El vicepresidente de la junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo y su gregario —que lo es— Ignacio Garriga, presidente de la derecha de ultramar, insultan la maltrecha inteligencia de la ciudadanía cada vez que hablan o realizan declaraciones casposas a la prensa. El target es claro y diáfano.¡

Iván Espinosa de los Monteros mostraba su beneplácito al “no hay entradas” en su comparecencia en rueda de prensa con la sala llena de periodistas. Anunciaba que se aprobará un nuevo protocolo de interrupción del embarazo “en las próximas horas o días”, y que será de obligado cumplimiento. De esto hace unas semanas. Ayer volvió a la carga.

Vamos a ver, prendas, si me entendéis, esto es bastante sencillo: es la mujer la que decide, solo ella. Sin protocolos, sin ambages o circunloquios, sin escuchas estereofónicas ni gilipolleces similares. La ecografía 4D que os la hagan del cerebro, a ver la tara que tenéis en él, que con toda seguridad saldrá plano, no dimensionado.

Mientras las mujeres soportan este terrorismo de género organizado, el asmático Poder Judicial se coloca sus togas del Consejo de Castilla, del siglo XIV. Resultado: el asesinato de una mujer por semana, y 1.185 registrados desde 2003. Esto es terrorismo, y los terroristas andan sueltos. El teclado anda echado pal monte, y no está dispuesto a consentir que aparezcan impresentables con apellidos compuestos para crear protocolos que no les competen y de los que no tienen ni pajolera idea. Es siempre la mujer la que decide, solo ella, sin más. Ni latidos fetales ni manipulaciones mentales o coacciones ecográficas 4D.

No se puede, no se debe permitir con la que está cayendo, que estos nobles fascistas de apellidos compuestos pisoteen y amedrenten los derechos de las mujeres con protocolos que no existen más que en sus turbias cabezas.

Pako Martí es socio de infoLibre