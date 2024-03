Elecciones constituyentes en la Federación Española de Fútbol

A Paul Pen, periodista, y ahora escritor de thrillers, le preguntan en una entrevista: ¿por qué cree que atraen tanto los sucesos? A lo que contesta que “con los sucesos, la gente quiere ver hasta dónde llega el ser humano”. La pregunta podría formulársela ahora al presidente interino de la Federación Española de Fútbol, Pedro Rocha, que seguramente se haría el ignorante.

Inmediatamente a la victoria y conquista del campeonato mundial de fútbol celebrado en Nueva Zelanda y Australia por la selección femenina de fútbol, aparecieron los problemas estructurales que permanecían larvados en dicha institución semipública, que se saldaron con la destitución del presidente Rubiales y otros dos o tres cargos, a pesar de que se hizo evidente la complicidad en su apoyo de otros muchos, entre ellos, los actuales entrenadores del fútbol masculino y femenino, los cuales parecen asentados en sus puestos por los triunfos logrados en los campeonatos celebrados.

Después de 47 años de democracia y quince elecciones generales libres, la Federación Española de Fútbol, en cambio, ha ido a su aire, debido a su clientelismo, endogamia y corrupción. Recordemos un solo dato: mientras Ángel María Villar permaneció como presidente de la Federación veintinueve años (1988-2017) en el Gobierno de España hubo cuatro Presidentes. Corresponde ahora, pues, una equiparación y, por tanto, la celebración de unas elecciones libres, refundacionales, igualitarias, constituyentes.

Es verdad también que a estos años pertenecen la elección de España para celebrar las Olimpiadas de Barcelona 92, y posteriormente, los mayores éxitos deportivos, como la conquista de dos campeonatos europeos masculinos de fútbol, en 2008 y 2012 y, entre medias, el campeonato mundial en 2010.

Pero ha sido la extensión del fútbol femenino federado, su práctica por niñas, adolescentes y jóvenes, así como en deportes como el balonmano y baloncesto, en los colegios e institutos, precedida también de importantes éxitos de otras mujeres en otros deportes, como el atletismo, lo que ha chocado con las estructuras demasiado masculinas, por no decir machistas, que a nivel técnico y directivo rigen la manifestación cultural deportiva más practicada y seguida como es el fútbol. No hay una frase más acertada que resuma mejor el momento deportivo actual con el que el feminismo apela para acabar con esa época anterior: “Se acabó. Nuestra lucha es una lucha global”.

Para entender esta contradicción entre la práctica masiva del deporte, particularmente femenino, y sus estructuras federativas, nada mejor que acudir a la legislación que ha pretendido eliminar esa contradicción, o por lo menos paliarla. El salto legal ha sido de 32 años. Los que van de la Ley del Deporte 10/1990, de 15 de octubre, a la Ley del Deporte 39/2022, de 31 de diciembre. Se aprueba el último día de 2022 una nueva Ley del deporte, que se asemeja a la Carta Europea del Deporte, por “la necesaria adecuación normativa a las actuales necesidades del deporte señalada en numerosas ocasiones, principalmente durante la última década, por la doctrina especializada”, dice en su preámbulo. Como no podía ser de otra manera, La Ley del Deporte menciona con regularidad el art. 14 de la Constitución Española. “El principio de igualdad, repite el preámbulo, debe ser entendido como igualdad real en el acceso a la práctica deportiva y a los puestos de carácter técnico y deportivo, así como una práctica deportiva libre de cualquier tipo de discriminación, especialmente en el caso de niñas y mujeres”. Principios que ya proclamaba La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres.

A la actual Asamblea Federativa solo pertenecen 6 mujeres, un 4,28%, un porcentaje menor que en cualquier Asamblea de Institución pública y privada

Se deduce, pues, que han sido las instituciones estatales y, en última instancia, los ejecutivos y el Congreso los que han mostrado mayor lentitud para poner al día la legislación del deporte, por lo que no puede extrañarnos que los equipos dirigentes federativos hayan actuado como los porteros de los equipos de fútbol cuando va ganando el suyo: retardar el saque y no poner el balón en juego.

¿Qué tipo de elecciones se van a celebrar? ¿Cambiarán de forma definitiva la Ley del Deporte, la Orden Ministerial EFD/42/2024, de 25 de Enero de 2024, que regula los procesos electorales en las federaciones deportivas españolas y el Reglamento electoral de la Federación Española de Fútbol, que ha sido aprobado ya por el Consejo Superior de Deportes, las elecciones a la Asamblea General de la Federación? Parece, solo parece.

A la Asamblea General actual de la Federación Española de Fútbol compuesta por 140 miembros pertenecen, como miembros natos, los 19 Presidentes de las federaciones territoriales, muchos rebotados de la política con cargos importantes, más el Presidente de la Federación. “Su ascendencia, principalmente sobre los asambleístas que no pertenecen al profesionalismo (29 clubes, 18 jugadores, 10 entrenadores y siete árbitros) más sus propios 19 votos, les garantizan de salida una mayoría sobrada ( 76 ) en cualquier votación, y el manejo de la Asamblea”, dice Ladislao J. Moñino en un artículo en EL País (24/9/2023 ). Por las normas actuales aprobadas para las inminentes elecciones, desaparece la condición de “miembros natos” de los 19 Presidentes territoriales, que solo la tendrá el Presidente. Por este lado, se produce una clara y mayor democratización de la Asamblea de la Federación, cuyos presidentes se verán sometidos al escrutinio de las urnas, como los restantes candidatos.

A la actual Asamblea Federativa solo pertenecen 6 mujeres, un 4,28%, un porcentaje menor que en cualquier Asamblea de Institución pública y privada. Para la democratización de la federación a través de la ampliación práctica y efectiva de la igualdad, a todos los estamentos relacionados con el fútbol femenino, a las deportistas profesionales, pocas, pero sobre todo las practicantes y federadas, árbitras, entrenadoras en las distintas circunscripciones, les corresponde, durante estos meses, hacer real ese grito: ”se acabó. Esta es una lucha global” para conseguir, por lo menos, un 40% de representación. Las normas apelan también a las personas discapacitadas.

La situación de Pedro Rocha al frente de la Federación es insostenible. La elección de la Presidencia tiene particular importancia en este momento. Cualquier español, que no esté inhabilitado o condenado, puede presentarse. Esa era la intención del actual presidente interino Pedro Rocha, el cual, según términos de Ladislao J. Moniño, “no pensaba arrugarse ante la FIFA”, a pesar de que ha maniobrado mucho para quedarse. Las cosas han cambiado, porque, ante los acontecimientos recientes, el Consejo Superior de Deportes, que, a mi entender, se debate entre el deseo y el miedo a la intervención de la Federación por la FIFA, dada la repercusión internacional de la medida y el desprestigio que le puede ocasionar, no puede transigir con la situación actual.

Hace un par de meses saltó la noticia de que Carlos Herrera quiere presentarse a la Presidencia. Pretende saltar a la arena para lidiar ese toro, encerrado tantos años en el chiquero de la radio. Cansado de madrugar, pretende tomar el sol de mediodía. No vería mudanza en la Federación.

No todos los negocios y contratos son ilícitos. Está por determinar judicialmente cuánto de ilicitud ha habido en esos negocios y contratos y quiénes se han favorecido ilícitamente. Por sí mismo, el contrato para llevar la Supercopa a Arabia Saudí no es ilegal e inmoral, aunque Arabia Saudí no sea una democracia. La ampliación de la supercopa a cuatro equipos, la rivalidad y los recursos que ha generado, así como otros más, han posibilitado que muchos equipos no profesionales autonómicos y provinciales y el fútbol base hayan podido subsistir y que les sigan muchos aficionados, otra cosa es que esa distribución de recursos y dineros no sea justa. Veremos.

________________________

Felipe Domingo Casas es socio de infoLibre.