espero que alguien las lea, puesto que presiento que no volveré. Siguen tocando. Cada vez más fuerte. Grita : '¡sal, rojo de mierda!. Voy a abrirles la puerta...".

Como muchos de republicanos y republicanas, tras estos arrestos y humillaciones, no volvieron nunca a sus casas, ni al pueblo, y acabaron en prisiones, donde murieron, los que tuvieron más suerte, pero la gran mayoría acabaron en una fosa o cuneta, algunas descubiertas gracias a la gran labor de las asociaciones de memoria histórica, y otras por desgracia quedan todavía por descubrir. Puesto que pese a una Ley de Memoria Histórica, que la derecha no aceptó nunca y la posible Ley de Memoria Democrática, que se pretende aprobar, la verdad, reparación y justicia del genocidio producido por el golpe de Estado, la derecha no quiere aprobarla y la ultraderecha va más allá, pretende eliminarla y reescribir la historia. Es triste ver que también un 11 de abril, pero del 2022, en Castilla y León se va a formar un gobierno de derechas con la ultraderecha gobernando con ellos y que la condición para el apoyo para la investidura sea reescribir la historia y la memoria y dar carpetazo a una historia intentando reescribir la historia criminal izando a la república, y lo que es peor, no reconociendo la verdad y humillando nuevamente a aquellos y aquellas que defendieron las urnas de libertad y democracia y quieren volver a ensalzar a aquellos y aquellas que mataron, humillaron durante más de 40 años la democracia. Un 11 de abril del 1936 un demócrata se sentía ilusionado. Un 11de abril del 1939, unos defensores de la libertad fueron “asesinados”. Un 11 de abril del 2022, un partido ultraderechista quiere reescribir la historia y un partido derechista, por mantenerse en el poder, acepta y lo ensalza. La democracia vuelve a tambalearse y eso puede ser muy peligroso, para la libertad y sobre todo para conseguir la reparación a las víctimas que las asociaciones por la Memoria Histórica estamos reclamando desde hace tantos y tantos años, y así dar una sepultura digna a los que defendieron la libertad de una república. Y a los que fueron torturados y sufrieron represión durante la dictadura.

¡Qué triste es observar que se ha escogido un 11 de abril, un día tan cercano a la proclamación en el año 1931 de una República, para proclamar el primer gobierno donde la ultraderecha segregacionista coge poder nuevamente desde la dictadura! Nuestra democracia no necesita reescribir la historia, sino verdad y justicia.

Ximo Estal es socio de infoLibre